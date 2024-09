Les candidats peuvent utiliser les fonds de campagne pour la garde d’enfants dans la plupart des États, mais peu le font

La sénatrice démocrate de Géorgie Kim Jackson a deux garçons, un de 3 ans et un de 4 mois. Son fils aîné va à la garderie, mais trouver quelqu’un pour le garder lorsque Jackson fait campagne pour sa réélection le soir et le week-end est un casse-tête financier et de planification délicat.

« Il est vraiment difficile d’être accessible à vos électeurs si vous n’êtes pas accessible pendant les heures non traditionnelles de la garderie », a déclaré Jackson.

La Géorgie a commencé à autoriser les candidats à utiliser l’argent de leurs finances de campagne pour payer les frais de garde d’enfants en 2023. Jackson profite de cette politique pour la première fois cette année après qu’elle et sa femme ont adopté leur fils aîné l’année dernière.

« Si j’ai besoin de services de garde d’enfants, c’est en grande partie pour pouvoir faire mon travail, qui consiste à être avec les gens », a déclaré Jackson. « Ces fonds me facilitent la tâche. »

Deux tiers des États autorisent désormais les candidats de tout sexe se présentant à des fonctions publiques à utiliser les fonds de campagne pour payer les frais de garde d’enfants après que la Commission électorale fédérale a approuvé cette pratique pour les candidats fédéraux en 2018. Alors que les femmes avec de jeunes enfants affirment que cette pratique est monumentale pour leurs campagnes et que son utilisation est en augmentation, le nombre de candidats profitant de ces politiques reste relativement faible et de nombreux obstacles complexes empêchant les mères de se présenter aux élections persistent.

Bien qu’elles représentent la moitié de la population, les femmes occupent environ 32,8 % de tous les sièges au parlement des États, selon le Center for American Women in Politics. Les partisans de l’autorisation de financer les frais de garde d’enfants affirment que c’est un moyen d’obtenir une représentation plus égalitaire au sein du gouvernement et que l’inclusion des mères à la table des discussions est essentielle pour leur point de vue sur les politiques allant de l’économie au congé parental.

Depuis 2018, de plus en plus d’États ont adopté des politiques permettant aux candidats d’utiliser les fonds de campagne pour la garde d’enfants, 33 d’entre eux l’autorisant désormais. Hawaï est le dernier en date, selon Vote Mama, une fondation qui suit l’utilisation des fonds. Son comité d’action politique soutient les candidats de gauche.

La PDG et fondatrice de Vote Mama, Liuba Grechen Shirley, a déclaré que la législation recueillait un soutien bipartisan et qu’elle voyait les 50 États approuver son utilisation au cours des cinq prochaines années.

Les directives précises varient d’un État à l’autre, mais la plupart définissent l’utilisation qualifiée pour couvrir les dépenses qui sont le résultat direct des activités de campagne. Les candidats utilisent les fonds pour payer les baby-sitters, la garderie et l’école maternelle.

« C’est ainsi que nous parvenons à faire accéder les travailleurs aux fonctions publiques », a déclaré Grechen Shirley.

Mais de 2018 à 2022, seuls 87 candidats ont utilisé ces fonds dans les élections régionales et locales, a constaté Vote Mama. Le groupe ne dispose pas encore de données pour le cycle électoral actuel.

Grechen Shirley a noté que l’utilisation de ces fonds augmentait chaque année. En 2018, environ 10 000 $ des fonds de campagne auraient été dépensés pour la garde d’enfants, un chiffre qui est passé à 225 567 $ en 2022. Plus de femmes que d’hommes utilisent ces fonds.

Selon le groupe, seulement 5 % des législateurs de l’État sont mères d’enfants de moins de 18 ans.

Les candidats de couleur ont dépensé 70 % du total des fonds déclarés au cours de la période de quatre ans. Les candidats démocrates ont dépensé de loin le plus, les républicains n’ayant dépensé que 11 % du total déclaré, selon Vote Mama.

Certains attribuent cette utilisation limitée à un manque d’éducation sur le sujet. Plus les candidats l’utilisent, plus il devient normalisé, a déclaré Grechen Shirley, qui a initialement demandé l’autorisation à la FEC en tant que candidat au Congrès.

En Virginie-Occidentale, le porte-parole du secrétaire d’État, Mike Queen, a déclaré que son bureau n’avait connaissance d’aucune personne profitant d’une loi autorisant cette utilisation depuis son adoption en 2021. Queen a déclaré que le personnel avait fait un effort concerté pour informer les candidats, les greffiers de comté et les organisations comme les clubs Rotary sur cette politique.

« C’est juste une façon d’atteindre les hommes et les femmes avec enfants et de leur dire : « Hé, écoutez, votre contribution est importante » », a-t-il déclaré.

La principale marraine de la loi, la législatrice démocrate Kayla Young, a déclaré que l’État vieillissant avait besoin de la voix des parents lors de l’élaboration des politiques, « en particulier des mères qui, dans notre société, assument la majeure partie de la charge de garde des enfants ».

Grechen Shirely a déclaré que les directeurs de campagne ont parfois conseillé aux femmes de ne pas utiliser les fonds de campagne pour la garde d’enfants afin d’éviter les attaques politiques, de la même manière que les candidats qui perçoivent un salaire de leur campagne peuvent être critiqués.

« On a toujours dit aux femmes de ne pas parler de leur maternité et ce n’est pas seulement le cas en politique mais, franchement, dans tous les domaines », a-t-elle déclaré.

Au cours des dernières années, les législateurs du Texas ont mis un point d’honneur à utiliser les fonds de campagne consacrés à la garde d’enfants pour dédramatiser ce secteur, « mais aucun d’entre nous ne s’est senti à l’aise pour aller jusqu’au bout », a déclaré la représentante démocrate Erin Zwiener. L’incertitude quant aux directives et la peur d’être réprimandé sont les raisons pour lesquelles, selon elle, certains parents évitent tout simplement les tracas.

Zwiener s’est présentée aux élections en 2018 alors qu’elle était enceinte de sa fille, aujourd’hui âgée de 6 ans. Elle n’utilise pas les fonds cette année parce que sa fille est plus âgée et va à l’école, mais elle a utilisé les fonds de campagne pour faire du babysitting pendant le cycle électoral de 2020.

Les candidats qui utilisent les fonds de campagne pour payer les frais de garde d’enfants, bien que relativement peu nombreux, affirment qu’il est extrêmement utile de couvrir des coûts qui s’accumulent facilement au fil du temps.

La représentante Cara Pavalock-D’Amato, républicaine depuis cinq mandats à la Chambre des représentants du Connecticut, a déclaré qu’il était relativement facile de faire campagne avec son fils en bas âge en 2018. Mais lors de l’élection de 2022, il avait 4 ans.

« Maintenant qu’il est plus grand et qu’ils veulent sortir et faire toutes ces choses, cela devient définitivement plus difficile », a-t-elle déclaré.

Pavalock-D’Amato a déclaré qu’elle n’utiliserait probablement pas les fonds cette année car elle se présente sans opposition. Mais en 2022, elle s’est appuyée sur les fonds de campagne pour couvrir les frais de garde d’enfants le week-end lorsqu’elle faisait du porte-à-porte, dépensant environ 500 à 1 000 dollars. Elle a soutenu l’autorisation d’utilisation de ces fonds lorsqu’elle a été adoptée en 2021.

« Je sais qu’il y a des gens qui ont voté contre, et j’ai dit : « Vous ne devez pas avoir d’enfants » », a-t-elle déclaré.

Les résistances et les progrès ont pris de nombreuses formes. Dans le Connecticut, Caitlin Clarkson Pereira s’est présentée à la députation de l’État en 2018 alors que sa fille avait 3 ans, mais sa demande d’utiliser les fonds de campagne pour la garde d’enfants a été rejetée par une commission exclusivement masculine qui a fait valoir qu’il s’agissait d’une dépense personnelle. Pereira a fait appel de la décision et a gagné plus tard en 2020, bien qu’elle n’ait pas remporté son élection.

La sénatrice démocrate de Géorgie, Nabilah Islam, a accouché en juillet, quatre semaines plus tôt que prévu, et envisage d’utiliser les fonds de sa campagne pour prendre soin du nouveau-né à partir d’octobre, alors qu’elle se présente à la réélection dans la banlieue d’Atlanta. Selon elle, l’État aurait dû mettre en œuvre la politique adoptée l’année dernière « il y a des décennies ».

Les défis auxquels sont confrontées les mères qui souhaitent briguer un poste public ne s’arrêtent pas une fois élues. Légiférer nécessite souvent de se déplacer dans de grands États et de travailler à des heures obscures. Rares sont celles qui gagnent un salaire à temps plein.

La sénatrice du Michigan Mallory McMorrow est la deuxième femme à donner naissance à un enfant alors qu’elle était sénatrice. L’État n’autorise pas l’utilisation des fonds de campagne pour la garde d’enfants et le Sénat n’a pas de politique de congé parental, mais McMorrow a décidé de prendre un congé après avoir donné naissance à sa fille peu après le début de la session législative.

« C’était un risque politique calculé », a déclaré McMorrow, un démocrate.

McMorrow a dû gérer l’allaitement maternel et la dépression post-partum pendant sa participation à la session. McMorrow a déclaré qu’elle soutiendrait l’utilisation des fonds de campagne pendant son mandat pour payer les frais de garde d’enfants, qui pourraient être suivis avec d’autres dossiers financiers tenus par les fonctionnaires. Douze États ont autorisé une telle utilisation, selon Vote Mama.

« Ce n’est pas comme si votre enfant disparaissait lorsque vous êtes élu », a déclaré McMorrow.

Les journalistes de l’Associated Press Charlotte Kramon à Atlanta, Susan Haigh à Hartford, Connecticut, Leah Willingham à Charleston, Virginie-Occidentale, et Nadia Lathan à Austin ont contribué à ce rapport.

