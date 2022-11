Les Canucks ouvrent le voyage sur la route avec une victoire de 6-4 contre les Sénateurs affaissés à Ottawa

Bo Horvat a marqué deux fois mardi soir alors que les Canucks de Vancouver sont revenus deux fois d’un but mené pour une victoire de 6-4 sur les Sénateurs d’Ottawa.

Connor Garland a récolté deux aides dans la victoire alors que les Canucks ont entamé un road trip de cinq matchs.

Horvat a marqué du haut de l’enceinte à 1:16 du début de la troisième période pour briser une égalité de 2-2 et Brock Boeser a marqué en avantage numérique à 8:18 pour donner aux Canucks une avance de 4-2.

Oui, oui, capitaine 🫡 https://t.co/7Afb3MtE6t – Canucks de Vancouver (@Canucks) 9 novembre 2022

Tim Stutzle a inscrit un but en avantage numérique à 14:03 pour ramener les Sénateurs à moins d’un but à 4-3, mais Jack Studnicka a profité d’un revirement d’Ottawa dans son propre camp pour donner une avance de 5-3 aux Canucks à 14:59. .

Claude Giroux a marqué pour porter le score à 5-4 avec un autre but en avantage numérique pour les Sénateurs, celui-ci à 17:09. Elias Pettersson a mis fin à la folie tardive avec un but dans un filet vide à 19:15.

Ilya Mikheyev a également marqué pour les Canucks (4-6-3), tandis que Spencer Martin a effectué 37 arrêts pour la victoire.

Les Sénateurs (4-8-0), qui ont maintenant perdu six matchs de suite, ont obtenu leurs autres buts de Drake Batherson et Travis Hamonic ainsi qu’une performance de 22 arrêts de Cam Talbot.

Les Sénateurs ont réalisé une performance dominante en deuxième période qui comprenait un avantage de 19-8 au chapitre des tirs, mais ce sont les Canucks qui ont marqué le seul but de la période.

Mikheyev a égalé le match 2-2 à 13:50 de la seconde alors qu’il captait une passe de Quinn Hughes et battait Talbot de justesse.

Le début et la fin de la première période ont été agités alors que les Sénateurs ont marqué dès la première minute tandis que les deux équipes ont marqué un but dans la dernière minute de la période.

Après qu’Alex DeBrincat ait battu un appel de dégagement, il a obtenu la rondelle derrière le filet et a trouvé Batherson seul pour le premier but du match à seulement 50 secondes.

Les équipes sont restées sans but pendant une grande partie de la période qui a suivi jusqu’à ce que Horvat égalise le match pour les Canucks à 19:07. L’égalité a été de courte durée car Hamonic a battu Martin avec un tir à la pointe à peine 16 secondes plus tard.

REMARQUES

Le match de mardi était le premier de deux entre les clubs cette saison. Ils se retrouveront à Vancouver le 11 mars. … Les Sénateurs ont rappelé le défenseur Jacob Bernard-Docker des Sénateurs de Belleville lundi et il a fait ses débuts dans la saison mardi. … Nils Hoglander, Kyle Burroughs et Riley Stillman étaient des égratignures pour les Canucks. Nick Holden, Dylan Gambrell et Magnus Hellberg ont été les égratignures des Sénateurs.

SUIVANT

À la suite de leur élan de trois matchs à domicile, les Sénateurs prendront la route pour une paire de matchs jeudi et samedi contre les Devils du New Jersey et les Flyers de Philadelphie, respectivement.

Les Canucks, quant à eux, disputeront le deuxième match de leur périple de cinq matchs à Montréal contre les Canadiens mercredi soir avant d’affronter les Maple Leafs à Toronto samedi.

LA PRESSE CANADIENNE

Comme nous sur Facebook et suivre nous sur Twitter

CanucksNHL