Les Canucks en difficulté reviennent à Vancouver à la recherche de leur première victoire de la saison – Kelowna Capital News

Les Canucks de Vancouver ont établi des records douteux lors de leur swing sur la route d’ouverture de la saison.

Non seulement ils sont devenus la première équipe de l’histoire de la LNH à perdre leurs quatre premiers matchs de la saison tout en perdant une avance de plusieurs buts, mais après cinq défaites consécutives (0-3-2), Vancouver est la seule équipe de la ligue à avoir encore enregistrer une victoire.

Malgré le dossier lamentable, les Canucks regardent toujours les points positifs, a déclaré l’entraîneur-chef Bruce Boudreau.

“Ce n’est pas comme si nous allions jouer et perdre 6-1 tous les soirs et être dominés”, a-t-il déclaré. « Nous sommes là jusqu’à la fin de chaque match que nous avons disputé cette année, et cela n’a tout simplement pas rebondi dans les sept dernières minutes de la troisième période. Nous n’avons pas eu cette chance.

Vancouver a également cédé une avance à chaque match joué, et ses équipes spéciales ont connu des difficultés, capitalisant sur 10,5 % de ses avantages en hommes et tuant 58,8 % de ses pénalités.

Les Canucks doivent mieux s’occuper de la rondelle, a déclaré Luke Schenn.

« Défendre permet de gagner des championnats », a déclaré le défenseur qui a remporté la Coupe Stanley consécutivement avec le Lightning de Tampa Bay. «Et cela commence par prendre soin de la rondelle lorsque vous l’avez sur les lignes et sur les bandes et cela commence par prendre soin d’elle devant votre filet et gagner des batailles dans le coin. Et c’est ce qui gagne à la fin de la journée. Et c’est une chose sur laquelle nous devons nous améliorer beaucoup.

Les Canucks tenteront de nettoyer leur défensive samedi lorsqu’ils accueilleront les Sabres de Buffalo (3-1-0) à Vancouver pour leur premier match à domicile de la saison.

C’est un match que le groupe attend avec impatience, a déclaré le centre JT Miller.

«Nous avons une tonne de conviction. C’est optimiste dans (le vestiaire) », a-t-il déclaré après un entraînement hors glace vendredi. « Nous sommes ravis de jouer demain. Nous sommes ravis d’être à la maison. Ce n’est pas vers le bas.

«Il y a eu des moments du road trip qui étaient déprimants, sans aucun doute. Mais cela va nous rendre plus forts à la fin de la journée.

Résister à un début de saison difficile n’a rien de nouveau pour les Canucks.

La saison dernière, l’équipe est allée 8-15-2 pour commencer la campagne, provoquant le limogeage de l’entraîneur-chef de l’époque, Travis Green, du directeur général Jim Benning et de plusieurs entraîneurs et membres du personnel de la réception.

Vancouver a compilé 32-15-10 sous Boudreau pour clôturer l’année et a terminé à cinq points d’une place en séries éliminatoires.

L’étirement actuel est difficile mais pourrait aider le groupe à aller de l’avant, a déclaré Miller.

“Il y aura des moments où vous voudrez arrêter, il y aura des moments où vous voudrez passer à un plan de match différent et accéder à votre propre page, mais en même temps, nous avons un travail à faire”, a-t-il déclaré. a dit. “Et nous avons un plan et un processus et nous devons nous y tenir car c’est une saison de 82 matchs.

« Et comme nous l’avons montré l’année dernière, les choses peuvent tourner très vite. Donc, plus il y a de matchs, plus nous jouons du bon hockey, les choses vont tourner pour nous, pour l’équipe et les individus. Nous devons donc être vraiment forts mentalement dans des moments comme celui-ci.

Rester positif en ce moment est la seule option, a déclaré Schenn.

“Évidemment, vous voulez corriger beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui pourraient, auraient, devraient. Mais plus vous vous concentrez là-dessus, plus c’est contre-productif », a-t-il déclaré. «Donc, la positivité est une grande chose. C’est tôt dans l’année, il y a beaucoup de temps à venir.

L’équipe a passé une partie de la matinée de vendredi à regarder des extraits de sa défaite de 4-3 en prolongation contre le Wild du Minnesota jeudi, et Boudreau a dit qu’il avait vu beaucoup de points positifs.

“Les séries éliminatoires ne sont pas gagnées en octobre, à moins que vous ne jouiez au baseball”, a déclaré l’entraîneur. «Je regarde les choses sous un jour positif tout le temps, ou j’essaie de le faire. Nous avons traversé la parentalité où vous êtes dur avec eux, puis vous les reconstruisez et tout le reste. Mais que sommes-nous, à quatre points d’une place en séries éliminatoires, avec 77 matchs à jouer?

“J’aime la façon dont nous suivons les tendances et je pense que nous allons évoluer de manière positive.”

—Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne

