Les candidatures sont maintenant disponibles pour le concours du week-end de l’épouvantail St. Charles – Shaw Local

La St. Charles Business Alliance accepte maintenant les candidatures pour le prochain concours de l’épouvantail, qui aura lieu pendant le week-end de l’épouvantail, du 6 au 8 octobre.

Les candidatures peuvent être remplies ou téléchargées au format PDF en ligne sur scarecrowfest.com/scarecrowcontestapplication.

Selon un communiqué de presse, les personnes qui souhaitent imprimer et remplir la candidature au concours de l’épouvantail peuvent envoyer le formulaire par courrier à la St. Charles Business Alliance au 2 E. Main St., St. Charles, IL 60174. La date limite pour soumettre une candidature est le 15 septembre.

Les catégories du concours de l’épouvantail sont les suivantes :

Catégorie Mécanique/Méga – Ouvert à tous

Catégorie Clubs, OBNL, Écoles – Ouvert à tous les clubs, OBNL et écoles

Catégorie individuelle – Ouverte à toutes les personnes et familles non affiliées à une entreprise ou à une organisation

Catégorie Entreprises – Ouverte à toutes les entreprises

Dans les catégories Entreprise, Clubs, Organismes à but non lucratif, Écoles et Individuels : la première place recevra 200 $, la deuxième place recevra 150 $ et la troisième place recevra 100 $.

Dans la catégorie Mécanique/Méga : La première place recevra 500 $, la deuxième place recevra 350 $ et la troisième place recevra 250 $. Le vote pour le concours de l’épouvantail aura lieu en personne pendant les heures de l’événement.

Pour plus d’informations sur le week-end de l’épouvantail, visitez scarecrowfest.com. Pour plus d’informations, contactez la St. Charles Business Alliance au 630-443-3967.