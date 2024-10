Les candidatures sont désormais ouvertes pour une liste d’attente de logements sociaux à Miami-Dade. Que savoir

Au milieu d’une crise du logement abordable, le comté de Miami-Dade accepte les candidatures jusqu’au 25 octobre pour être inscrite sur une liste d’attente pour un logement public.

Cette initiative vise à offrir des logements aux familles à faible revenu, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Le bureau du logement public et du développement communautaire gère 6 000 logements sociaux répartis sur 92 sites à Miami-Dade.

Comment postuler pour un logement public à Miami-Dade

Les demandes de logement social en attente la liste ne peut être complétée en ligne que jusqu’à 23 h 59 le 25 octobre à www.miamidade.gov/publichousing.

Les personnes n’ayant pas accès à un ordinateur ou à Internet peuvent demander de l’aide pour remplir la demande pendant les heures de bureau dans divers bureaux du comté, notamment Community Action and Human Services à Miami Gardens, Naranja, Edison, Culmer, Florida City et Coconut Grove.

Une assistance est également disponible à la bibliothèque principale du comté au 101 W. Flagler St. et à la bibliothèque Model City – Caleb au 2211 NW 54th St. Les personnes handicapées peuvent recevoir de l’aide en appelant le 786-469-4300.

« Nous encourageons toutes les personnes éligibles à postuler pour cette opportunité vitale », a déclaré Alex R. Ballina, directeur du logement public et du développement communautaire. « L’obtention d’un logement abordable peut être un tournant pour de nombreuses familles, et nous restons déterminés à fournir un soutien à chaque étape du processus de demande.

Place limitée sur la liste d’attente pour un logement à Miami-Dade

Après avoir soumis votre candidature, vous recevrez un numéro de confirmation que vous devrez conserver. L’acceptation d’une candidature ne vous place pas automatiquement sur la liste d’attente. Seules 7 500 candidatures seront sélectionnées au hasard.

Les candidats doivent avoir plus de 18 ans et répondre aux exigences de revenus du ministère américain du Logement et du Développement urbain. Pour une personne, le revenu annuel ne doit pas dépasser 63 550 $ ; pour deux, 72 650 $ ; pour trois, 81 700 $ ; pour quatre, 90 800 $. Le reste du tableau des revenus peut être consulté sur https://miamidadevoucher.myhousing.com/

La priorité sera accordée aux personnes touchées par une catastrophe naturelle, aux sans-abri, aux anciens combattants, aux victimes de violences conjugales et aux personnes de 62 ans et plus.

Crise du logement à Miami-Dade

La maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré que le comté s’engage à garantir que les gens aient accès à un logement sûr et abordable.

« En ouvrant cette liste d’attente, nous prenons des mesures significatives pour soutenir nos populations les plus vulnérables – les familles, les personnes âgées et les personnes handicapées – en veillant à ce qu’elles aient la possibilité d’accéder à un logement stable qui constitue la base d’une meilleure qualité de vie », a déclaré Levine Cava. a déclaré un communiqué.

Les résidents de la région métropolitaine de Miami sont les plus touchés par le coût du loyer aux États-Unis, selon la dernière enquête sur le pouls des ménages du Census Bureau, publiée le 10 octobre. Près d’un tiers des locataires de Miami consacrent plus de la moitié de leurs revenus au paiement du logement.

Le loyer moyen d’un appartement d’une chambre à Miami coûte 2 116 $, selon le site de location Apartments.com. C’est 36 pour cent de plus que la moyenne nationale de 1 557 $ par mois.

Miami-Dade a ouvert les candidatures pour la section 8 en février, et plus de 70 000 personnes se sont inscrites dès le premier jour, dans l’espoir d’obtenir 5 000 places disponibles sur la liste du programme fédéral de loyer subventionné. La dernière fois que cette fenêtre d’attente pour un logement subventionné a été ouverte dans le comté, en 2021, plus de 96 000 demandes ont été reçues.

Vous pouvez remplir la demande en ligne à https://miamidadevoucher.myhousing.com