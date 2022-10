Les Canucks cassent le dérapage sans victoire de l’ouverture de la saison à 7 ans, battent Seattle Kraken 5-4 – Kelowna Capital News

Ilya Mikheyev a marqué ses deux premiers buts de la saison et les Canucks de Vancouver ont mis fin à leur séquence d’ouverture de la saison avec sept matchs, un record de franchise, battant le Seattle Kraken 5-4 jeudi soir.

Elias Pettersson, Andrei Kuzmenko et Conor Garland ont chacun marqué un but et obtenu une aide pour aider l’entraîneur Bruce Broudreau à atteindre 600 victoires dans la LNH. Garland a marqué le vainqueur dans un filet vide.

Thatcher Demko a arrêté 32 tirs pour les Canucks, dont deux alors qu’il était allongé sur le dos au milieu du troisième.

Jamie Oleksiak, Jared McCann, Matty Beniers et Jaden Schwartz ont marqué pour Seattle, Schwartz se connectant en avantage numérique avec 30 secondes à jouer.

Jordan Eberle a récolté deux passes décisives, atteignant 600 points sur le but de Beniers qui a porté le score à 3-3 en seconde.

Martin Jones a effectué 14 arrêts pour Seattle. Les Kraken ont une fiche de 0-5 contre leur plus proche rival.

LE COMPTE DE BOUDREAU

Boudreau est devenu le 22e entraîneur de l’histoire de la LNH et le cinquième entraîneur actif à atteindre 600 victoires (600-322-127). Seul l’ancien entraîneur des Red Wings de Détroit Scotty Bowman (.657) a un meilleur pourcentage de points que Boudreau, .633.

NOTES : Avec cinq joueurs blessés depuis lundi, Vancouver a acquis mercredi F Jack Studnicka des Bruins de Boston pour plus de profondeur. Les Bruins ont reçu le gardien Michael DiPietro et le D Jonathan Myrenberg en échange de Studnicka. Il a disputé un match cette saison pour Boston, enregistrant quatre minutes de pénalité et a récolté sept points en 38 matchs en carrière. Il devrait rejoindre l’équipe vendredi. … Oleksiak a marqué pour le deuxième match de suite, Beniers pour le troisième de suite et McCann pour le quatrième de suite. Ce sont des séquences de carrière pour McCann et Beniers, une recrue.

SUIVANT

Canucks : hôtes de Pittsburgh vendredi soir.

Kraken : accueille Pittsburgh samedi soir.

