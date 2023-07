Les Canucks renforcent leur ligne bleue avec la signature de Carson Soucy de Kraken

Les Canucks de Vancouver renforcent leur ligne bleue dans le cadre du libre arbitre de la LNH samedi (1er juillet).

Les Canucks disent avoir conclu des ententes avec les défenseurs Carson Soucy et Ian Cole, ainsi qu’avec les attaquants Teddy Blueger et Tristen Nielsen.

Soucy, 28 ans, a passé les deux dernières années avec le Seattle Kraken – en tant que choix d’expansion du Wild du Minnesota – et a inscrit trois buts et 16 points en 78 matchs la saison dernière.

Il a signé un contrat de 9,75 millions de dollars sur trois ans, tandis que Cole aura un contrat de 3 millions de dollars sur un an, Blueger s’est engagé sur un contrat de 1,9 million de dollars sur un an et Nielsen a signé un contrat d’entrée de gamme de deux ans.

Cole, 34 ans, a passé la saison dernière avec le Lightning de Tampa Bay tandis que Blueger, 28 ans, a remporté la Coupe Stanley avec les Golden Knights de Vegas.

Nielsen, 23 ans, a passé les deux dernières saisons avec les Canucks d’Abbotsford, la filiale de Vancouver dans la LAH.

Il a 52 points en 105 matchs de saison régulière pour Abbotsford.

La Presse canadienne

CanuckshockeyLNH