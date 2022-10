Les Canucks de Vancouver restent sans victoire après une défaite de 5-1 contre les Sabres de Buffalo en visite – Kelowna Capital News

Victor Oloffson a inscrit deux buts et une aide et les Sabres de Buffalo ont dominé les Canucks 5-1 devant une foule mécontente à Vancouver samedi.

Rasmus Dahlin a marqué et contribué une aide, tandis qu’Alex Tuch et Zemgus Girgensons ont ajouté des buts pour les Sabres (4-1-0) et Casey Mittlestadt a ajouté une paire d’aides.

Conor Garland a eu le seul pointage pour les Canucks (0-4-2) avec un tir du poignet au milieu de la seconde.

Thatcher Demko, de Vancouver, a bloqué 22 tirs sur 26 et Craig Anderson a effectué 29 arrêts pour Buffalo.

Les Canucks ont maintenant perdu six matchs de suite et sont la seule équipe de la LNH qui n’a pas encore enregistré de victoire cette saison dans la LNH.

Trois chandails de Vancouver ont frappé la glace dans les dernières minutes du match et des huées ont accompagné les joueurs lorsqu’ils ont quitté la glace.

Vancouver a tiré Demko en faveur d’un attaquant supplémentaire avec moins de quatre minutes à jouer et Girgensons a lancé un tir facile dans le filet béant à 16:31.

Cinquante secondes plus tard, Olofsson a déjoué le gardien des Canucks pour marquer son deuxième but du match.

Les Sabres ont repris un avantage de deux buts 1:54 après le début du troisième sur un deux contre un.

Mittelstadt a tranché une passe dans la fente et Olofsson a décoché un tir devant Demko pour porter le score à 3-1.

Moins de 30 secondes plus tôt, Vinnie Hinostroza est brièvement apparu pour renforcer l’avance de Buffalo. La lumière du but derrière le filet des Canucks s’est éteinte après que le tir de l’attaquant vétéran a touché les deux poteaux et a rebondi, mais une revue vidéo a montré que la rondelle n’a jamais franchi la ligne.

Vancouver est entré au tableau au milieu de la deuxième avec un marqueur en avantage numérique après que Dahlin ait été appelé pour avoir trébuché.

Posté devant le filet des Sabres, Tanner Pearson a envoyé une passe aveugle et tournoyante du revers à Garland et l’ailier a décoché un tir du poignet devant Anderson à partir de la marque de hachage basse.

Le but a réduit le déficit de l’équipe locale à 2-1 et Garland a célébré avec une énorme pompe de poing.

Vancouver est allé 1-pour-4 sur l’avantage de l’homme samedi tandis que Buffalo était 1-pour-1.

Les Sabres ont perdu un défenseur environ trois minutes après le début de la deuxième période après que Mattias Samuelsson ait frappé Curtis Lazar le long des bandes de bout.

Samuelsson est tombé maladroitement après le contact et s’est allongé sur la glace, saisissant son genou droit avant qu’un entraîneur ne sorte pour l’aider à se rendre au banc. Il est allé directement au vestiaire de Buffalo et n’est pas revenu.

Un lapsus défensif s’est avéré coûteux pour les Canucks en fin de première.

Oliver Ekman-Larsson a donné la rondelle dans l’enclave et Tuch était là pour la ramasser et lancer un tir sous le bras de Demko pour donner une avance de 2-0 aux Sabres à 15:18.

Buffalo a ouvert le score avec un but précoce en avantage numérique après que Tyler Myers a été appelé pour avoir fait trébucher Tage Thompson.

Dahlin a décoché un tir de l’intérieur de la ligne bleue et la rondelle a frappé Elias Pettersson de Vancouver dans la fente haute avant de dépasser Demko après 5:35 de jeu.

Premier choix au repêchage de la LNH en 2018, Dahlin a marqué cinq matchs de suite et est le tout premier défenseur des Sabres à accomplir cet exploit.

GONE STREETING

Dahlin est le premier défenseur de la LNH à amorcer une saison avec une séquence de cinq buts consécutifs, mais il n’est pas le seul joueur des Sabres à accumuler une série de points en début de campagne. Tuch est sur une série de quatre buts consécutifs, dont six d’un bout à l’autre.

LIGNE BLEUE MEURTRIÉE

Il manquait à Vancouver trois défenseurs souffrant de divers maux, dont la vedette Quinn Hughes (non divulgué). L’équipe a rappelé Noah Juulsen des Canucks de Vancouver de la Ligue américaine de hockey plus tôt samedi et le défenseur Jack Rathbone a fait ses débuts dans la saison.

SUIVANT

Les Canucks continuent leur homestand lundi lorsqu’ils accueillent les Hurricanes de la Caroline. Les Sabres visiteront le Kraken à Seattle mardi.

Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne

