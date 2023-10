Les candidats se disputent sur la politique de l’avortement lors du débat au poste de gouverneur du Kentucky

Le gouverneur démocrate Andy Beshear et le procureur général républicain Daniel Cameron se sont accusés mutuellement d’avoir pris des positions extrêmes sur la politique de l’avortement lundi soir alors qu’ils se disputaient sur une question qui est devenue un point chaud dans leur campagne très contestée pour le poste de gouverneur du Kentucky.

Au cours d’un débat d’une heure à la Northern Kentucky University à Highland Heights, Kentucky, les rivaux ont répondu à des questions sur l’éducation, les impôts, la sécurité publique et la grève d’un mois des travailleurs de l’automobile, qui s’est étendue à l’usine de camions Ford du Kentucky, très rentable, à Louisville.

Les candidats ont tenté de rivaliser en faveur de l’éducation publique. Certains de leurs échanges les plus vifs au cours du débat télévisé ont toutefois eu lieu lorsqu’on leur a demandé d’exposer leurs positions sur l’avortement.

Leurs remarques, qui ont eu lieu environ trois semaines avant les élections du 7 novembre, ont eu pour toile de fond la loi actuelle du Kentucky sur l’avortement, qui interdit cette procédure, sauf lorsqu’elle est effectuée pour sauver la vie d’une femme enceinte ou pour prévenir une blessure invalidante.

Beshear a déclaré que son adversaire a célébré l’adoption de l’interdiction de l’avortement et a souligné le soutien de longue date de Cameron à la loi telle qu’elle est rédigée, sans exceptions pour les grossesses causées par un viol ou un inceste.

« La position de mon adversaire donnerait plus de droits au violeur qu’à sa victime », a déclaré Beshear. « Il est faux. Nous devons changer cette loi. Nous devons nous assurer que ces personnes ont cette option.

Une fois que Roe v. Wade a été annulé par la Cour suprême des États-Unis, la loi de déclenchement de l’État – adoptée en 2019 – est entrée en vigueur pour interdire presque tous les avortements.

Cameron a réitéré lundi soir qu’il signerait un projet de loi ajoutant des exceptions à l’avortement s’il en avait l’occasion, une position qu’il a révélée lors d’une interview à la radio le mois dernier.

Cameron a lancé l’attaque en soulignant l’opposition de Beshear aux restrictions à l’avortement adoptées par la législature dominée par le Parti républicain. En tant que procureur général, Beshear a refusé de défendre une loi imposant une interdiction de l’avortement pendant 20 semaines, et plus tard, en tant que gouverneur, il a opposé son veto à une interdiction de 15 semaines, a déclaré Cameron.

« C’est le bilan d’Andy Beshear sur la question de la vie », a déclaré Cameron. « C’est un échec pour l’enfant à naître. »

Beshear a répondu qu’il a toujours soutenu des « restrictions raisonnables », notamment en ce qui concerne les avortements tardifs. Beshear a également noté que l’interdiction de 15 semaines ne comportait pas d’exceptions pour le viol et l’inceste.

Les politiques en matière d’avortement ont été à l’avant-garde de la campagne. La campagne de Beshear a publié le mois dernier une publicité télévisée mettant en vedette une femme du Kentucky qui a révélé son propre traumatisme d’enfance tout en appelant à des exceptions pour le viol et l’inceste. La femme, aujourd’hui âgée d’une vingtaine d’années, a raconté avoir été violée par son beau-père alors qu’elle avait 12 ans. Elle est tombée enceinte alors qu’elle était en septième année, mais a finalement fait une fausse couche.

Pendant ce temps, les candidats vantaient à tour de rôle leurs projets visant à améliorer l’éducation publique.

Cameron a accusé le gouverneur d’avoir dénaturé son plan visant à aider les élèves à surmonter la perte d’apprentissage lorsque les écoles étaient fermées pendant la pandémie.

« Nous avons besoin d’un gouverneur qui va se pencher sur cette question pour se battre pour nos enfants et s’assurer qu’ils bénéficient du meilleur système éducatif possible ici au Kentucky », a déclaré Cameron.

Beshear a souligné son propre projet appelant à une augmentation de salaire de 11 % pour les enseignants et tout le personnel des écoles publiques, y compris les chauffeurs de bus, les concierges et le personnel de la cafétéria. Il a déclaré qu’il avait soutenu les éducateurs « à chaque étape » pour augmenter leur salaire et protéger leurs retraites en tant que gouverneur et auparavant en tant que procureur général.

« Si nous voulons être sûrs d’avoir un professeur de mathématiques, un professeur de physique, tout ce dont nous avons besoin dans nos classes, nous devons payer les gens au plus près de ce qu’ils valent », a déclaré le gouverneur.

Beshear a également fait un autre argumentaire pour son plan de pré-maternelle financé par l’État pour chaque enfant de 4 ans dans le Kentucky.

Beshear a critiqué Cameron pour avoir soutenu une mesure soutenue par les républicains visant à accorder des crédits d’impôt pour les dons soutenant les frais de scolarité dans les écoles privées. La Cour suprême du Kentucky a annulé cette mesure l’année dernière. Le gouverneur et d’autres opposants au projet de loi ont déclaré que le programme aurait détourné de l’argent des écoles publiques. Les partisans ont déclaré que la mesure offrait des opportunités aux parents qui souhaitent de nouvelles options de scolarisation pour leurs enfants mais qui n’en ont pas les moyens.

« Il (Cameron) soutient un programme de bons d’études qui retirerait des dizaines de millions de dollars de notre système scolaire public », a déclaré Beshear. « Avec les salaires de nos éducateurs, avec les ressources dont ils ont besoin, et encore une fois, envoyez-les dans des écoles privées chics. »

Cameron a proposé d’augmenter le salaire de départ de base des nouveaux enseignants à l’échelle de l’État, affirmant que cela aurait un effet d’entraînement en augmentant le salaire des autres enseignants. Le plan de Cameron consisterait également à développer un programme de tutorat facultatif de 16 semaines pour l’enseignement des mathématiques et de la lecture.

« Nous avons besoin d’un leadership qui rattrapera nos enfants », a déclaré Cameron.

Il a été demandé aux candidats de donner leur avis sur les grèves ciblées organisées par le syndicat United Auto Workers dans les trois constructeurs automobiles de Détroit. Beshear a répondu : « il ne s’agit pas d’un choix entre l’un ou l’autre. Nous avons besoin que l’UAW se montre fort et que Ford soit également fort.

Ford est un employeur majeur à Louisville et possède deux usines d’assemblage dans la plus grande ville du Kentucky. Ford et son partenaire de batteries, SK Innovation de Corée du Sud, construisent des usines de batteries jumelées à l’extérieur de Glendale, dans le centre du Kentucky – un mégaprojet de 5,8 milliards de dollars réalisé pendant le mandat de Beshear en tant que gouverneur.

Cameron a exprimé son soutien aux travailleurs tout en disant qu’il espérait une résolution rapide. Il a imputé le conflit de travail aux politiques économiques du président Joe Biden, dans le cadre de ses efforts visant à nationaliser la campagne en liant Beshear au président démocrate – une stratégie républicaine bien utilisée dans les États rouges comme le Kentucky.

« Nous sommes dans ce pétrin à cause des pressions inflationnistes qui viennent de Washington, DC », a déclaré Cameron.

Bruce Schreiner et Dylan Lovan, Associated Press