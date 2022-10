Les Canucks prennent une autre avance, abandonnent la décision 4-3 OT d’accueillir le Wild du Minnesota – Kelowna Capital News

Kirill Kaprizov a marqué en prolongation pour porter le Wild du Minnesota à une victoire de 4-3 contre les Canucks de Vancouver en visite jeudi soir pour leur première victoire de la saison.

Kaprizov a marqué son quatrième but de la saison et a ajouté deux passes décisives alors que le Minnesota a conclu son match d’ouverture de la saison à domicile avec ses premiers points de la saison. Mats Zuccarello a ajouté deux buts et Sam Steel a marqué son deuxième de la saison.

Marc-André Fleury a terminé avec 23 arrêts pour Minnesota.

Bo Horvat a marqué pour le troisième match consécutif, Dakota Joshua a marqué un but et une aide et Nils Aman a marqué son premier but dans la LNH pour Vancouver, ce qui a laissé une autre avance s’échapper.

Thatcher Demko a effectué 33 arrêts pour les Canucks.

Vancouver avait plusieurs buts en tête lors de chacun de ses quatre premiers matchs, soufflant chacun et repartant avec un seul point dans une défaite en prolongation contre Columbus lors de son match précédent.

Alors que les Canucks ont eu du mal à garder les devants cette saison, le Wild a eu du mal à prendre les devants.

Le troisième but de la saison de Zuccarello a donné au Minnesota sa première avance de la nouvelle année à 4:37 du début de la première période. Ryan Hartman était ligoté avec des défenseurs sur le mur latéral et la rondelle a giclé au milieu, où Zuccarello a battu un défenseur vers la rondelle et a marqué.

L’avance n’a duré que 3:21 alors que Horvat a marqué son quatrième but de la saison sur un aller-retour, en tapant sur une passe centrée de Tanner Pearson.

Aman, repêché par l’Avalanche du Colorado au sixième tour en 2020, a ajouté son premier à son cinquième match en carrière. Joshua a envoyé Aman seul sur Fleury avec une passe dans le dos et Aman a battu Fleury avec un tir du poignet.

Steel a créé l’égalité avant le premier entracte. Le but de Joshua était le seul décompte en deuxième et a tenu bon jusqu’à ce que Zuccarello marque son deuxième but du match en avantage numérique.

Une équipe avec des aspirations à la Coupe Stanley après le record de franchise de 53 victoires et 113 points de la saison dernière, le Wild a subi des défaillances défensives lors de son départ décevant. Fleury, le gardien de 37 ans qui a signé de nouveau avec le Minnesota pour un contrat de deux ans pendant l’intersaison, a accordé 14 buts sur 75 tirs après avoir été retiré lors de son départ précédent.

Il a été à son meilleur dès la deuxième période, accordant un but sur les 18 derniers tirs auxquels il a fait face.

Le Wild, qui a présenté une fiche de 31-7-2 à domicile la saison dernière, avait accordé 20 buts lors des trois premiers matchs de son premier match à domicile.

SUIVANT

Canucks : accueilleront Buffalo samedi lors du premier match à domicile de la saison de Vancouver.

Wild: Voyagez pour la première fois cette saison avec un match sur la route à Boston samedi

Brian Hall, l’Associated Press

Comme nous sur Facebook et suivre nous sur Twitter

CanucksNHL