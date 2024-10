Les Canucks récupèrent Jiri Patera ; Erik Brannstrom autorise les dérogations

Les Canucks de Vancouver ont récupéré leur profondeur de gardien de but et ont conservé un élément potentiellement clé de leur profondeur défensive.

Le fil de renonciation a été bon pour les Canucks de Vancouver lundi.

Non seulement les Canucks ont récupéré leur gardien de but, mais leur défenseur nouvellement acquis, qui déplace la rondelle, a également obtenu des dérogations, permettant aux deux d’être réaffectés à la AHL.

Jiri Patera rebondit face aux Bruins

Les Canucks ont placé le gardien Jiri Patera en dérogation il y a une semaine, mais, à leur grande surprise, il a été réclamé par les Bruins de Boston, qui avaient besoin d’une assurance pour gardien de but lorsque les négociations contractuelles avec Jeremy Swayman ont tourné au vinaigre.

Ces négociations ont été résolues dimanche lorsque Swayman a signé un contrat lucratif de huit ans avec les Bruins avec un plafond de 8,25 millions de dollars. C’est beaucoup à payer pour un gardien de but qui n’a pas encore débuté plus de 43 matchs au cours d’une saison, mais Swayman pourrait bien respecter son accord. Son pourcentage d’arrêts de ,919 au cours des quatre dernières saisons est meilleur que celui de Connor Hellebuyck et Andrei Vasilevskiy, bien qu’avec environ 100 départs de moins.

Avec Swayman de retour dans le giron, les Bruins n’avaient plus besoin de Patera. Ils ont déjà Joonas Korpisalo comme remplaçant à Boston. Les Bruins ont donc remis Patera en dérogation et les Canucks l’ont récupéré.

Étant donné que les Canucks ont été la seule équipe à déposer une réclamation contre Patera et qu’ils sont l’équipe qui l’a initialement renoncé, ils peuvent l’envoyer directement dans la AHL sans qu’il ait à nouveau à accepter une renonciation.

Cela clarifie bien les choses pour la situation des gardiens de but des Canucks, puisque Patera peut soutenir Nikita Tolopilo avec les Canucks d’Abbotsford jusqu’à ce que Thatcher Demko revienne de blessure. À ce stade, les Canucks devront peut-être réévaluer leur situation de gardien de but, car Arturs Silovs serait le candidat le plus susceptible d’être envoyé dans la AHL, créant ainsi une impasse à Abbotsford. C’est un problème pour l’avenir et qui pourrait devenir sans objet si de nouvelles blessures surviennent.

Erik Brannstrom autorise les dérogations et se rend à Abbotsford

Patera était l’un des cinq joueurs réclamés au ballottage lundi. Heureusement pour les Canucks, Erik Brannstrom ne faisait pas partie de ces quatre autres joueurs.

Les Canucks ont échangé dimanche contre Brannstrom de l’Avalanche du Colorado dans une démarche qui visait moins à acquérir Brannstrom qu’à effacer le coup sûr de Tucker Poolman de leurs livres afin que l’équipe puisse éviter d’avoir à utiliser le LTIR pour se conformer au plafond. Les Canucks ont envoyé Poolman à l’Avalanche avec 500 000 $ retenus, ainsi qu’un choix de quatrième ronde et ont reçu Brannstrom en retour.

Même si l’objectif de l’échange était de libérer de l’espace, Brannstrom pourrait encore être une pièce précieuse pour les Canucks à l’avenir. Avec 266 matchs dans la LNH à son actif, Brannstrom possède plus de deux fois plus d’expérience dans la LNH que les quatre autres défenseurs gauchers des Canucks dans la AHL réunis.

En tant que défenseur de petite taille avec des limites dans son jeu défensif, Brannstrom a certainement des défauts, mais il est également un fantastique patineur et un bon lanceur de rondelle qui peut efficacement faire passer la rondelle sur la glace. C’est quelque chose qui manque à la ligne bleue des Canucks, au-delà du meilleur duo composé de Quinn Hughes et Filip Hronek.

Il y a aussi la question de savoir dans quelle mesure le côté gauche de la défense des Canucks dans la LNH peut être en bonne santé cette saison. Carson Soucy a été limité à 40 matchs la saison dernière, tandis que Derek Forbort, nouvellement acquis, n’en a joué que 35. Les Canucks peuvent espérer que les deux resteront en bonne santé pendant toute la saison, mais il y a de fortes chances qu’ils soient blessés en défense à un moment donné. Si et quand cela se produit, avoir Brannstrom attendant dans les coulisses est un pas en avant majeur en termes de profondeur.

La question est maintenant de savoir comment les Canucks d’Abbotsford répartiront le temps de glace entre tous leurs défenseurs.

Brannstrom rejoindra les vétérans Christian Wolanin et Guillaume Brisebois, ainsi que les espoirs Kirill Kudryavtsev et Elias Pettersson, et la signature de l’AHL Layton Ahac sur le côté gauche. Alors que Brannstrom a de l’expérience en jouant à droite, Abbotsford compte également Cole McWard, Jett Woo et Christian Felton sur le côté droit.

On se demande quand Cole McWard sera prêt à revenir de son opération chirurgicale hors saison, ce qui réduira temporairement l’impasse, l’un des six défenseurs du côté gauche se déplaçant vers le côté droit jusqu’à son retour.