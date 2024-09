Les Canucks acceptent les conditions d’un contrat d’entrée de trois ans avec Vilmer Alriksson

Vancouver, Colombie-Britannique – Le directeur général des Canucks de Vancouver, Patrik Allvin, a annoncé aujourd’hui que le club avait conclu un accord avec l’attaquant Vilmer Alriksson pour un contrat d’entrée de trois ans.

« Vilmer a eu un camp d’entraînement solide et continue de se développer et de s’améliorer », a déclaré Allvin. « Nous aimons vraiment sa taille, sa capacité de patinage et ses compétences et nous continuerons de suivre ses progrès et de travailler avec lui cette année pour aider Vilmer à se préparer à faire un autre pas en avant dans sa carrière de hockey. »

Alriksson, 19 ans, a récemment complété sa première saison dans la Ligue de l’Ontario avec le Storm de Guelph, récoltant 33 points (17-16-33) et 35 minutes de pénalité en 67 matchs. Il a établi des records personnels en matière de buts, de passes décisives et de points et a récolté un point supplémentaire (1-0-1) en quatre matchs éliminatoires passés avec le Storm.

Avant sa carrière dans la OHL, le natif de Stockholm, en Suède, a disputé 43 matchs avec Djurgardens Jr., où il a enregistré 21 points (12-9-21) et 22 minutes de pénalité.

L’attaquant de 6’6″, 234 livres a été initialement sélectionné par Vancouver au quatrième tour, 107e au total au repêchage 2023 de la LNH.