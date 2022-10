Les Canucks de Vancouver remportent leur première victoire de pré-saison 2022-23 à Abbotsford – Kelowna Capital News

Le match préparatoire de mercredi dans la LNH entre les Canucks de Vancouver et les Oilers d’Edmonton a commencé par un face-à-face entre les stars Connor McDavid et Elias Pettersson, et le reste du match a parfois ressemblé à un jeu de “pouvez-vous faire mieux” entre les joueurs de la franchise.

McDavid a fait tomber les mâchoires en deuxième période après avoir glissé par le défenseur des Canucks Quinn Hughes en route vers un but en échappée, mais Pettersson a finalement eu le dernier mot sur deux jeux de puissance, dont le vainqueur du match à 9:45 du troisième.

🚨 CONNOR A FAIT LA CHOSE 🚨 pic.twitter.com/l9cT5fJSr5 — Oilers d’Edmonton (@EdmontonOilers) 6 octobre 2022

McDavid a également ajouté une aide, mais les Canucks ont dominé les Oilers 31-21 dans le match. Une partie de la disparité des tirs était la différence dans la surface de réparation. Vancouver est allé trois en huit avec l’avantage d’un homme, tandis que les Oilers n’ont eu que deux supériorités numériques et n’ont pas réussi.

PETEY ONETIMER POUR LE LEAD 🙌 pic.twitter.com/tbYk96Jx4h – Canucks de Vancouver (@Canucks) 6 octobre 2022

Horvat trouve un EP40 ouvert 🎯 pic.twitter.com/PzTA5To81s – Canucks de Vancouver (@Canucks) 6 octobre 2022

Les Canucks ont également obtenu des buts de Nils Hoglander, Tanner Pearson et Connor Garland. Les buteurs d’Edmonton comprenaient Zach Hyman, Ryan Nugent-Hopkins et James Hamblin.

Hoglander a marqué le seul but de la première période, et McDavid a répondu à 7:05 de la seconde. Hyman a porté la marque à Edmonton 2-1, mais Garland a créé l’égalité deux après deux.

G en faufile un par 🚨 pic.twitter.com/dtvYJiBMxM – Canucks de Vancouver (@Canucks) 6 octobre 2022

La troisième période a vu les vannes offensives s’ouvrir avec les équipes échangeant des buts jusqu’à ce que Pettersson marque deux fois en avantage numérique. Il a également mené tous les joueurs avec sept tirs au but. Spencer Martin a effectué 17 arrêts pour mériter la victoire, tandis que Stuart Skinner a stoppé 26 tirs dans la défaite.

Horvat a récolté trois passes décisives, tandis que Garland, Pettersson, Hughes et Oliver Ekman-Larsson ont tous eu des matchs à plusieurs points. Le défenseur d’Edmonton Markus Niemelainen a également marqué deux points.

Elias Pettersson et Connor McDavid s’affrontent pour ouvrir aujourd’hui@LNHmatch de pré-saison à@AbbyCentre pic.twitter.com/9H4izOfkIB – Ben Lypka (@BenLypka) 6 octobre 2022

Jake Virtanen d’Abbotsford a joué un quart de travail régulier avec Edmonton et a récolté une aide et deux tirs au but.

Le match a marqué la première victoire de Vancouver cette pré-saison. Les Canucks clôturent la pré-saison vendredi 7 octobre contre les Coyotes de l’Arizona à Vancouver.

“J’essaie juste de jouer dur et de faire ma part.” – Elias Pettersson sur le résultat versus le #Huiliers + le coup sur Nils Höglander et celui qu’il a pris à Markus Niemeläinen. #Canucks pic.twitter.com/D1Axog7aZI – Patinoire large: Vancouver (@rinkwidepodcast) 6 octobre 2022

Il a été annoncé qu’une foule à guichets fermés de plus de 7 000 personnes avait assisté au match. Les Canucks de Vancouver ont joué au Centre d’Abbotsford en septembre dernier et ont remporté une victoire de 4-2 contre les Flames de Calgary. L’AC a également accueilli un match préparatoire des Canucks contre les Sénateurs d’Ottawa en 2019.

Pour en savoir plus sur l’équipe, visitez canucks.com.

“Ils ont travaillé très fort, ils voulaient gagner… quand Petey réussit ce tir, il est assez dangereux et le jeu de puissance peut être dangereux.” – Bruce Boudreau sur Elias Pettersson & the #Canucks‘ PP dans leur victoire 5-4 sur le #Huiliers. pic.twitter.com/5fTu3ZLADZ – Patinoire large: Vancouver (@rinkwidepodcast) 6 octobre 2022

abbotsfordcanuckshockeycanucks de vancouver

Spencer Martin a mérité la victoire des Canucks. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Connor McDavid a marqué un but palpitant à Abbotsford. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

McDavid et Pettersson s’affrontent à Abbotsford. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Jake Virtanen d’Abbotsford a joué avec les Oilers d’Edmonton. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

Virtanen et Tyler Meters se battent pour la rondelle. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)