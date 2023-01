Les Canucks se rallient en troisième pour battre les Blackhawks 5-2 lors des débuts du nouvel entraîneur Rick Tocchet

Dakota Joshua et Sheldon Dries ont marqué des buts à 34 secondes d’intervalle en troisième période alors que les Canucks de Vancouver ont lutté contre deux déficits d’un but pour vaincre les Blackhawks de Chicago 5-2 et donner à Rick Tocchet une victoire à son premier match en tant qu’entraîneur-chef de Vancouver.

Tocchet a été nommé entraîneur-chef du 21e des Canucks dimanche après le congédiement de Bruce Boudreau et de l’entraîneur adjoint Trent Cull. Les Canucks ont embauché Adam Foote comme entraîneur adjoint et Sergei Gonchar comme entraîneur de développement défensif.

Il y a eu un mélange de huées et d’acclamations lorsque Tocchet a été présenté à la foule en première période. Le match n’avait que 3 h 30 lorsqu’un partisan a jeté un chandail des Canucks sur la glace.

Les Canucks ont dominé les Blackhawk 48-14 au chapitre des tirs et n’ont pas réussi à marquer sur cinq occasions en avantage numérique.

Andrei Kuzmenko a marqué deux fois pour les Canucks (19-25-3) qui ont mis fin à une séquence de trois défaites consécutives. Elias Pettersson a récolté deux passes, lui donnant six buts et 22 passes lors des 16 derniers matchs. Bo Horvat a également marqué en désavantage numérique dans un filet vide à 18:34, égalant un sommet en carrière de 31 buts en une saison.

Patrick Kane et Sam Lafferty ont marqué pour les Blackhawks (14-28-4) qui ont perdu leur deuxième match consécutif.

Le gardien de Vancouver Collin Delia a stoppé 12 tirs.

Petr Mrazek a effectué 43 arrêts pour les Blackhawks.

Le but du feu vert des Canucks est survenu quelques secondes seulement après que Kane ait eu une bonne chance de marquer dans la partie canadienne.

Le défenseur Quinn Hughes a envoyé la rondelle sur la glace. Brock Boeser a tenté d’encaisser un tir sous un angle aigu. Mrazek a stoppé la rondelle mais Joshua l’a glissé sur le gardien étendu pour une avance de 3-2 à 11:34.

Lors de la mise au jeu suivante, Mrazek a stoppé un tir de Conor Garland. Dries a dirigé le rebond dans le filet avec un tir entre ses jambes.

Kuzmenko a marqué ses 20e et 21e buts en deuxième période pour créer l’égalité 2-2 après 40 minutes.

Son premier but est venu du rebond du tir d’Ilya Mikheyev pour égaliser le match 1-1 à 7:02.

Lafferty a donné une avance de 2-1 aux Blackhawks lorsque son tir innocent a traversé le cinq trous de Delia à 12:06.

Kuzmenko a de nouveau égalé le match à 15:47 avec une jolie déviation d’une passe de Pettersson.

Vancouver tirait de l’arrière 1-0 après la première période malgré Chicago 21-6 au tir. Kane a marqué alors qu’il restait 2:11 à faire avec un tir en voyant à travers la circulation qui a navigué par-dessus l’épaule de Delia.

Mrazek a réalisé plusieurs superbes arrêts au cours de la période. Il a arrêté Curtis Lazar de Vancouver sur deux tirs rapprochés, a obtenu un bloqueur sur une explosion de Bo Horvat lors d’un avantage numérique et a arrêté le défenseur Luke Schenn sur une échappée après qu’il soit sorti de la surface de réparation.

REMARQUES

Tocchet a eu un entraînement et un patinage le jour du match pour se préparer pour les Blackhawks… . Les Canucks portaient des maillots d’échauffement spéciaux pour célébrer le Nouvel An lunaire. … Vancouver n’a pas réussi à marquer sur un avantage numérique de quatre minutes au début de la première période lorsque Seth Jones de Chicago a été appelé pour un bâton haut. … Kim Sim, le premier maire asiatique de Vancouver, a laissé tomber la rondelle lors de la mise au jeu cérémonielle d’ouverture. .. Le centre de Chicago Max Domi a écopé d’une instigation mineure, d’une inconduite majeure et de 10 minutes pour une bagarre avec Dakota Joshua de Vancouver à 8:13 de la deuxième période. Les Blackhawks ont connu une séquence de trois victoires consécutives dans une défaite contre Los Angeles dimanche. … L’attaquant de Chicago Tyler Johnson, qui a récolté 14 points en 22 matchs, a été placé sur la réserve des blessés après avoir aggravé une blessure à la cheville gauche.

SUIVANT

C’est un revirement rapide pour les Canucks qui jouent mercredi soir à Seattle. Vancouver rentre chez lui pour affronter Columbus vendredi, puis entame un road trip de quatre matchs le 2 février dans le New Jersey.

Les Blackhawks poursuivent leur voyage sur la route avec des matchs à Calgary jeudi et à Edmonton samedi avant de rentrer chez eux pour affronter Anaheim le 7 février.

Jim Morris, La Presse Canadienne

CanucksNHL