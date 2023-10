Les candidats possédant une expertise technologique se disputent la mairie

Un nouveau venu sur la scène politique possédant une vaste expérience en leadership exécutif affronte un candidat familier avec des années de politique et le fonctionnement interne de la ville dans la course à la mairie de Langley.

Kennedy Horstman, président de la Commission citoyenne de lutte contre le racisme systémique de la ville depuis 2020, est en lice pour le poste aux côtés de Thomas Gill, membre du conseil de Langley avec près de deux mandats à son actif. Scott Chaplin, qui a été nommé maire en 2021 lorsque Tim Callison a démissionné de ses fonctions, ne se présente pas aux élections et envisage plutôt de se présenter à un poste au conseil.

Consultant en gestion, Horstman a passé les 25 dernières années à occuper des postes de direction au sein du secteur de la technologie, à constituer des équipes et à aider les organisations à améliorer leur capacité à fournir des services. Lorsqu’elle a été approchée par des amis, des voisins et d’autres personnes politiquement impliquées pour se présenter à la mairie, sa première réaction a été : « seuls les fous veulent occuper un poste politique ». Mais après réflexion, et depuis son point d’observation au sein d’un comité municipal, elle a observé une organisation – la ville de Langley – qui aurait vraiment besoin d’aide.

« J’ai observé ce qui se passe politiquement », a-t-elle déclaré. «J’ai observé la polarisation. J’ai vu à quel point la confiance dans notre démocratie et dans notre gouvernement s’érodait, et je me sentais vraiment impuissante face à cela.

Dans son travail antérieur, Hostman a dirigé et facilité des réunions et des conversations avec la direction. Elle a exprimé qu’il est important pour le Village by the Sea de forger des relations solides en dehors des limites de la ville, en particulier lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes systémiques tels que le logement abordable.

« J’ai eu l’expérience de créer des ponts entre différentes équipes et différentes organisations, et je pense que cela va être vraiment essentiel pour l’avenir de la ville », a-t-elle déclaré.

Horstman estime que Langley a besoin d’un leadership solide. La ville dispose d’un personnel talentueux et engagé, a-t-elle déclaré, et l’organisation, la coordination et l’inspiration sont particulièrement importantes.

Résident de longue date de Langley, c’est la deuxième fois que Gill se présente à la mairie. Il a également déjà postulé pour être nommé à ce poste lorsque le maire a quitté son poste à mi-mandat, le plus récemment en 2021. Il a été élu au conseil municipal en 2013 et 2019. Les deux fois, il s’est présenté sans opposition. Dans le passé, il a également été président du Conseil consultatif de l’urbanisme et de la Commission de la fonction publique de la ville.

Spécialiste du support des centres d’appels et technicien du poste central pour Whidbey Telecom, Gill estime qu’il est compétent pour comprendre les règles et réglementations complexes établies par l’État et d’autres entités et pour transmettre ces informations aux gens. Il suit assidûment les réunions du conseil municipal depuis 14 ans.

« Il semble y avoir un problème, au moins pour les deux derniers maires, avec les gens qui viennent de l’extérieur, et il leur faut beaucoup de temps pour se mettre au courant », a-t-il déclaré. « Et nous parlons dans certains cas, il faut tout le premier mandat pour comprendre comment les choses fonctionnent. »

En tant que personne appartenant à une jeune génération de travailleurs vivant dans des logements locatifs, Gill estime qu’il est peut-être plus au courant des problèmes auxquels les résidents sont confrontés de nos jours.

« Nous sommes en quelque sorte à la croisée des chemins », a-t-il déclaré. « Nous devons apporter des changements dans la façon dont nous vivons en tant que ville et peut-être même en tant que communauté plus large, sinon nous allons finir par nous retrouver dans une situation où toute notre main-d’œuvre doit être importée et où les gens d’ici ont peu de choses à faire. aucune participation dans la communauté.

Gill et Horstman ont tous deux exprimé des points de vue similaires sur bon nombre des mêmes questions, telles que la priorisation du projet d’infrastructure de Langley, les mises à jour technologiques indispensables et l’importance de simplement s’écouter mutuellement.

« Nos services publics ont été négligés et nous en payons le prix », a déclaré Horstman, ajoutant que bien gérer et exécuter le projet d’infrastructure est vraiment essentiel.

Gill a souligné l’imminence d’une échéance comme source d’inquiétude. Plusieurs des sources de financement des projets expirent à la fin de 2024. Voir le projet d’infrastructure se réaliser, a-t-il déclaré, peut mettre en lumière les possibilités de réduction des tarifs des services publics, ce qui en théorie peut également réduire le coût de la vie à Langley.

Ayant une formation en technologie, Horstman prévoit plusieurs améliorations qui pourraient être apportées, en particulier à l’infrastructure générale des technologies de l’information de la ville, qui, selon elle, date « d’environ 1996 » et doit être corrigée.

Gill pense que les problèmes courants liés aux archives publiques de la ville pourraient être mieux gérés en disposant d’un référentiel accessible au public pour toutes les informations publiques qui ne nécessite pas de suppression et qui pourrait être consulté sur le site Web de la ville ou sur un terminal informatique à l’hôtel de ville.

En tant que membre d’une commission municipale et pendant la campagne, Horstman a remarqué que les gens ne s’écoutent souvent pas, ils réagissent les uns aux autres. Elle a déclaré qu’il faut de l’attention, de l’écoute et de la réflexion pour aborder des problèmes plus vastes tels que le logement abordable et le racisme systémique, qui ne peuvent être résolus par une approche « au marteau ».

« J’espère que ces connaissances éclaireront les dirigeants (et) pourront également changer la façon dont les conversations se déroulent, de sorte que quel que soit le problème, nous nous concentrons réellement sur la compréhension mutuelle et ensuite, sur cette base, travaillons à une solution. » dit-elle.

Son adversaire partageait un sentiment similaire, citant une « réduction massive » de la camaraderie sur le lieu de travail de la ville.

« J’envisage d’être un maire avec une politique de porte ouverte au personnel et au public », a déclaré Gill. « Tu as un problème, viens me voir. Il n’y a pas d’ego ici pour être le meilleur possible. Je veux m’assurer que nous proposons les meilleures solutions et les meilleures opportunités.

Les deux candidats ont déclaré qu’ils prévoyaient de conserver leur emploi quotidien s’ils étaient élus, même si Horstman a déclaré qu’elle accepterait probablement une charge de clientèle plus légère au départ. Plus tôt cette année, le conseil municipal a voté pour réduire le salaire du maire de 55 000 $ à 12 000 $ par an.

Suite à cela, un poste d’administrateur municipal a également été créé et embauché.

« Je suis à 100 % favorable au maintien du rôle d’administrateur municipal », a déclaré Horstman. « C’est l’une des raisons pour lesquelles je me présente. Je pense que Langley a souffert d’un manque de gestion professionnelle, de cohérence et de continuité.

Gill, pour sa part, a déclaré que conserver le poste était une décision qu’il prendrait probablement plus tard.

« Il est tout à fait possible qu’une fois que j’ai mis les pieds sur terre et que j’ai pris mes repères… on peut décider, eh bien, ce travail doit être davantage un travail de commis avec quelques tâches d’administrateur du côté qui ne relèvent pas de mon temps. contraintes ou mes compétences », a-t-il déclaré.

Le jour du scrutin est le mardi 7 novembre.