Les candidats républicains sont divisés sur la manière de s’attirer les faveurs des grévistes de l’UAW

Une grève opposant un syndicat renaissant aux trois plus grands constructeurs automobiles américains a mis en lumière les principales différences dans les relations de travail entre les Républicains. – tout en animant leur assaut contre les politiques autoproclamées de « Bidennomics » du président Joe Biden.

Menés par Donald Trump, l’ancien président et favori du parti en 2024, les candidats républicains ont profité de l’arrêt de travail de 13 000 membres des Travailleurs unis de l’automobile (UAW) dans les usines de production de General Motors, Ford et Stellantis dans le Missouri, le Michigan et l’Ohio pour mettre en lumière le mécontentement économique qui gronde. un catalyseur pour reconquérir la Maison Blanche. L’UAW réclame une augmentation de salaire de 40 %, des horaires plus courts et de meilleures retraites pour ses membres – et menace d’étendre la grève à d’autres usines si ses conditions ne sont pas respectées.

Républicains – qui attaquent les syndicats depuis des décennies – pensent qu’ils ont tout à gagner d’un conflit qui pourrait sérieusement mettre à l’épreuve la prétention de Biden d’être le président le plus pro-travailliste de l’histoire des États-Unis. Pourtant, à la base de leur conviction se cache un fossé entre ceux qui professent leur sympathie pour les doléances des grévistes et ceux qui ont invoqué Ronald Reagan et Margaret Thatcher pour suggérer qu’ils méritent d’être limogés.

Les travailleurs américains de l’automobile vont étendre leurs grèves dans un contexte d’impasse contractuelle : « Nous ne plaisantons pas » En savoir plus

Pour sa part, Biden s’est clairement rangé du côté des revendications du syndicat et a exhorté la direction à partager davantage les bénéfices records de ses entreprises avec le personnel.

Trump est à la tête de la charge républicaine et a clairement fait savoir son intention de courtiser les membres de l’UAW en programmant un discours d’ouverture à Détroit la semaine prochaine. – le cœur symbolique de l’industrie automobile américaine et à proximité du site de l’usine Ford de Dearborn, touchée par la grève.

Il s’adressera à 500 travailleurs et syndiqués de divers secteurs. – y compris les travailleurs de l’automobile – dans le but de récupérer le niveau de soutien de la classe ouvrière qui lui a permis de remporter le Michigan lors de sa victoire présidentielle de 2016 contre Hillary Clinton, avant de perdre l’État lors de sa défaite en 2020 face à Biden.

L’événement de mardi prochain coïncidera avec le deuxième débat primaire républicain en Californie, qu’il saute délibérément pour protéger son statut présumé de candidat en attente du parti.

« Il y a quelque chose dans cette grève pour Trump, et peut-être pour un ou deux autres républicains », a déclaré Larry Sabato, directeur du centre de politique de l’Université de Virginie. «C’est une opportunité politique pour Trump et il le reconnaît. Quoi que vous pensiez de Trump, ses instincts politiques ne sont pas mauvais.

« Il a besoin d’environ 37 à 40 % des électeurs syndiqués pour reconquérir le Michigan, alors il viendra prononcer un discours promettant qu’il est leur meilleur, meilleur ami et qu’il le sera jusqu’à leur dernier jour. – même s’ils vivront plus longtemps que lui.

«Il a plutôt bien réussi en 2016 dans le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, en partie parce que de nombreux syndiqués n’aimaient pas Hillary Clinton, mais aussi parce que l’audace de Trump semblait vraiment plaire à de nombreux syndicalistes. – ils étaient attirés par ce style de leadership.

Shawn Fain, le président de l’UAW, a rejeté la position ostensiblement favorable aux syndicats de Trump, déclarant dans un communiqué publié : « Chaque fibre de notre syndicat est investie dans la lutte contre la classe milliardaire et une économie qui enrichit des gens comme Donald Trump aux dépens des travailleurs. »

Shawn Fain, président de l’UAW, salue les travailleurs syndiqués de l’automobile à Sterling Heights, Michigan, le 12 juillet 2023. Photographie : Rebecca Cook/Reuters

Cependant, et ce qui est crucial, c’est que l’UAW n’a pas encore approuvé la candidature de Biden à la réélection, malgré la position favorable aux travailleurs du président et son soutien virulent aux revendications du syndicat, ce qui donne aux républicains une marge de manœuvre pour faire des percées auprès de ses membres.

Trump n’est pas le seul parmi les républicains à afficher de la sympathie pour l’UAW. – ou du moins ses membres de base.

Se décrivant comme « l’un des républicains les plus pro-travaillistes du Sénat américain », JD Vance, le sénateur de l’Ohio – un État traditionnellement favorable aux syndicats – a déclaré que les travailleurs américains de l’automobile avaient « eu le petit bout du bâton » et a déclaré : « Je soutenir la demande de l’UAW pour des salaires plus élevés.»

Mais il a nuancé son soutien en attaquant la « transition prématurée vers les véhicules électriques » de l’administration Biden, la qualifiant d’« éléphant de 6 000 livres dans la pièce ».

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour Première chose Newsletter quotidienne gratuite Notre briefing du matin aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important. « , »newsletterId »: »us-morning-newsletter », »successDescription »: »Notre briefing matinal aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important »} » clientOnly config= »{« renderingTarget « : »Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Vivek Ramaswamy, candidat populiste de droite à la présidentielle et entrepreneur en biotechnologie, a évité de choisir un camp et a déclaré que le syndicat devrait diriger sa colère contre la Maison Blanche. « Je sympathise avec les travailleurs qui ont vu leurs salaires augmenter à un rythme inférieur à celui des prix », a-t-il déclaré. « Les gens contre lesquels ils devraient vraiment protester sont l’administration actuelle qui nous a imposé des politiques économiques d’inflation sans augmentation des salaires pour les accompagner. »

Les attitudes dures exprimées par Tim Scott et Nikki Haley contrastent avec les efforts visant à s’attirer les faveurs des attaquants.

Scott, sénateur de Caroline du Sud, a cité comme modèle le licenciement des contrôleurs aériens en grève par Ronald Reagan en 1981.

« Je pense que Ronald Reagan nous a donné un excellent exemple lorsque les employés fédéraux ont décidé de faire grève », a déclaré Scott lors d’un événement de campagne dans l’Iowa. « Il a dit : ‘Vous frappez, vous êtes viré.’ Un concept simple pour moi, dans la mesure où nous pouvons à nouveau l’utiliser.

Dans des remarques distinctes, il a accusé l’UAW de se battre pour « plus de salaires et moins de jours de travail ». C’est une déconnexion du travail.

Les analystes ont déclaré que les commentaires de Scott étaient motivés par un historique de sentiments antisyndicaux connus – illustré par son parrainage d’un récent projet de loi au Sénat qui, selon les critiques, restreindre les droits des travailleurs et un désir d’attirer des fonds d’entreprises pour financer sa campagne présidentielle.

Haley, l’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies pendant la présidence de Trump, qui a invoqué à plusieurs reprises Margaret Thatcher pendant la campagne présidentielle, a semblé s’identifier à l’approche intransigeante de l’ancien Premier ministre britannique à l’égard des syndicalistes en grève, se vantant d’être un « briseur de syndicats » tout en gouverneur de Caroline du Sud.

« Lorsque vous avez le président le plus pro-syndical et qu’il vante qu’il encourage les syndicats, voilà ce que vous obtenez », a-t-elle déclaré à Fox News. « Le syndicat demande une augmentation de 40 %, les entreprises sont revenues avec une augmentation de 20 % – je pense que n’importe quel contribuable aimerait avoir une augmentation de 20 % et pense que c’est formidable. »

Samantha Sanders, directrice des affaires gouvernementales et du plaidoyer à l’Economic Policy Institute, un groupe de réflexion basé à Washington, a suggéré que les interventions républicaines lors de la grève étaient motivées par l’opportunisme.

« Je ne sais pas quelle est la prise de décision concernant leurs campagnes », a-t-elle déclaré. « Tout ce que je peux dire, c’est quel est votre palmarès ? Qu’avez-vous fait pour les travailleurs ? Avons-nous des raisons de croire qu’ils suivraient ces messages de soutien exprimés par certains d’entre eux ? Je n’ai rien vu de concret pendant qu’ils étaient au pouvoir.