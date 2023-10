Les candidats républicains à la présidentielle de 2024 accusent Biden d’être responsable des attaques du Hamas contre Israël

Les candidats républicains à la présidentielle de 2024 ont imputé à l’administration Biden les attaques lancées samedi par les terroristes du Hamas contre Israël, soulignant ces développements meurtriers comme une preuve de la faiblesse américaine sur la scène mondiale et affirmant que l’administration en était en partie responsable.

Plusieurs d’entre eux ont insisté, sans preuve, sur le fait que les États-Unis avaient financé ces attaques en suggérant que 6 milliards de dollars de revenus pétroliers que l’administration Biden avait récemment dégelés à la suite d’un échange de prisonniers avec l’Iran, qui a historiquement financé le Hamas, avaient été utilisés pour les mener à bien. .

« Ces attaques du Hamas sont une honte et Israël a parfaitement le droit de se défendre avec une force écrasante. Malheureusement, l’argent des contribuables américains a contribué à financer ces attaques, qui, selon de nombreux rapports, provenaient de l’administration Biden », a déclaré l’ancien président Donald Trump dans un communiqué.

Trump, qui a mené le peloton des primaires républicaines, a ajouté que son administration avait apporté « tellement de paix au Moyen-Orient grâce aux accords d’Abraham, pour ensuite voir Biden la réduire à un rythme beaucoup plus rapide que quiconque ne l’aurait cru possible. encore. »

L’ancien vice-président Mike Pence, candidat à la présidence, a déclaré dans un communiqué : « C’est ce qui arrive lorsque le président américain projette sa faiblesse sur la scène mondiale, s’incline devant les mollahs d’Iran en leur offrant une rançon de 6 milliards de dollars et que les dirigeants du Parti républicain signalent leur faiblesse. Retraite américaine en tant que leader du monde libre. La faiblesse suscite le Mal. »

Dans ses remarques au début d’un événement à Glenwood, Iowa samedi matin, Pence a répondu à la situation en Israël et a blâmé à la fois Biden, mais aussi les républicains, qui, selon lui, « signalent un retrait sur la scène mondiale ».

L’administration Biden a réfuté les critiques du Parti républicain, affirmant que les 6 milliards de dollars de revenus pétroliers auxquels l’Iran a récemment récupéré ne provenaient pas de l’argent des contribuables américains.

« La vérité sur le terrain est la suivante : pas un dollar sur les 6 milliards de dollars n’a encore été dépensé, donc cette ligne d’attaque est simplement de mauvaise foi et erronée », a déclaré un haut responsable de l’administration.

Le responsable a déclaré que l’argent n’allait pas directement à l’Iran et que l’accord stipulait que l’Iran ne pouvait utiliser cet argent que pour acheter de la nourriture, des médicaments et d’autres articles humanitaires autorisés par les sanctions économiques américaines.

« Ces fonds seront dépensés dans le cadre de transactions humanitaires individuelles, probablement sur plusieurs années », a déclaré le responsable. « La possibilité d’utiliser ces fonds au Qatar sera directement liée au paiement d’articles humanitaires de bonne foi – nourriture, produits agricoles, médicaments et dispositifs médicaux uniquement – des demandes examinées et approuvées par les banques qataries et leurs correspondants européens, qui se sont eux-mêmes engagés à » Le respect des sanctions. Aucun fonds n’est envoyé en Iran, jamais. Ces fonds seront utilisés uniquement pour fournir un soutien humanitaire essentiel au peuple iranien, avec paiement à des fournisseurs tiers approuvés. «

Un autre candidat à la présidentielle, Vivek Ramaswamy, a déclaré dans une publication sur la plateforme sociale X« L’establishment brisé de la politique étrangère américaine savait qu’il finançait le Hamas et a quand même continué. La rançon sans précédent de 6 milliards de dollars versée à l’Iran le mois dernier a aggravé la situation : l’argent de nos contribuables finance l’Iran, le Hamas et le Hezbollah. Cela prendra fin le premier jour. de mon administration. »

Malgré les assurances de la Maison Blanche sur les limites que l’Iran aurait avec cet argent, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré dans une interview accordée à NBC News à Téhéran que son gouvernement déciderait de la manière dont il dépenserait les 6 milliards de dollars.

La banque centrale du Qatar supervise ces fonds, que l’Iran ne peut utiliser qu’à des fins humanitaires, comme le permettent les sanctions américaines, ont indiqué des responsables américains.

Mais Raisi a déclaré dans l’interview que l’Iran aurait « l’autorité » sur la manière dont l’argent serait dépensé. « Cet argent appartient au peuple iranien, au gouvernement iranien, donc la République islamique d’Iran décidera quoi faire de cet argent », a-t-il déclaré, selon un traducteur du gouvernement iranien.

L’ancien gouverneur Chris Christie, du New Jersey, s’est montré extrêmement critique à l’égard du président Joe Biden, lui reprochant non seulement les attaques du Hamas contre Israël, mais également les attaques de la Russie contre l’Ukraine.

« L’apaisement des ennemis d’Israël par Biden a suscité cette guerre contre Israël », a déclaré Christie dans un post sur X. « La complaisance, où que ce soit, ne fonctionne jamais. Nous devons faire tout ce qu’il faut pour soutenir l’État d’Israël dans cette période de grave danger, et nous devons mettre fin au fléau du terrorisme soutenu par l’Iran. Ce terrorisme est financé par le déblocage idiot de 6 milliards de dollars par Biden au profit de l’Iran. Iraniens. »

« La guerre du Hamas contre Israël est désormais la deuxième guerre déclenchée sous la présidence ratée de Biden, d’abord par la Russie en Ukraine et maintenant par le Hamas en Israël », a ajouté Christie.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré dans un article similaire sur X» Israël est maintenant attaqué par des terroristes du Hamas soutenus par l’Iran. L’Iran a contribué à financer cette guerre contre Israël et la politique de Joe Biden, qui a été douce envers l’Iran, a contribué à remplir ses coffres. Nous allons être aux côtés d’Israël alors qu’il extermine le Hamas. et nous devons tenir tête à l’Iran. »

Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, autre candidat républicain à la présidentielle de 2024, a déclaré dans un communiqué que les attaques constituaient une « agression contre la civilisation occidentale ».

« La vérité est que Joe Biden a financé ces attaques contre Israël », a déclaré Scott. « La faiblesse de l’Amérique, c’est du sang dans l’eau pour les mauvais acteurs, mais c’est pire que cela. Nous n’avons pas simplement invité cette agression, nous l’avons payée. L’Iran est le plus grand bailleur de fonds du Hamas. Il s’agit du paiement d’une rançon de 6 milliards de dollars par Biden à travail. »

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, qui a été ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies sous Trump, était la seule républicaine à ne pas avoir explicitement blâmé l’administration Biden pour les attaques. « Le Hamas est une organisation terroriste assoiffée de sang, soutenue par l’Iran et déterminée à tuer autant de vies innocentes que possible. Les rapports en provenance d’Israël sont horribles avec un nombre stupéfiant de morts et de blessés et devraient être universellement condamnés. Israël a parfaitement le droit de défendre ses citoyens. de la terreur », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson dit le X que les attaques sont « symboliques de l’époque dans laquelle nous nous trouvons avec un leadership faible à la Maison Blanche ».

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum écrit le X que l’Iran paie pour le terrorisme contre Israël et a blâmé Biden. Il a déclaré que les États-Unis « doivent apporter un soutien maximal à notre allié démocrate.