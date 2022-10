Les Canucks sont toujours à la recherche d’une première victoire après une défaite de 3-2 contre les Hurricanes de la Caroline – Kelowna Capital News

Andrei Svechnikov a marqué son septième but de la saison et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Canucks de Vancouver 3-2 lundi.

Le résultat a marqué la septième défaite consécutive des Canucks. Vancouver (0-5-2) est la seule équipe de la LNH sans victoire cette saison.

Sebastian Aho et Jesper Fast ont également trouvé le fond du filet pour les Hurricanes (4-1-1), et Brent Burns a fourni une paire de passes décisives.

JT Miller a marqué les deux buts des Canucks, qui venaient de subir une défaite embarrassante de 5-1 contre les Sabres de Buffalo samedi.

Frederik Andersen a effectué 14 arrêts pour la Caroline et Thatcher Demko de Vancouver a stoppé 36 tirs.

Les ‘Canes ont dominé leurs hôtes 39-16, dont 15-3 au cours de la seule troisième période.

Vancouver a appelé un temps mort de 30 secondes avec 2:20 à faire au chronomètre de jeu, puis a tiré Demko en faveur de l’attaquant supplémentaire mais n’a pas pu marquer l’égalisation.

Les Canucks ont réduit l’écart à 3-2 à mi-chemin du troisième après qu’une rondelle perdue ait frappé l’attaquant des Canes Jesperi Kotkaniemi et Miller l’ont récupéré, tirant un tir rapide devant Andersen pour son deuxième but du match.

Une paire de buts rapides au début du troisième a donné à Carolina une avance décisive.

Fast a inscrit son premier de la saison à 1:27 lorsqu’une passe de Jordan Staal a décollé de son patin dans le filet de Vancouver pour porter le score à 3-1.

Trente-sept secondes plus tôt, Seth Jarvis a obtenu une échappée partielle et a tiré sur Demko. Le gardien de but a effectué l’arrêt mais n’a pas pu récupérer la rondelle, la laissant sans surveillance dans la peinture bleue. Aho a sprinté et l’a lancé dans le filet béant pour donner aux ‘Canes une avance de 2-1 50 secondes après le début de la dernière période.

Le but a prolongé la séquence de points d’Aho à cinq matchs. Il a quatre buts et cinq passes décisives sur la séquence.

La Caroline a brièvement semblé prendre une avance de 2-0 au milieu du premier quart lorsque Derek Stepan a frappé une rondelle au-dessus de la jambière de Demko.

Les officiels ont rapidement refusé le but, citant l’interférence du gardien de but par Paul Stastny, dont le patin était dans la peinture bleue. Les Hurricanes ont contesté l’appel, mais une critique vidéo a confirmé la décision et Carolina s’est vu infliger une pénalité pour retard de match.

Vancouver a capitalisé avec Elias Pettersson qui a déplacé la rondelle derrière le filet et l’a envoyée à Horvat. Le capitaine l’a tapé à travers le pli à Miller et il l’a tapé pour égaliser le score à 1-1 à 12:30.

Les Canucks ont été 1 contre 2 en avantage numérique lundi tandis que les Hurricanes sont allés 1 contre 3.

Les visiteurs ont ouvert le score au début du premier après que Dakota Joshua a été appelé pour ingérence sur Stastny.

Il n’a fallu que 11 secondes aux visiteurs pour marquer en avantage numérique. Necas a envoyé une passe transversale à Svechnikov et le Russe a déclenché un tir sur réception qui a battu Demko 6:06 dans le match.

Le but de Svechnikov l’a égalé avec Steven Stamkos de Tampa Bay pour la tête de la LNH à sept chacun.

L’EFFONDREMENT FINAL

Vancouver a été surclassé 15-2 en troisième période lors de ses sept premiers matchs de la saison.

LES MALHEURS DES BLESSURES

Les Canucks ont ajouté le défenseur étoile Quinn Hughes (bas du corps) à la liste de réserve des blessés lundi, tandis que le défenseur bleu Tucker Poolman (non divulgué) a été mis en réserve à long terme. L’ailier droit Brock Boeser et le défenseur Riley Stillman ont raté le match en raison de blessures.

SUIVANT

Les Canucks visitent le Kraken à Seattle jeudi. Les Hurricanes affronteront les Islanders de New York en Caroline vendredi.

LA PRESSE CANADIENNE

