Les Canucks remportent une 2e victoire consécutive et abandonnent les Penguins de Pittsburgh 5-1 – Kelowna Capital News

Bo Horvat a récolté deux points en avantage numérique et les Canucks de Vancouver ont remporté leur première victoire à domicile de la saison, battant les Penguins de Pittsburgh 5-1 vendredi.

Horvat et Andrei Kuzmenko ont chacun marqué et récolté une aide, tandis que Tanner Pearson, JT Miller et Oliver Ekman-Larsson ont tous inscrit des buts pour les Canucks (2-5-2). Ilya Mikheyev a fourni une paire d’aides.

Rickard Rakell a répliqué pour les Penguins (4-3-1), qui ont vu leur défaite s’étirer sur trois matchs, tous en temps réglementaire.

Spencer Martin a arrêté 34 des 35 tirs à son deuxième départ de l’année pour Vancouver, tandis que Tristan Jarry de Pittsburgh a effectué 24 arrêts.

Les Canucks venaient de remporter leur première victoire de la saison, une victoire de 5-4 sur le Kraken à Seattle jeudi. Pittsburgh est entré dans le match reposé, après avoir perdu une décision de 4-1 contre les Flames à Calgary mardi.

La lassitude a semblé s’insinuer dans le match de l’équipe locale, les Penguins ayant devancé les Canucks 30-19 au cours des deuxième et troisième périodes, mais Martin a tenu bon pour la victoire.

Le gardien de 24 ans a une fiche de 4-0-4 pendant son séjour à Vancouver.

Pittsburgh a tiré Jarry avec moins de deux minutes au chronomètre de jeu et Miller a scellé le score à 5-1 avec une frappe dans un filet vide.

Les Canucks ont pris une avance de trois buts à 16:42 du troisième après que Josh Archibald a été appelé pour embarquer sur Kyle Burroughs.

Dix secondes après le début de l’avantage numérique, la longue bombe d’Ekman-Larsson se frayait un chemin dans la circulation et dépassait Jarry.

Kuzmenko a augmenté l’avantage des Canucks à 10:28 du troisième. Luke Schenn a décoché un tir de l’intérieur de la ligne bleue et, posté au fond de l’enclave, la recrue russe l’a fait basculer dans le filet de Pittsburgh.

Kuzmenko a célébré son troisième but dans la LNH avec un cri chaleureux avant de sauter dans les bandes.

Les Canucks ont brièvement semblé reprendre une avance de deux buts à la fin de la seconde lorsque Conor Garland a décoché un tir du haut du cercle de mise au jeu alors que le klaxon retentissait.

La rondelle est passée devant Jarry, mais les officiels ont rapidement refusé le but. Une rediffusion vidéo a montré que le temps avait déjà expiré au moment où la rondelle a franchi la ligne.

Pittsburgh a pris l’avantage sur Vancouver avec un décompte en avantage numérique à 16:03 après le début de la seconde après que JT Miller a été appelé pour Sidney Crosby au bâton haut dans la zone offensive.

Bryan Rust a lancé un tir au filet depuis l’enclave et pendant que Martin a fait l’arrêt, il n’a pas pu conserver le rebond. Rakell a ramassé la rondelle libre et l’a retournée dans le filet, portant le score à 2-1.

Evgeni Malkin a également contribué une aide sur le jeu, prolongeant sa séquence de points à trois matchs. Il a un but et deux passes décisives sur le tronçon.

Tard dans le premier, Malkin a été appelé pour avoir accroché Miller et la pénalité s’est avérée coûteuse pour Pittsburgh au début de la période suivante.

Quelques secondes plus tard, Horvat a demandé la rondelle dans la zone neutre et Kuzmenko lui a envoyé une passe. Le capitaine des Canucks a patiné sur une course impaire et a déclenché un tir sur réception qui a navigué par-dessus le gant de Jarry et a donné à l’équipe locale une avance de deux buts 32 secondes après le début de la période.

Les Canucks sont allés 2 en 4 avec l’avantage numérique vendredi et les Penguins étaient 1 en 4.

Vancouver a ouvert le pointage à 13:52 du début de la première période, quelques secondes après que Pittsburgh ait tué le penalty de Pierre-Olivier Joseph.

Garland a utilisé un faux tir frappé pour envoyer la rondelle à Mikheyev au bas du cercle de mise au jeu et l’ailier russe l’a transmise à Pearson. Stationné sur le côté du pli, il l’a tapé derrière Jarry et a donné une avance de 1-0 aux Canucks avec son premier but de la saison.

FAIRE DES MOUVEMENTS

Plus tôt vendredi, Vancouver a récupéré le défenseur Ethan Bear et l’attaquant Lane Pederson des Hurricanes de la Caroline en échange d’un choix de cinquième ronde. C’est le deuxième contrat que le directeur général des Canucks Patrik Allvin a conclu cette semaine, après avoir envoyé le gardien Michael DiPietro et l’espoir défensif Jonathan Myenberg aux Bruins de Boston en retour de l’attaquant Jack Studnicka jeudi.

SUIVANT

Les Penguins termineront un road trip de cinq matchs contre le Kraken à Seattle samedi. Les Canucks accueilleront Jack Hughes et les Devils du New Jersey mardi.

LA PRESSE CANADIENNE

