Les candidats municipaux de l’Ontario font face à une «haine organisée» alors que la campagne touche à sa fin

La campagne de Kojo Damptey s’attendait à ce que l’une de ses publicités dans une gare routière de Hamilton soit dégradée bien avant qu’un autocollant indiquant «les Blancs d’abord» ne soit trouvé placé sur l’affiche du conseil municipal plein d’espoir.

Le candidat pour la première fois a souvent rencontré des messages et des menaces racistes anti-noirs dans son ancien rôle de directeur exécutif du Hamilton Center For Civic Inclusion, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Sa campagne prévoyait de vérifier régulièrement l’annonce en prévision d’un contrecoup similaire.

“Maintenant candidat au conseil municipal, je savais que cela se reproduirait probablement, et voilà, c’est arrivé”, a-t-il déclaré. “Cela ne nous a pas surpris.”

L’autocollant raciste sur l’annonce de Damptey est l’un des trois incidents faisant l’objet d’une enquête par l’unité des crimes haineux de la police de Hamilton liée aux candidats aux élections.

Le jour du vote étant fixé à lundi pour les élections municipales et scolaires partout en Ontario, certains candidats font face à une rhétorique intense et hostile – certains en personne et d’autres en ligne – alors qu’ils soumettent leur nom sur les bulletins de vote locaux.

Les candidats d’horizons divers et les femmes semblent être ciblés de manière particulièrement sévère, obligeant certains à consacrer un temps et des ressources précieux à faire face aux menaces – et dans certains cas à se demander si la vie politique en vaut vraiment la peine.

Nili Kaplan-Myrth est candidate pour la première fois au conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton, mais le médecin de famille avait déjà été aux yeux du public pour son plaidoyer autour de la sécurité et des vaccinations contre le COVID-19.

Sa campagne a été immédiatement ciblée, a-t-elle dit, avec des panneaux de pelouse volés, des menaces violentes et des messages anti-vaccins et antisémites qui l’ont attaquée en tant que femme juive et médecin.

“J’ai été bombardée”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique. “C’est une telle haine organisée.”

La Dre Nili Kaplan-Myrth se présente comme conseillère scolaire au Conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton. (Dan Taekema/CBC)

Dans certains cas, des autocollants ont été apposés sur ses panneaux avec des codes QR qui dirigeaient les gens vers des sites Web anti-vaccins. Des brochures antisémites et anti-vaccins ont été déposées dans les maisons qui avaient des pancartes pour sa campagne.

Dans un cas, elle a déclaré qu’un homme lors d’un événement de campagne l’avait harcelée verbalement au sujet de sa décision de porter un masque facial. Elle a dit avoir signalé une autre menace en ligne à la police provenant d’un nom d’utilisateur qui disait “die Jewess”.

Le nombre de plaintes n’est pas nouveau : la police

La police d’Ottawa a déclaré vendredi dernier qu’elle avait reçu 41 plaintes liées à des panneaux de campagne dans la ville, dont un soupçonné de crime de haine.

Le nombre de plaintes n’est pas inhabituel par rapport aux élections passées à tous les niveaux de gouvernement, surintendant par intérim. Heather Lachine a déclaré en entrevue. Mais elle a déclaré que le service de police était “plus proactif” cette fois en informant tôt les candidats du processus de signalement des crimes haineux et des méfaits.

À Hamilton, Damptey a déclaré que son équipe avait dû adopter des approches de sécurité différentes de celles de ses homologues blancs, ce qui fait perdre du temps aux campagnes politiques. Sa campagne exige que les gens fassent du démarchage par paires en raison du racisme auquel ils sont souvent confrontés aux portes, bien qu’ils puissent couvrir plus de terrain s’ils démarchaient seuls, a-t-il déclaré.

Certaines personnes font des commentaires comme “Je n’aime pas tous ces trucs réveillés” en le voyant, a-t-il dit, ce qui nécessite une réflexion rapide sur la désescalade et lui laisse moins de temps pour parler de politique.

Malgré le harcèlement auquel ils ont été confrontés, Damptey et Kaplan-Myrth ont déclaré qu’ils ne regrettaient pas de s’être présentés aux élections. Damptey a déclaré que l’autocollant de la suprématie blanche offrait l’occasion de discuter du racisme anti-noir pendant sa campagne et de porter le problème au grand jour.

Pourtant, il a dit que faire face au sectarisme sur la piste a des conséquences néfastes.

“Nous devons vraiment faire attention et discuter des moyens de réduire les préjudices subis par les personnes racialisées lorsqu’elles essaient simplement de se faire connaître pour servir leur communauté”, a-t-il déclaré.

La rhétorique haineuse peut se transformer en barrière : expert

Melanee Thomas, politologue à l’Université de Calgary, s’est dite préoccupée par la rhétorique de plus en plus intense utilisée contre les politiciens et les candidats.

Le harcèlement ciblant les femmes et les personnes d’horizons divers vise à les tenir à l’écart de la politique, a-t-elle déclaré, et cela peut provenir du fait que certaines personnes se sentent menacées par la diversité croissante.

“Les gens qui pensent que c’est un droit donné par Dieu d’être au sommet de la pile à cause de leur race, à cause de leur sexe, à cause de quoi que ce soit, ils se mettent très en colère et commencent à repousser”, a-t-elle déclaré.

Le Canada doit évaluer le rôle de la suprématie blanche dans les institutions politiques afin de faire des progrès sur la question, a-t-elle dit, ajoutant que le problème pourrait “empirer avant de s’améliorer”.

Angelia Wagner, politologue à l’Université de l’Alberta, a fait des recherches sur le harcèlement en ligne en politique entre 2015 et 2017. Elle a constaté que les femmes qu’elle a interrogées étaient conscientes du problème, même si cela ne les avait pas encore dissuadées de se présenter à un poste.

“Ce n’est pas jusqu’à présent considéré comme un obstacle, mais comme un problème”, a déclaré Wagner. “Mais le potentiel existe pour que cela devienne une barrière. Une barrière vraiment nette et importante.”

Elle a déclaré que le phénomène est évolutif et complexe, et que des recherches supplémentaires sont nécessaires sur la façon dont les divers candidats sont ciblés et si le harcèlement en ligne a poussé les gens à quitter la politique.

Les politiciens à tous les niveaux sont soumis à un harcèlement agressif, mais les candidats municipaux ont souvent moins de ressources pour se protéger du harcèlement en ligne, a ajouté Wagner, ce qui rend la navigation plus difficile.

Messages hostiles conduisant certains à démissionner

Certains politiciens disent avoir été usés par des messages intenses et agressifs.

À Peterborough, la mairesse Diane Therrien a déclaré que le volume de messages hostiles qu’elle a reçus en ligne était “certainement l’un des facteurs” derrière sa décision de ne pas se faire réélire ce mois-ci.

Elle n’exclut pas de se présenter à nouveau aux élections à l’avenir, mais s’est dite préoccupée par le fait que d’autres conseillères progressistes de la ville se retirent cette fois-ci et que d’autres candidates potentielles à qui elle a parlé ont exprimé leur méfiance à l’idée de se présenter après avoir vu le niveau de vitriol les politiciens doivent faire face.

“C’est certainement une des raisons pour lesquelles les gens se détournent du processus politique”, a-t-elle déclaré dans une interview.

Dans la région de Waterloo, le conseil a récemment approuvé une allocation de sécurité à domicile pour les conseillers afin de dépenser les systèmes de sécurité à domicile, à la lumière des préoccupations concernant les menaces proférées contre les élus de la ville.

Diane Freeman, qui se présente pour être réélue comme conseillère municipale à Waterloo, s’est dite triste que la mesure soit nécessaire.

Diane Freeman est candidate à la réélection en tant que conseillère municipale du quartier 4 de Waterloo. (Diane Freeman/Twitter)

Freeman a déclaré avoir remarqué que les courriels du public devenaient de plus en plus hostiles depuis sa première élection en 2006, alors que les “guerriers du clavier” devenaient plus confiants en écrivant des menaces et des mots durs, particulièrement destinés aux représentantes. Les messages ont pris un ton plus colérique pendant la pandémie, a déclaré Freeman.

Cette année, elle a fait une pause avant de décider de courir à nouveau.

“J’ai pris un peu de temps pour réfléchir à cette campagne à venir et si je voulais vraiment repasser les e-mails et répondre à certains appels téléphoniques”, a-t-elle déclaré.

“C’est juste triste. Les gens semblent juste très en colère ces jours-ci.”