Les candidats QAnon ne prospèrent pas, mais certaines de leurs idées le sont

Des rivaux républicains plus établis ont largement dépassé M. Watkins dans le deuxième district de l’Arizona. Deux autres candidats au Congrès en Arizona qui ont également montré un certain niveau de soutien à QAnon suivre leurs concurrents dans la collecte de fonds avant la primaire du 2 août. Un quatrième candidat de l’Arizona ayant des liens avec QAnon a suspendu sa campagne à la Chambre. La même tendance se joue à l’échelle nationale.

Leurs sombres perspectives reflètent le rôle changeant que jouent les théories du complot dans la politique américaine. Le Parti républicain a flirté avec QAnon en 2020, alors que plusieurs candidats liés à Q cherchaient à occuper des postes plus élevés et que des marchandises Q sont apparues lors de rassemblements pour le président de l’époque, Donald J. Trump, à travers le pays. Pourtant, l’identification au mouvement est apparue comme un handicap politique. Comme ils l’ont fait au cours de ce cycle électoral, les démocrates ont attaqué les candidats liés à Q comme des extrémistes, et tous sauf deux – les représentants Marjorie Taylor Greene de Géorgie et Lauren Boebert du Colorado – ont perdu leurs courses.

Mais de nombreux thèmes de QAnon se sont enfoncés plus profondément dans la politique républicaine dominante cette année, selon les experts, y compris la fausse croyance que des agents « pervers » de l’État profond contrôlent le gouvernement et que M. Trump mène une guerre contre eux. Les candidats avertis ont trouvé des moyens d’exploiter cette excitation – le tout sans mentionner explicitement la théorie du complot.

En effet, à quelques stands de M. Watkins à Prescott, d’autres campagnes suggéraient que les résultats des élections ne pouvaient pas être fiables, une idée que QAnon a contribué à populariser.