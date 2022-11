Les candidatures pour le Salon des beaux-arts de St. Charles sont maintenant ouvertes – Shaw Local

La St. Charles Business Alliance a annoncé que les candidatures d’artistes sont désormais ouvertes pour le 2023 St. Charles Fine Art Show. Tous les artistes intéressés peuvent trouver l’application ici et doit le soumettre avant le 31 janvier 2023.

Le St. Charles Fine Art Show aura lieu de 10 h à 18 h le samedi 27 mai et de 10 h à 17 h le dimanche 28 mai sur l’avenue Riverside au centre-ville de St. Charles.

L’événement présentera le travail d’environ 100 artistes dans les domaines de l’argile/céramique, de l’art numérique, du dessin/illustration, de la fibre, des bijoux, de la photographie, du verre, des techniques mixtes, de la peinture à l’huile, de l’aquarelle, de la peinture acrylique, de la gravure, de la sculpture et du bois. Tous seront exposés et disponibles à la vente lors de cet événement gratuit, selon un communiqué de presse de la St. Charles Business Alliance.

Les artistes sont également éligibles pour gagner des prix en espèces par le biais de récompenses d’artistes, notamment Best of Show, Awards of Excellence et Judges Awards.

Le St. Charles Fine Art Show est une exposition et une vente d’œuvres d’art originales – imaginées, créées et signées par l’artiste attitré. Seules les œuvres d’art originales seront prises en compte. Les produits commerciaux ou les multiples de toute œuvre ne sont pas acceptables.

Pour plus d’informations, visitez stcharlesfineartsshow.com. Toute question supplémentaire concernant l’événement peut être adressée à la St. Charles Business Alliance au 630-443-3967.