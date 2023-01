Les Canucks ont perdu 3 matchs avec une victoire de 4-2 contre l’Avalanche du Colorado

Andrei Kuzmenko a marqué deux fois et ses Canucks de Vancouver ont obtenu une victoire bien méritée jeudi, devançant l’Avalanche du Colorado 4-2.

Brock Boeser et JT Miller ont chacun ajouté un but pour les hôtes des Canucks (17-18-3), qui ont réussi un dérapage perdant en trois matchs et remporté leur premier match de 2023.

Elias Pettersson et Oliver Ekman-Larsson ont tous deux fourni une paire de passes décisives.

Mikko Rantanen et Samuel Girard ont répliqué pour les Avs (19-15-3).

Collin Delia, de Vancouver, a stoppé 29 tirs sur 31 et Alexandar Georgiev a effectué 39 arrêts pour le Colorado.

Les Avs sont maintenant sans victoire en cinq matchs (0-4-1) pour la première fois depuis une période difficile du 26 octobre au 5 novembre 2019.

Le Colorado a tiré Georgiev en faveur de l’attaquant supplémentaire avec un peu plus de deux minutes au compteur.

Pettersson a ramassé une rondelle libre dans la zone neutre et a tranché une passe transversale à Miller, qui a décoché un tir à courte portée dans le filet béant à 18:24 du début de la troisième période.

La frappe dans un filet vide a marqué le 14e but de Miller de la saison.

Le centre de l’Avs Darren Helm a obtenu une échappée claire avec 2:16 à jouer dans le match, mais Delia a avalé son tir du poignet pour préserver l’avance de l’équipe locale.

Après avoir traversé la première moitié du match, les Canucks ont éclaté avec trois buts sans réponse en deux minutes et 33 secondes au milieu du match.

Kuzmenko a déclenché l’attaque avec un but en avantage numérique à 13:15 après le début de la seconde, décochant un tir du revers devant Georgiev du haut de l’enclave après que Toews ait été appelé pour avoir accroché.

Les défenseurs des Canucks Oliver Ekman-Larsson ont fourni une aide sur le jeu, marquant la 300e aide de sa carrière dans la LNH.

Un jeu de bobine de faits saillants a établi le deuxième but de Vancouver de la soirée.

Mettant la rondelle entre ses propres jambes, Kuzmenko a lancé Pettersson pour une échappée partielle. Le centre suédois a pénétré dans la zone du Colorado, a pris la rondelle autour du filet et a décoché un tir alors qu’il tombait sur la glace. Kuzmenko a ensuite forcé la rondelle derrière le patin de Georgiev, égalant le match à 2-2 avec son 17e but de la saison.

Boeser a marqué le but du feu vert à peine 34 secondes plus tard, envoyant un tir du poignet devant le gardien des Avs.

Georgiev a répondu en s’enroulant et en fracassant son bâton sur la barre transversale à plusieurs reprises.

Le Colorado a pris une avance de 2-0 à 1:49 du début de la seconde après que Girard a lancé une fusée depuis l’intérieur de la ligne bleue qui a traversé la circulation et a semblé frapper le défenseur Luke Schenn dans la fente basse alors qu’il se dirigeait vers le filet.

Un décompte en avantage numérique des Avs a ouvert le score à 19:00 après le début du match après que le défenseur des Canucks Tyler Myers ait été envoyé dans la surface pour avoir accroché.

Stationné au sommet du cercle de mise au jeu, Rantanen a décoché un tir fulgurant dans la circulation pour marquer son 26e but de la saison.

SIFFLES, SIFFLES PARTOUT

Les deux équipes ont vu leurs équipes spéciales testées jeudi. Vancouver est allé 1 pour 7 sur le jeu de puissance tandis que le Colorado était 1 pour 5 avec l’avantage de l’homme.

ALL-STAR PETEY

Pettersson se dirige vers son troisième match des étoiles de la LNH après avoir été nommé dans l’équipe de la division Pacifique jeudi. Le centre des Canucks, âgé de 24 ans, est le meilleur marqueur de son équipe et est sur le point de connaître sa meilleure saison en carrière avec 45 points (17 buts, 28 passes) en 36 matchs.

SUIVANT

— Avalanche : affrontez les Oilers à Edmonton samedi.

– Canucks: amorcent un swing de cinq matchs sur la route samedi contre les Jets à Winnipeg.

Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne

