Les Canucks de Vancouver infligent à Vegas une deuxième défaite consécutive à domicile avec une victoire de 5-1

JT Miller a récolté un but et deux passes et les Canucks de Vancouver ont battu l’hôte des Golden Knights de Vegas 5-1 samedi soir.

Vancouver a remporté sa deuxième victoire consécutive lors d’un voyage de trois matchs qui se termine dimanche à San Jose. Les Canucks ont remporté quatre des cinq matchs après un dérapage de trois matchs.

Brock Boeser, Elias Pettersson, Andrei Kuzmenko et Bo Horvat ont également marqué pour les Canucks. Spencer Martin a réalisé 26 arrêts.

Jonathan Marchessault a marqué pour les Golden Knights. Logan Thompson a stoppé 31 tirs.

Vegas, quant à lui, a perdu pour la deuxième fois en deux nuits après avoir perdu pour la première fois contre Seattle vendredi. Avant sans doute leur pire performance de la saison, les Golden Knights avaient une fiche de 11-1-3 contre les Canucks, dont une victoire de 5-4 à Vancouver le 21 novembre.

Depuis le début de la saison avec un record de 13-2-0 dans la LNH, les Golden Knights ont perdu cinq de leurs huit derniers, dont quatre à domicile.

Les Canucks ont frappé en premier lorsque Boeser était parfaitement garé devant le filet lors d’un avantage numérique pour faire dévier la rondelle devant Thompson.

Vancouver a porté la marque à 2-0 vers la fin de la première période avec un autre but en avantage numérique, alors que Miller a trouvé le fond du filet avec un tir du cercle gauche que Thompson n’a jamais vu.

Le déluge de buts en avantage numérique s’est poursuivi en deuxième période, alors que Pettersson a tiré au laser un tir sur réception du point droit pour prolonger l’avance de Vancouver à trois buts.

Les Canucks ont terminé 3 sur 5 en avantage numérique. Ce n’est pas une surprise non plus, car ils sont entrés dans le match au deuxième rang de la LNH avec leur avantage numérique depuis le 24 octobre, convertissant à un taux de 34,0 %.

Dans l’ensemble, Vancouver s’est classé cinquième en supériorité numérique avec 27,1 %.

Mais les Canucks ont changé les choses avec une paire de buts à force égale pour le porter à 5-0.

Tout d’abord, c’était Kuzmenko qui patinait seul dans la fente et enterrait la jolie passe de Nils Aman derrière le filet.

Et avec deux secondes à jouer dans la seconde, c’est le capitaine de Vancouver, Horvat, qui a capté la passe de Miller depuis l’enclave et l’a tirée devant Thompson.

Marchessault a ruiné la tentative de Martin pour le premier jeu blanc de Vancouver de la saison avec un but en fin de troisième période.

