Les Canucks de Vancouver au centre d’une plainte pour atteinte aux droits humains

Deux mois après avoir été congédié, un ancien membre du personnel d’entraîneurs des Canucks de Vancouver a déposé une plainte auprès du Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique contre l’équipe de hockey pour discrimination présumée.

Dans un document de 20 pages publié sur Twitter dimanche soir, Rachel Doerrie explique pourquoi elle pense avoir été licenciée en raison de sa maladie mentale et de son handicap physique le 27 septembre.

“Les 2 derniers mois ont été très durs pour moi”, a écrit la jeune femme de 26 ans dans son post. “Cela m’a détruit mentalement et émotionnellement. Je me sens brisé. J’ai fini de me cacher.

Les 2 derniers mois ont été très durs pour moi. Cela m’a détruit mentalement et émotionnellement. Je me sens brisé. J’ai fini de me cacher.https://t.co/PeqLg6ElMF – Rachel Doerrie (@racheldoerrie) 27 novembre 2022

Doerrie explique dans sa plainte qu’elle a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique en 2018, la même année où elle a appris qu’elle avait une maladie cardiaque connue sous le nom de syncope vasovagale et une valve cardiaque qui fuit.

Elle dit avoir informé les Canucks de Vancouver de son handicap lorsque l’équipe lui a offert un poste d’analyste au sein du personnel d’entraîneurs. Doerrie a accepté le poste étant entendu qu’elle bénéficierait d’un environnement de travail sûr et sain, selon sa plainte.

«Il était important pour Mme Doerrie que cette question soit abordée au début de toute relation d’emploi, car Mme Doerrie envisageait des opportunités d’emploi avec plusieurs équipes de la LNH et elle ne souhaitait pas commencer un nouvel emploi avec une équipe qui ne serait pas respectueux, prévenant ou accommodant de ses conditions de santé », lit-on dans la plainte.

Selon Doerrie, ses déboires avec l’équipe ont commencé lorsqu’on lui a offert une promotion au poste d’analyste/adjointe à l’entraîneur vidéo, ce qui a semblé contrarier Emilie Castonguay, la directrice générale adjointe de l’équipe.

Doerrie allègue que Castonguay lui a dit qu’elle n’était pas mentalement apte au travail, en réponse à la republiation par Doerrie d’un article sur sa propre promotion, que son ami et journaliste Patrick Johnston a écrit pour la province.

À la suite de l’article publié le 19 septembre, Doerrie affirme que Castonguay a commencé à l’ignorer et à déclencher des épisodes de santé mentale, concluant que Castonguay a attisé les flammes qui ont conduit à son éventuel licenciement huit jours plus tard en parlant mal de son comportement sur les réseaux sociaux avec senior personnel et la direction des ressources humaines.

Castonguay a nié les allégations dans une déclaration à CTV News.

« Je suis très fier de mon travail avec les Canucks de Vancouver, d’être un bon leader, une personne de haute moralité, et de toujours respecter et mettre mes collègues en premier », a écrit Castonguay dans une déclaration à CTV News.

« Ces allégations de Mme Doerrie ne sont absolument pas vraies et ses allégations sur ce que je lui ai dit sont fausses et inexactes. À aucun moment, Mme Doerrie n’a été traitée différemment en raison de son sexe, d’un handicap mental ou d’une condition physique.

Castonguay dit également qu’elle ne commente plus la question, car il s’agit d’une question juridique.

Sa déclaration a été suivie par celle de Canucks Sports & Entertainment.

«Nous sommes fortement en désaccord avec les allégations avancées par Mme Doerrie. Notre organisation a fourni à Mme Doerrie toutes les ressources, le soutien et les opportunités nécessaires pour réussir dans son rôle. Nous avons agi de bonne foi et respecté nos obligations contractuelles, tant pendant qu’après l’emploi de Mme Doerrie au sein de l’organisation.



Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.