Les Canucks de Vancouver rendent hommage aux nouveaux membres du Temple de la renommée Luongo et Sedins

Bravo de “Luuuuu!” a de nouveau retenti au Rogers Arena de Vancouver jeudi alors que les Canucks rendaient hommage à un trio d’anciens joueurs.

Les ovations oratoires familières ont eu lieu alors que l’ancien gardien de but Roberto Luongo se tenait au centre de la glace avec ses anciens coéquipiers, Daniel et Henrik Sedin. Tous les trois ont été reconnus pour leur récente intronisation au Temple de la renommée du hockey avant un match entre les Canucks et les Panthers de la Floride.

Luongo a remercié la foule debout d’avoir soutenu le trio.

“Sur une note personnelle, je voulais vraiment vous remercier les gars de m’avoir poussé à être un meilleur gardien de but, à être une meilleure personne chaque soir”, a-t-il ajouté.

Des hommages vidéo racontés par l’ancien entraîneur Alain Vigneault ont été diffusés sur grand écran et chacun des trois joueurs a reçu une couverture traditionnelle des chefs des Premières Nations. Flanqué des Sedins, Luongo a exécuté la mise au jeu cérémonielle.

Rogers Arena a longtemps occupé une place spéciale pour Luongo.

C’est la patinoire où il a aidé Équipe Canada à remporter l’or olympique en 2010 et le site où lui et ses coéquipiers des Canucks ont atteint la finale de la Coupe Stanley en 2011 avant de s’incliner dans le septième match contre les Bruins de Boston.

“Ces séries éliminatoires, ce sont les meilleurs moments de ma carrière”, a déclaré le gardien de but aux journalistes plus tôt jeudi. «Je veux donc pouvoir les revivre un peu ici, le moment suivant, en profiter et remercier les fans pour tout. Je pense que c’est une belle façon de couronner le tout.

Ce ne sera pas la dernière fois que le Montréalais de 43 ans sera reconnu devant une foule de Vancouver. Les Canucks ont annoncé mercredi qu’il rejoindrait le Ring of Honor de l’équipe la saison prochaine.

« C’est un grand honneur. Je suis vraiment excité à ce sujet », a déclaré Luongo, qui est maintenant directeur des gardiens de but de la Floride et conseiller spécial du directeur général Bill Zito. “C’est bien de voir que le travail que j’ai fait ici pendant huit ans va être reconnu et je suis très reconnaissant de pouvoir monter là-haut avec ces gars-là.”

Repêché à l’origine au quatrième rang par les Islanders de New York en 1997, Luongo a passé huit saisons avec les Canucks.

Pendant son séjour à Vancouver, l’équipe a participé aux séries éliminatoires cinq saisons de suite. C’est un groupe spécial qui a fait cette course, a déclaré le gardien.

“C’était incroyable”, a-t-il déclaré. « Et parfois, quand vous êtes dedans, vous ne vous en rendez pas compte. Mais ensuite tu passes à autre chose, tu joues pour d’autres équipes, les équipes changent. Et maintenant que vous regardez en arrière, c’est comme si vous réalisiez à quel point le groupe était spécial et c’était un groupe unique, n’est-ce pas ?

« Nous avions différents types de personnalités dans le vestiaire. Et je pense que c’est ce qui nous a rendus si bons.

Luongo a clôturé sa carrière avec les Panthers, passant cinq saisons dans le pli de la Floride avant d’annoncer sa retraite après la saison 2018-19.

Il demeure le chef de file de la franchise des Canucks pour les victoires (252) et les blanchissages (38), et est en tête de liste pour le pourcentage d’arrêts (.919) et la moyenne de buts alloués (2,36) parmi les gardiens qui ont disputé au moins 100 matchs.

Ce succès a incité de nombreuses personnes à Vancouver à se demander si son maillot devrait être retiré – une décision que Luongo a déclaré être hors de son contrôle.

Il a déclaré à la foule jeudi soir qu’aucun des deux honneurs ne lui tenait à cœur.

“Je sais qu’il y a beaucoup de débats sur la bague d’honneur et le (retraite du maillot) mais ce genre de choses ne m’importe pas”, a-t-il déclaré. “Ce qui compte pour moi, ce sont des moments comme celui-ci et de les partager avec vous.”

Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne

