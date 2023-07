Les Canucks d’Abbotsford effectuent plusieurs mouvements hors saison

Ce fut un mois chargé de transactions pour les Canucks d’Abbotsford et leur club parent à Vancouver, les deux équipes se préparant pour la saison 2023-24.

Noah Juulsen d’Abbotsford a été l’une des premières recrues de l’intersaison, le défenseur signant un contrat bilatéral de deux ans le 30 juin. Le joueur de 26 ans a disputé 12 matchs à Vancouver et 49 matchs à Abbotsford en 2022-23.

« Nous sommes heureux d’avoir Noah de retour avec notre club de hockey », a déclaré le directeur général des Canucks de Vancouver, Patrik Allvin. « Il a montré la saison dernière qu’il pouvait se surpasser et concourir pour une place au niveau de la LNH et a également été un leader et un contributeur clé à Abbotsford, sur et hors de la glace.

Juulsen a récolté 20 points à Abbotsford et a établi des sommets en carrière dans la LAH pour les aides, les points, les tirs et les différentiels.

Contrat bilatéral de deux ans pour Noah Juulsen ! ✍️ Juulsen, 26 ans, a partagé la saison dernière entre Vancouver et les Canucks d’Abbotsford, avec 12 matchs au niveau de la LNH. DÉTAILS | https://t.co/fol1webBrw pic.twitter.com/3VwTydte1g – Canucks de Vancouver (@Canucks) 30 juin 2023

Le défenseur Chad Nychuk a également signé à Abbotsford pour une saison le 30 juin.

Le joueur de 22 ans a partagé le temps entre Abbotsford et les Kalamazoo Wings de la ECHL la saison dernière. Il a récolté cinq points en 13 matchs dans la LAH, tout en ajoutant 21 points en 36 matchs dans la ECHL.

« Chad a fait un excellent ajustement au jeu professionnel la saison dernière », a déclaré le directeur général des Canucks d’Abbotsford, Ryan Johnson. « Nous sommes ravis de continuer à travailler avec lui et de l’aider à se développer au sein de notre organisation. »

Le fusil Rossburn est de RETOUR ! 💥 Le directeur général des Canucks d’Abbotsford, Ryan Johnson, a annoncé aujourd’hui que le club avait signé avec le défenseur Chad Nychuk pour une prolongation de contrat d’un an avant la saison 2023-24. COMMUNIQUE DE PRESSE ➡️ https://t.co/xGmrUOZL4D pic.twitter.com/uWmtfuUBtT — Canucks d’Abbotsford (@abbycanucks) 30 juin 2023

L’ouverture de l’agence libre le 1er juillet a vu une vague d’activités pour les Canucks, avec des accords liés à Abbotsford impliquant le défenseur Matt Irwin et le gardien Zach Sawchenko. Les deux joueurs ont signé des contrats d’un an à double sens.

Irwin, 35 ans, est un produit de Victoria et a joué au hockey junior avec les Nanaimo Clippers de la BCHL.

Le directeur général Patrik Allvin a annoncé aujourd’hui que le #Canucks ont convenu avec le défenseur Matt Irwin d’un contrat d’un an à deux volets. pic.twitter.com/cXfothneuF – Canucks de Vancouver (@Canucks) 1 juillet 2023

Il a disputé 61 matchs avec les Capitals de Washington en 2022-23 et a enregistré cinq points et 61 minutes de pénalité. Il a disputé 461 matchs dans la LNH et a participé à la finale de la Coupe Stanley 2017 en tant que membre des Predators de Nashville. Irwin a également joué avec les Sabres de Buffalo, les Ducks d’Anaheim, les Bruins de Boston et les Sharks de San Jose.

Sawchenko, 25 ans, a passé la saison dernière avec les Wolves de Chicago de la LAH et a affiché un dossier de 17-18-3 pour accompagner une moyenne de buts alloués de 3,10 et un pourcentage d’arrêts de 0,895. Il a disputé sept matchs en carrière dans la LNH avec les Sharks de San Jose.

Le directeur général Patrik Allvin a annoncé aujourd’hui que le #Canucks ont convenu avec le gardien Zach Sawchenko d’un contrat d’un an à deux volets. – Canucks de Vancouver (@Canucks) 1 juillet 2023

Le produit de Calgary a joué dans la LAH pour les Barracuda de San Jose et les Allen Americans de la ECHL. Il a joué son hockey junior avec les Moose Jaw Warriors et a également joué avec les Golden Bears de l’Université de l’Alberta.

« Nous sommes ravis d’amener ces deux joueurs dans notre organisation », a déclaré Allvin. « Matt est un garçon de la Colombie-Britannique et nous offrira plus d’options à la ligne bleue et améliorera notre profondeur globale. Zach est un joueur avec qui notre personnel a hâte de travailler alors qu’il poursuit son parcours de hockey professionnel.

L’attaquant des Canucks d’Abbotsford, Tristen Nielsen, a connu une deuxième saison professionnelle impressionnante et Vancouver lui a offert un contrat d’entrée de deux ans. Le produit de Fort St. John a récolté 41 points en 64 matchs pour Abbotsford en 2022-23, un grand bond par rapport aux 11 points en 41 matchs qu’il avait en tant que recrue en 2021-22.

« Notre personnel d’entraîneurs à Abbotsford et notre équipe de développement l’ont beaucoup aidé cette saison en travaillant sur ses compétences générales et son jeu », a déclaré Allvin. « Il s’est mis au travail et est maintenant récompensé par cet ELC. »

« Cet accomplissement m’a rendu super heureux. Je l’ai toujours voulu, surtout, j’imagine que comme tous les autres jeunes enfants, tu le veux quand tu as 18 ans, mais je le prendrai à 23 ans plutôt que de ne pas l’avoir du tout. » En savoir plus sur le parcours inspirant de Tristen Nielsen. 👇 – Canucks de Vancouver (@Canucks) 8 juillet 2023

Abbotsford a ensuite annoncé la signature de l’attaquant John Stevens jusqu’à la fin de la saison 2024-25.

Stevens a récolté 19 points en 43 matchs pour Abbotsford en 2022-23 et 43 points en 68 matchs en 2021-22. Il a ajouté 10 points en 24 matchs pour l’équipe agricole des Canucks lorsqu’elle était basée à Utica.

« Je suis extrêmement excité d’être de retour à Abbotsford pour deux autres saisons », a déclaré Stevens. « Le soutien que nous avons reçu de cette ville depuis que nous avons déménagé d’Utica a été incroyable. Les fans d’ici en ont fait l’une des meilleures ambiances de jeu de la ligue. Nous avons un groupe incroyable ici.

« John est un joueur et une personne formidables », a déclaré Johnson. « Il personnifie ce que nous sommes en tant qu’organisation. Je suis ravi de l’avoir avec nous à Abbotsford pendant encore deux ans.

2️⃣ ans de plus pour 𝕊𝕥𝕠𝕟𝕖 ℂ𝕠𝕝𝕕 𝕊𝕥𝕖𝕧𝕖𝕟𝕤 ! Le directeur général des Canucks d’Abbotsford, Ryan Johnson, a annoncé aujourd’hui que le club a signé avec l’attaquant John Stevens un contrat de deux ans jusqu’à la fin de la saison 2024-25 de la LAH. COMMUNIQUE DE PRESSE ➡️ https://t.co/7dkmcxaZNo pic.twitter.com/KJo5mSrxNk — Canucks d’Abbotsford (@abbycanucks) 1 juillet 2023

Le défenseur Akito Hirose est également éligible pour jouer à Abbotsford après avoir signé un contrat de deux ans. Il s’agit d’un contrat à double sens en 2023-24, ce qui signifie qu’il pourrait éventuellement passer du temps à Abbotsford. Hirose a disputé sept matchs à Vancouver en 2022-23.

Abbotsford a annoncé la signature de l’attaquant Jermaine Loewen le 5 juillet. Loewen est le premier joueur d’origine jamaïcaine à être repêché par une équipe de la LNH. Il est aussi un ancien capitaine des Blazers de Kamloops.

Loewen a passé les trois dernières saisons avec les Henderson Silver Knights de la LAH. Il a inscrit cinq points et 84 minutes de pénalité en 51 matchs en 2022-23.

« Je ne suis pas un outsider, je suis un vainqueur. » Jermaine Loewen raconte à quel point le travail acharné et la résilience l’ont aidé tout au long de son parcours de la Jamaïque à Arborg Manitoba et à la LAH. Cliquez sur le lien pour l’interview complète avec Jermaine, ou visitez notre site Web 👉 https://t.co/eW2vhiYYkr pic.twitter.com/OntSUp4M6L — Canucks d’Abbotsford (@abbycanucks) 8 juillet 2023

Les Canucks ont ensuite annoncé le chant de l’attaquant Nils Höglander pour un contrat de deux ans.

Höglander, 22 ans, a partagé la saison 2022-23 entre Vancouver et Abbotsford, enregistrant neuf points (3-6-9) et six minutes de pénalité en 25 matchs au niveau de la LNH avant son affectation à Abbotsford. En 45 matchs de saison régulière dans la LAH, Höglander a récolté 32 points et 44 minutes de pénalité.

Le directeur général Patrik Allvin a annoncé aujourd’hui que le #Canucks ont convenu des conditions avec l’attaquant Nils Höglander sur un contrat de deux ans avec un AAV de 1,1 M $. pic.twitter.com/jcHGYHkaJA – Canucks de Vancouver (@Canucks) 9 juillet 2023

« Nils a beaucoup appris au cours de la dernière saison, en particulier en jouant des matchs éliminatoires significatifs à Abbotsford », a déclaré Allvin. « Ce n’est pas facile de commencer l’année dans la LNH et ensuite d’être envoyé dans la Ligue américaine, mais nous avons été impressionnés par la façon dont il a relevé ce défi. Il a travaillé dur sur son jeu et rend hommage à Jeremy Colliton, à son équipe et à notre équipe de développement pour avoir aidé Nils à améliorer les choses au cours de l’année. Cette expérience devrait vraiment aider Nils à concourir pour une place dans notre équipe au camp d’entraînement cet automne.

Les Canucks ont récemment terminé un camp de développement d’été à UBC et l’événement Young Stars Classic se déroulera du 15 au 18 septembre à Penticton.

abbotsfordcanuckshockeycanucks de vancouver