Les candidats qui pourraient entrer dans l’histoire le soir des élections

Le soir des élections, la vice-présidente Kamala Harris a le potentiel de faire l’histoire et devenir la première femme et la première femme de couleur élue à la plus haute fonction du pays. Même si on a beaucoup parlé de son candidature historique, Les candidats aux votes négatifs à travers le pays ont également la possibilité de briser les barrières le soir des élections.

Au Delaware, la sénatrice d’État Sarah McBride, un démocrate et le premier sénateur ouvertement transgenre des États-Unis, pourrait entrer à la Chambre des représentants et devenir le premier membre ouvertement transgenre du Congrès du pays. McBride a facilement battu ses principaux adversaires en septembre, récoltant près de 80 % des voix. Elle est largement considéré comme le favori de un match contre le républicain John Whalen III, policier à la retraite et ancien propriétaire d’une entreprise de construction.

S’il était élu au seul siège de la Chambre du Delaware, McBride remplacerait La représentante Lisa Blunt Rochester, le candidat démocrate au siège libre du Sénat américain.

La campagne de Blunt Rochester a également le potentiel d’entrer dans l’histoire. Dans le cas où Blunt Rochester et Angela Alsobrooks, le candidat démocrate au Sénat du Maryland voisin l’emportera dans les urnes, le prochain Congrès sera le premier au cours duquel deux femmes noires siégeront dans les urnes. le Sénat en même temps.

Seules trois femmes noires ont siégé au Sénat au cours de ses 235 ans d’histoire : Carol Moseley-Braun de l’Illinois dans les années 1990 ; Harris, qui a représenté la Californie avant de devenir vice-président ; et Laphonza majordome, qui a été nommé pour représenter la Californie par le gouverneur Gavin Newsom l’année dernière pour succéder à feu Dianne Feinstein.

S’ils gagnaient tous les deux, Blunt Rochester et Alsobrooks doubleraient le nombre de femmes noires élues au Sénat à quatre (parce que Butler a été nommée, non élue, et qu’elle ne se présente pas aux élections cette année). Mais pour y parvenir, Blunt Rochester doit vaincre le républicain Eric Hansen, un homme d’affaires qui se présente pour la première fois à une fonction publique, ce qui on s’attend généralement à ce qu’elle le fasse faire.

Alsobrooks fait face à une course plus difficile contre l’ancien gouverneur de l’État, Larry Hogan, un républicain, bien que concernantles sondages montrent elle avec un avantage.

La chance d’être les deux premières femmes noires à siéger ensemble au Sénat ne leur a pas été perdue. Rochester émoussé a déclaré à l’Associated Press qu’elle et Alsobrooks avaient déjà une chaîne de SMS privée et se présentaient mutuellement comme leur « future sœur sénatrice ».

Partout au pays, dans l’État de Washington, un autre sénateur d’État pourrait entrer dans l’histoire. La démocrate Emily Randall a la chance de devenir le premier membre LGBTQ+ Latina du Congrès.

Randall est entré en politique en 2018, flèvres un siège détenu par les Républicains. Actuellement en cours d’exécution dans l’État 6e district du CongrèsRandall briserait une séquence de 91 ans consistant à n’envoyer que des hommes blancs pour occuper le siège si elle gagnait. Et les chances sont en sa faveur, comme elle l’est fortement favorisé pour vaincre le sénateur Drew MacEwen, un républicain, dans le district de gauche.

Randall a récemment obtenu l’approbation de Le comité de rédaction du Seattle Times. « Son désir d’améliorer l’accès aux soins de santé et de créer des perspectives d’emploi, en particulier dans les zones rurales de son district, est une entreprise louable du Congrès », a écrit le conseil d’administration.

L’histoire est écrite à chaque fois que les votes sont comptés et que les résultats sont comptabilisés. Le temps nous dira ce qui fera l’histoire en 2024.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com