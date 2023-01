Les Canucks de Vancouver ont besoin d’une « chirurgie majeure », mais pas de reconstruction : Rutherford

Jim Rutherford admet que renverser les Canucks de Vancouver assiégés a été plus de travail que prévu.

“Quand je suis arrivé ici, je savais que ça allait être un gros défi. Et j’ai pensé ‘Vous savez, nous allons devoir faire une chirurgie mineure’ », a déclaré le président des opérations hockey de l’équipe lors d’une conférence de presse de grande envergure lundi. « Ai-je changé de poste ? Ben ouais. Nous devons faire une opération chirurgicale majeure.

Depuis que Rutherford a été embauché en décembre 2021, les Canucks sont allés de mal en pis.

Vancouver a terminé la campagne de l’an dernier sur un sommet, avec une fiche de 32-15-10 après que Bruce Boudreau a été embauché comme entraîneur-chef et a raté les séries éliminatoires par cinq points.

On s’attendait à ce que le club reprenne là où il s’était arrêté cette saison, les joueurs et Boudreau ayant déclaré qu’ils prévoyaient de faire une course d’après-saison.

Mais un départ de 0-5-2 et un jeu incohérent ont vu les Canucks chuter à la sixième place dans la division Pacifique avec une fiche de 18-22-3. Lundi, Vancouver était à 12 points d’un joker.

Aujourd’hui, la direction se tourne vers l’avenir.

“Entre maintenant et le début de la saison prochaine, nous allons devoir faire quelques changements”, a déclaré Rutherford. « Certains ne seront pas très populaires. Certains seront populaires », a-t-il déclaré, notant que l’équipe doit créer un espace de casquette et rajeunir.

“Mais nous allons devoir vraiment faire des choses que je ne pensais pas que nous aurions normalement à faire quand je suis arrivé ici sur la façon dont nous apportons ces changements.”

Des rumeurs ont longtemps circulé à propos de Rutherford faisant un changement derrière le banc. Plusieurs rapports ont indiqué que les Canucks sont en pourparlers pour remplacer Boudreau par l’ancien entraîneur du Lightning de Tampa Bay et des Coyotes de l’Arizona, Rick Tocchet.

Rutherford a déclaré qu’il avait eu des conversations au cours des derniers mois sur la nomination d’un nouvel entraîneur, mais il a toujours été clair que Vancouver ne cherche pas – et ne veut pas – faire de changement.

“Bruce est notre entraîneur en ce moment”, a-t-il déclaré.

Des ennuis ont également suivi les Canucks hors de la glace cette saison.

La conférence de presse de lundi a été convoquée pour discuter de la façon dont l’équipe a géré la blessure à la main de l’attaquant Tanner Pearson qui a mis fin à la saison. Le défenseur Quinn Hughes a déclaré publiquement que la situation « n’avait pas été gérée correctement ».

Pearson s’est cassé la main lors de la défaite de Vancouver contre les Canadiens de Montréal le 9 novembre et devait initialement être absent jusqu’à six semaines, mais il a depuis subi plusieurs interventions chirurgicales. Les Canucks ont annoncé la semaine dernière que l’ailier de 30 ans ne jouerait plus cette saison.

Rutherford a déclaré qu’il avait fait un “examen approfondi” de la façon dont la blessure avait été gérée et qu’il n’avait trouvé personne qui ait déclaré que Pearson n’était pas satisfait du traitement qu’il avait reçu.

L’équipe est “ouverte” à ce que l’Association des joueurs de la LNH ou la ligue se penche sur l’affaire, a-t-il ajouté.

“S’il y a eu des actes répréhensibles, nous voulons que les choses soient correctes à l’avenir, d’accord ? Mais sur la base de notre (enquête interne) ici, nous sommes plus que satisfaits de la façon dont les choses ont été gérées », a-t-il déclaré. “Mais que quelqu’un vienne le voir, ce serait bien.”

Vancouver a également été au centre de nombreuses négociations commerciales, le capitaine Bo Horvat devant devenir agent libre sans compensation à la fin de la saison.

Le centre de 27 ans est sur le point de connaître sa meilleure campagne en carrière, avec 30 buts et 18 passes décisives en 43 apparitions.

Le club a fait de son mieux pour prolonger Horvat, a déclaré Rutherford.

“Le contrat que nous avons sur la table en ce moment est, je pense, un contrat équitable pour ce qu’il a fait jusqu’à cette année”, a-t-il déclaré. “Mais c’est certainement sous la valeur marchande pour ce qu’il a fait cette année.”

Tous les échanges que Vancouver fera à l’avenir rechercheront un mélange de jeunes joueurs ayant de l’expérience dans la LNH et des choix de repêchage en retour, a-t-il ajouté.

Alors qu’il reste 39 matchs à jouer cette saison, on a demandé à Rutherford si les Canucks avaient pensé toucher le fond afin d’améliorer leurs chances d’obtenir le premier choix au repêchage de la LNH cet été.

L’équipe n’a plus beaucoup à perdre, a déclaré le président des opérations de hockey.

“Je pensais que nous étions en train de tanker”, a-t-il déclaré. «Nous sommes assez près du fond. Je n’irais jamais, à la tête d’une équipe, dire à l’entraîneur et aux joueurs “Ne jouez pas dur pour ce match”. Ils ont un travail à faire pour venir travailler à chaque match et essayer de gagner ce match.

La possibilité d’attraper le phénomène adolescent Connor Bedard – le fan autoproclamé des Canucks qui est fortement favorisé pour aller en premier au classement général – est cependant intrigante, a déclaré Rutherford.

“Nous aimerions tous obtenir le premier choix au classement général”, a-t-il déclaré. “Si jamais il y a un an pour l’obtenir.”

Rutherford s’est toutefois abstenu de dire que les Canucks subiront une reconstruction.

« Nous n’envisageons pas une reconstruction. Je préfère appeler cela un réoutil », a-t-il déclaré.

