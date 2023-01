Les candidatures et l’inscription des bénévoles pour la parade de la Saint-Charles de la Saint-Patrick sont maintenant ouvertes – Shaw Local

La St. Charles Business Alliance accepte les inscriptions pour le défilé de la Saint-Patrick, qui aura lieu à 14 h le samedi 11 mars sur la rue Main à St. Charles. La date limite pour les inscriptions au défilé est le vendredi 10 février.

Des bénévoles de la communauté sont nécessaires pour l’événement. Les demandes de bénévolat seront acceptées jusqu’à la date du défilé. Des meneurs de parade, des maréchaux et des porte-bannières sont nécessaires. Les candidatures sont disponibles sur stcstpatricksparade.com/volunteer.

Selon un communiqué de presse de la St. Charles Business Alliance, les entreprises locales, les groupes communautaires et les organisations à but non lucratif sont encouragés à participer au défilé.

Les participants au défilé doivent remplir un formulaire d’inscription, obtenir un certificat d’assurance, signer les règles et règlements et retourner les documents avec les frais d’inscription au 2 E. Main St., St. Charles ou les envoyer par courriel à info@stcalliance.org au plus tard le vendredi 10 février.

Les frais d’inscription sont de 275 $ pour les entreprises et de 25 $ pour les organismes à but non lucratif. Le formulaire est disponible sur stcstpatricksparade.com/paradeapplication.

Toutes les informations sur les inscriptions au défilé, les parrainages et les bénévoles sont disponibles sur stcpatricksparade.com. Toute autre question doit être adressée à info@stcalliance.org ou au 630-443-3967.