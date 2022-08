Les candidatures sont maintenant ouvertes pour la subvention de promesse de la Fondation communautaire du comté de DeKalb – Shaw Local

SYCAMORE – La Fondation communautaire du comté de DeKalb accepte maintenant les candidatures pour le programme Promise Grant – Subvención de Promesa.

La date limite pour les organisations éligibles pour postuler à la subvention est le samedi 1er octobre.

Une subvention de promesse 2020 aux jardins communautaires du comté de DeKalb, utilisée pour éduquer les jeunes locaux sur les jardins en utilisant leurs sens. (Photo fournie avec l’aimable autorisation de la Fondation communautaire du comté de DeKalb)

Les subventions Promise répondent aux besoins des populations mal desservies et rejetées du comté de DeKalb. L’objectif des programmes Promise Grant est d’inspirer, d’éduquer et d’autonomiser les personnes qui peuvent rencontrer des défis extraordinaires en raison de leur origine ethnique, de leur statut d’immigration et de leurs capacités. Les fonds de la subvention sont fournis par le Promise Fund-El Fondo de la Promesa et le Howard and Mildred Eychaner Fund.

Pour faire une demande de subvention, visitez dekalbccf.org/promisegrants.

Pour plus d’informations sur les subventions Promise, contactez la Community Foundation au 815-748-5383 ou grant@dekalbccf.org.