Les Canucks ont organisé leur fête d’Halloween et les joueurs ont tout mis en œuvre

Les Canucks de Vancouver ont organisé leur fête d’Halloween annuelle et les costumes cette année étaient d’un autre niveau.

Les joueurs se sont habillés de tout, des super-héros aux personnages de télévision, et il est clair que beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés à certaines tenues.

JT Miller et sa femme Natalie avaient l’un des meilleurs costumes. Natalie était habillée en Austin Powers et JT en Fembot. Cela pourrait être encore meilleur que le costume des couples Hugh Hefner/Playboy Bunny qu’ils ont fait l’année dernière.

Les chaussettes de sport Under Armour aux talons roses ont vraiment ajouté au look de JT.

Natalie a posté une vidéo de JT marchant dans la rue et faisant un travail impressionnant avec ces talons.

Ce n’était pas la seule tenue que le couple portait à Halloween, car ils ont également opté pour un look plus atténué plus tôt dans la nuit. JT retire l’empreinte de la vache sans effort.

Ces looks étaient loin d’être les seuls à attirer l’attention, car de nombreux joueurs de la liste ont fait un excellent travail avec leurs costumes cette année.

Le gardien Thatcher Demko et son épouse, Lexie, se sont déguisés en Gru et Vector du populaire Un moi méprisable série. La partie la plus mignonne était leur jeune enfant, Dawson, habillé dans un costume de serviteur.

Leur chien Delilah a même participé à la fête en famille avec un costume de banane. 10/10 pour la famille Demko.

La meilleure photo de la soirée est peut-être celle du groupe de stars des Canucks qui se sont toutes réunies en tant que personnages différents de Scooby-Doo.

Brock Boeser, Elias Pettersson et Quinn Hughes se sont habillés avec certains de leurs partenaires et la photo est épique.

Hughes a tout mis en œuvre avec le masque complet pour son costume de Scooby, et Pettersson porte une superbe perruque pour son look Shaggy. Boeser est allé comme Fred et l’a tué.

Le capitaine Hughes, dans son costume intégral, est un concurrent sérieux pour le meilleur de la soirée.

Le nouvel ailier des Canucks Kiefer Sherwood et sa fiancée, Ariela Smith, ont porté un superbe look depuis La Matrice.

Sherwood s’est habillé en Neo et Ariela en Trinity. Ils ont tous deux fait un excellent travail avec les tenues entièrement noires.

Le défenseur Filip Hronek s’est habillé en super-héros et porte une superbe tenue de Batman. Le masque a vraiment ajouté à son look.

La partenaire Dominika Benakova incarnait Poison Ivy de l’univers Batman, et ensemble, ils avaient fière allure.