Les candidats républicains à la présidentielle faisant campagne dans un État ravagé par les opioïdes ont pris de l’argent aux fabricants de médicaments qui ont payé d’énormes indemnités

Cinq candidats républicains à la présidentielle qui font actuellement campagne dans le New Hampshire ont reçu des dons des comités d’action politique des fabricants d’opioïdes qui ont payé des millions pour régler des poursuites avec l’État, selon un examen des dossiers de financement de la campagne par la Daily Caller News Foundation.

Le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, l’ancien vice-président Mike Pence, le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley ont collectivement reçu plus de 100 000 $ tout au long de leur carrière politique des PAC associés à des sociétés pharmaceutiques qui ont atteint règlements liés à la crise des opioïdes, selon les dossiers de financement de la campagne. Le New Hampshire a été l’un des États les plus durement touchés par l’épidémie d’opioïdes, avec le deuxième taux de décès dû aux opioïdes le plus élevé du pays. selon à une étude de 2020.

Purdue Pharma, Johnson & Johnson, AbbVie, Mallinckrodt PLC, Produits pharmaceutiques endo et Industries pharmaceutiques Teva tous sont parvenus à un accord sur leur rôle présumé dans la crise des opioïdes, et leurs comités d’action politique (PAC) ont, dans le passé, fait des dons aux républicains actuellement candidats à la présidence. PAC d’entreprise sont des entités qui font des dons à des causes politiques tout en étant gérées et financées par des dirigeants ainsi que d’autres employés dotés de pouvoirs décisionnels.

La campagne de Tim Scott au Sénat, la campagne à la Chambre et le PAC à la direction ont reçu de loin le plus de tous les candidats républicains actuels à la présidentielle, gagnant 95 400 $ entre 2010 et 2022, selon aux archives de la Commission électorale fédérale (FEC).

Johnson & Johnson, Mallinckrodt et AbbVie ont fait des dons aux campagnes de Scott au Sénat et à son leadership PAC. Purdue n’a fait qu’un don à la campagne de Scott’s House, tandis qu’Endo et Teva n’ont fait qu’un don à ses campagnes au Sénat, selon les archives de la FEC.

Les dangers des opioïdes ont fait l’objet d’une attention accrue en 2007 lorsque Purdue Pharma et trois de ses dirigeants ont plaidé coupables de dissimulation d’informations sur les propriétés addictives de leurs médicaments auprès des patients, selon au New York Times. De plus, un procès déposé en 2017 alléguait qu’Endo Pharmaceuticals et une filiale de Johnson & Johnson minimisaient les propriétés addictives des opioïdes en 2009 tout en en tirant profit.

Haley, Scott, Pence, DeSantis et Burgum ont mené une campagne intense dans le New Hampshire pour courtiser les électeurs de l’État. Haley hébergé une mairie avec Moms for Liberty, un groupe de défense des droits parentaux, à Manchester le 6 septembre. Burgum s’est accroché louer du gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, lors d’un événement devant une maison au Groenland le 1er août. rencontré par un groupe de manifestants pro-Trump à Londonderry le 4 août. DeSantis répondu questions des électeurs lors d’un forum ouvert à Hollis le 27 juin et Scott a dessiné une foule nombreuse pour le voir parler le 7 septembre.

Le New Hampshire a traditionnellement a été l’un des premiers États à organiser des élections primaires, ce qui rend crucial pour les challengers de rester compétitifs avec le favori pour l’investiture du GOP, l’ancien président Donald Trump. (EN RELATION : « Pas de lueur d’espoir dans l’esclavage » : Tim Scott parle de DeSantis à propos du nouveau programme d’études sur l’esclavage en Floride)

Sur la route du New Hampshire aujourd’hui ! J’ai fait un arrêt à la boulangerie Klemm’s pour déguster de la bonne nourriture et une compagnie encore meilleure. pic.twitter.com/xnmFYLBcmH – Tim Scott (@votetimscott) 20 septembre 2023

Johnson & Johnson, Allergan (maintenant AbbVie), Mallinckrodt, Purdue Pharma et Téva ont accepté de verser un total de 126,1 millions de dollars au New Hampshire pour leur rôle présumé dans la crise des opioïdes. À l’échelle nationale, les fabricants d’opioïdes ont convenu à débourser des milliards pour régler des affaires liées à leur rôle dans l’épidémie d’opioïdes.

« Le New Hampshire a été dévasté par la crise des opioïdes, et nous continuons aujourd’hui à faire face aux impacts de cette crise », a déclaré le procureur général du New Hampshire. dit en 2022 après que Johnson & Johnson ait accepté un règlement. « Ce règlement représente une autre initiative réussie visant à obtenir davantage de ressources pour le New Hampshire afin de s’aligner sur l’impact disproportionné que cette crise a eu sur notre État. »

Les principaux rivaux de Scott ont également reçu des dons de sociétés pharmaceutiques qui ont payé des règlements pour les opioïdes, selon les bases de données de financement de campagne au niveau des États.

Les campagnes de Haley à la State House et au poste de gouverneur ont reçu 4 000 $ de Johnson & Johnson entre 2008 et 2014, selon à la base de données de financement de campagne de Caroline du Sud.

Base de données sur le financement des campagnes électorales du Dakota du Nord montre que la campagne de gouverneur de Burgum a reçu 1 000 $ de Johnson & Johnson. La campagne de gouverneur de Pence a reçu 3 500 $ de Johnson & Johnson entre 2013 et 2015. selon à la base de données de financement de campagne de l’Indiana.

Les campagnes de gouverneur du New Jersey, Chris Christie, n’ont reçu aucun don des sociétés pharmaceutiques qui ont payé les règlements sur les opioïdes, selon à la base de données sur le financement des campagnes électorales de l’État du New Jersey. La campagne DeSantis’ House a reçu 6 500 $ de Johnson & Johnson et Allergan entre 2013 et 2017, selon au FEC.

« Le bilan de Ron DeSantis en matière de résistance à l’industrie pharmaceutique en tant que gouverneur de Floride montre clairement que les sociétés pharmaceutiques n’ont aucune influence sur ses décisions ou ses politiques », a déclaré un porte-parole de la campagne de DeSantis à la Daily Caller News Foundation.

Aucun comité présidentiel d’aucun des principaux candidats républicains n’a reçu de dons de PAC associés à des sociétés qui ont payé des règlements sur les opioïdes, selon à la base de données des contributions du FEC.

Le New Hampshire avait un taux de mortalité par surdose d’opioïdes de 26,9 pour 100 000 habitants en 2020, selon au ministère de la Justice de l’État. Cette année-là, dans le New Hampshire, une personne était plus de 20 fois plus susceptible de mourir d’une surdose d’opioïdes que d’être assassinée, selon homicide et statistiques sur les surdoses.

« C’est une situation tragique dans le New Hampshire en ce moment », a déclaré un habitant du New Hampshire qui a perdu trois amis à cause d’une overdose d’opioïdes. dit ABC News en 2018. «Je ne pense pas que vous puissiez aller n’importe où dans le New Hampshire ou passer du temps ici sans connaître quelqu’un qui a été touché par la crise des opioïdes.»

« La prescription accrue de médicaments opioïdes comme l’oxycodone et l’hydrocodone a conduit à un abus généralisé d’opioïdes sur ordonnance et en vente libre », selon au ministère de la Santé et des Services sociaux. L’oxycodone et l’hydrocodone sont des opioïdes génériques que les sociétés pharmaceutiques telles que Produits pharmaceutiques Teva, Johnson & Johnson, AbbVie, Mallinckrodt et Produits pharmaceutiques endo étaient impliqués dans la fabrication.

Procureur général républicain du New Hampshire, Grant J. MacDonald poursuivi Johnson & Johnson en 2018 pour son rôle présumé dans la crise des opioïdes dans l’État. La société pharmaceutique a finalement conclu un accord avec l’État en 2022.

Les campagnes de Scott au Congrès et son leadership au sein du PAC ont reçu 27 000 $ de Johnson & Johnson depuis 2013.

Un porte-parole de Johnson & Johnson a dirigé la DCNF vers un site web exposant sa position sur son rôle dans la crise des opioïdes.

« Bien que les opioïdes aient été détournés par la prescription et la vente illicites, c’est la prescription régulière et légitime d’opioïdes qui a créé et alimenté cette crise », a déclaré un autre procès déposé par le New Hampshire contre Purdue Pharma. « Une étude portant sur 254 décès accidentels par surdose d’opioïdes dans l’Utah a révélé que 92 % des personnes décédées avaient reçu des ordonnances de prestataires de soins de santé pour des douleurs chroniques. »

« La thérapie chronique aux opioïdes – la prescription d’opioïdes à long terme pour traiter la douleur chronique – est un traitement courant, et souvent de première intention, depuis au moins le milieu des années 2000 », poursuit le procès.

La campagne Scott a refusé de commenter. Les campagnes Haley, Burgum, Pence et Christie ainsi que le bureau de Scott au Sénat n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

