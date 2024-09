Les candidats s’affrontent sur l’économie et l’avortement alors que Harris s’attaque à Trump d’une manière que Biden n’a pas pu faire

WASHINGTON — WASHINGTON (AP) — Donald Trump et Kamala Harris se sont affrontés sur la scène du débat mardi soir pour la première et peut-être la dernière fois.

Harris, le vice-président démocrate qui est un ancien procureur, était impatient de poursuivre Les faiblesses flagrantes de Trump. Mais elle a également eu pour tâche de se présenter à nouveau aux électeurs, qui apprennent encore à la connaître en tant que candidate du parti à la présidence.

Trump, qui se présente à sa troisième élection présidentielle, a voulu dépeindre Harris comme une libérale déconnectée de la réalité. Il a également tenté de convaincre les électeurs sceptiques des banlieues – dont beaucoup de femmes – rebutés par le style de leadership effronté de Trump et son penchant pour les insultes personnelles.

Le débat de 90 minutes s’est déroulé au National Constitutional Center de Philadelphie. Conformément aux règles négociées par les deux équipes de campagne, il n’y avait pas de public et les micros des candidats étaient coupés lorsque ce n’était pas leur tour de parler.

Quelques points à retenir d’une soirée historique :

La vice-présidente a traversé la scène et s’est présentée, « Kamala Harris », avant de tendre la main à Trump et de la saisir dans les premiers instants.

Dans sa première réponse, Harris a déclaré que les tarifs douaniers imposés par Trump créeraient en réalité une taxe sur les ventes pour la classe moyenne. Elle a rapidement accusé Trump d’avoir présidé à la pire attaque contre la démocratie américaine depuis la guerre civile – l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021. Et elle a accusé l’ancien président d’avoir dit aux femmes ce qu’elles pouvaient faire de leur corps.

Mais c’est peut-être Harris qui a le plus énervé Trump lorsqu’elle s’en est prise à sa performance lors de ses meetings, en faisant remarquer que de nombreuses personnes partent souvent tôt.

Trump est resté calme dans l’ensemble lorsqu’il s’est défendu contre chacune des accusations, mais il a montré son agacement face aux commentaires de sa femme sur ses rassemblements. Il a insisté sur le fait que ses événements étaient plus importants que les siens et il a semblé devenir de plus en plus en colère à mesure que le débat se poursuivait.

Harris a souvent déplacé son message de Trump vers le peuple américain.

« Vous ne l’entendrez pas parler de vos besoins, de vos rêves, de vos besoins et de vos désirs », a déclaré Harris à propos des meetings de Trump. « Et je vous le dis, je crois que vous méritez un président qui vous accorde la priorité. »

Le débat a commencé par un échange inattendu et bancal sur l’économie : Harris a attaqué Trump pour son projet de mettre en place des tarifs douaniers radicaux et pour le déficit commercial qu’il a généré en tant que président ; Trump a fustigé Harris pour l’inflation qu’il a, à tort, qualifiée de pire de l’histoire du pays.

L’échange s’est terminé par une certaine grandiloquence, comme le veut la tradition Trump. Il a déclaré que Harris était une « marxiste », même si elle venait de citer des critiques positives de ses projets économiques de la part de la banque d’investissement Goldman Sachs et de la Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie. Mais l’échange a surtout été marqué par les efforts de Harris pour renverser la situation face à Trump.

Trump a souligné que les gens se souvenaient avec tendresse de l’économie de sa présidence. « J’ai créé l’une des plus grandes économies de l’histoire de notre pays », a-t-il déclaré. Harris a catégoriquement déclaré aux téléspectateurs : « Donald Trump n’a aucun plan pour vous. »

Les Américains sont légèrement plus susceptibles de faire confiance à Trump qu’à Harris lorsqu’il s’agit de gérer l’économie, selon une étude Sondage du Centre des affaires publiques Associated Press-NORC d’août.

Harris a pris la défense du droit à l’avortement, peut-être la question la plus importante pour les démocrates depuis que les candidats de Trump ont créé une majorité à la Cour suprême pour annuler le droit constitutionnel à l’avortement. Ses arguments tranchants contrastent vivement avec les commentaires décousus du président Joe Biden sur la question lors de son débat de juin avec Trump.

« Le gouvernement et Donald Trump ne devraient certainement pas dire aux femmes ce qu’elles doivent faire de leur corps », a déclaré Harris. Elle a dressé un portrait saisissant de femmes confrontées à des complications médicales, à des décisions déchirantes et à des déplacements hors de l’État pour avorter.

Trump s’est montré tout aussi farouche dans sa défense, affirmant qu’il avait renvoyé la question aux États, un résultat souhaité par de nombreux Américains. Il a cependant eu du mal à être précis, répétant la fausse affirmation selon laquelle les démocrates soutiennent l’avortement même après la naissance des bébés. Il a persisté dans cette idée même après avoir été corrigé par la modératrice Lynsey Davis.

« J’ai rendu un grand service en faisant cela. Il a fallu du courage pour le faire », a déclaré Trump à propos de l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade et de ses protections constitutionnelles en matière d’avortement. « Et la Cour suprême a fait preuve d’un grand courage en le faisant. Et je rends un immense hommage à ces six juges. »

Les sondages ont montré une opposition significative à l’annulation de Roe et les électeurs ont puni les républicains lors des dernières élections pour cette raison.

Trump a refusé de dire s’il opposerait son veto à un projet de loi interdisant l’avortement à l’échelle nationale, affirmant qu’une telle législation ne serait jamais adoptée par le Congrès et ne parviendrait jamais au président. Il a également rompu avec son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance, suggérant que ce dernier avait parlé hors de propos lorsqu’il a déclaré que Trump opposerait son veto à une interdiction nationale de l’avortement.

« Je n’en ai pas discuté avec JD », a déclaré Trump.

Trump s’est opposé lorsque Harris l’a interrompu – une interjection qu’il a pu entendre mais pas les téléspectateurs car son microphone était coupé conformément aux règles du débat.

« Attendez une minute, je parle maintenant », a déclaré Trump. Il a ainsi donné sa version d’une réplique célèbre qu’elle avait utilisée contre Mike Pence lors du débat vice-présidentiel de 2020.

« Cela vous semble familier ? », a ajouté Trump.

Il y a quatre ans, Harris avait réprimandé Pence pour l’avoir interrompu en déclarant : « Monsieur le Vice-président, c’est moi qui parle. »

Riccardi a fait son reportage depuis Denver.