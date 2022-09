Les Canucks de Vancouver publient une vidéo de remerciement à Penticton après la Classique des jeunes étoiles – Kelowna Capital News

Avec la Classique des jeunes étoiles des Canucks de Vancouver de cette année maintenant dans le rétroviseur, l’équipe de la LNH de la Colombie-Britannique était d’humeur reconnaissante lundi matin et ils voulaient que les gens de Penticton sachent exactement ce qu’ils ressentaient.

« Vous ne pouvez pas demander plus que de lancer votre saison en étant ici pour quelques jours », a déclaré Jeremy Colliton, l’entraîneur-chef des Canucks d’Abbotsford dans la LAH. “Je pense que tout le monde a obtenu ce qu’il voulait.”

Après une interruption de plusieurs années de la COVID-19, les Canucks ont accueilli leurs trois adversaires de l’Ouest canadien à Peach City pour la Young Stars Classic du 16 au 19 septembre au South Okanagan Events Centre.

Colliton, originaire de Blackie, en Alberta, a déclaré qu’il n’était pas allé à Penticton depuis son enfance. Il a été nommé nouvel entraîneur-chef de l’équipe de la LAH en juillet après avoir occupé le même poste avec les Blackhawks de Chicago de 2018 à 2021.

Les Canucks ont publié une vidéo spéciale en hommage à Penticton le 20 septembre, remerciant la ville d’avoir à nouveau accueilli le tournoi. C’était en 2010 lorsque Peach City a accueilli pour la première fois la vitrine de pré-saison.

Les festivités de l’événement comprenaient une fête sur la Plaza à l’extérieur du South Okanagan Events Centre le dimanche 18 septembre, qui comprenait des jeux, de la musique, du hockey sur route, des cadeaux et des autographes d’anciens élèves et des photos avec Fin la mascotte et la légende des gardiens de but canadiens Kirk McLean.

La vidéo de remerciement de Vancouver à Penticton comprend certains des moments les plus mémorables de la fin de semaine, à la fois sur et hors glace. Des clips audio des attaquants Arshdeep Bains et Tristen Nielsen portant des microphones lorsqu’ils sont en action sont également présentés.

La mascotte de l’équipe, Fin, a été capturée en train de passer du temps au marché fermier du samedi de Penticton.

Le retour des Canucks dans le sud de l’Okanagan a débuté de manière étoilée lorsque le duo de longue date Henrik et Daniel Sedin ont été repérés en ville.

Outre les quatre équipes de l’Ouest canadien, des équipes voisines comme le Seattle Kraken devraient s’impliquer dans les festivités le plus tôt possible.

