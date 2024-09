Les candidats libertariens au Congrès seront exclus des bulletins de vote de l’Iowa après la décision finale du tribunal

DES MOINES, Iowa — Trois candidats libertariens en lice pour le Congrès dans l’Iowa ne figureront pas sur le bulletin de vote de novembre, a déclaré mercredi la Cour suprême de l’État, un résultat qui pourrait profiter aux républicains dans deux districts compétitifs.

La Cour suprême a rendu une décision rapide et définitive à la suite des plaidoiries orales de mardi, plus d’une semaine déjà après la date limite accordée aux fonctionnaires de l’État pour certifier les noms des candidats avant que les bulletins de vote puissent être imprimés.

Les Iowans affiliés au Parti républicain ont déposé des recours contre les trois candidats, alléguant que le Parti libertaire de l’Iowa n’avait pas respecté la loi de l’État sur la procédure de nomination de ses candidats. Un panel de trois membres élus de l’État, composé de deux républicains et d’un démocrate, a statué 2-1 en accord avec les challengers.

Les candidats libertariens ont déposé une requête en justice. Un juge du comté de Polk a rendu une décision samedi déclarant que la décision du comité d’objection de l’État était appropriée, et les candidats ont immédiatement fait appel devant la Cour suprême.

La Cour suprême de l’Iowa a confirmé mercredi la décision du tribunal inférieur.

Les candidats indépendants ou tiers ont généralement peu de chances de gagner, mais la question de savoir comment leur marge de soutien pourrait changer l’issue de la course, ce qui exaspère les dirigeants démocrates et républicains.

« En général, les partis s’inquiètent des petits partis qui pourraient leur voler des voix », a déclaré Stephen Medvic, professeur de gouvernement à Franklin. & Marshall College. « C’est un calcul assez simple. Le libertarien a plus de chances de prendre des voix au républicain. »

L’une des quatre courses au Congrès de l’Iowa a été décidée par un marge très mince en 2022. Le républicain Zach Nunn, qui s’opposait à la démocrate sortante Cindy Axne, a gagné avec moins d’un point de pourcentage d’avance. Il n’y avait pas de candidat d’un autre parti.

Nunn est confronté à une course compétitive contre le démocrate Lanon Baccam dans le 3e district du Congrès, tout comme la représentante républicaine sortante Mariannette Miller-Meeks contre la démocrate Christina Bohannan dans le 1er district.

L’avocat conservateur Alan Ostergren, qui représente les candidats, a fait valoir que les candidats avaient été nommés de manière inappropriée lors de la convention du parti, car les délégués des conventions initiales de comté n’avaient pas encore commencé leur mandat. La loi de l’État stipule que les délégués commencent leur mandat le lendemain de leur sélection lors des caucus de circonscription, mais le Parti libertarien a tenu des conventions de comté le même jour.

Le secrétaire d’État Paul Pate et la procureure générale Brenna Bird, deux républicains membres de la commission électorale de l’État, étaient du même avis. Le seul membre de la commission qui s’est prononcé en faveur de cette motion est le vérificateur des comptes de l’État Rob Sand, un démocrate qui a accusé ses collègues de partialité politique à l’encontre des candidats libertariens.

Devant la Cour suprême de l’Iowa, l’État a fait valoir que l’application de la loi électorale telle qu’elle est rédigée protège l’intégrité et la transparence des élections, et que ces lois garantissent que les délégués ont réellement l’autorité de parler au nom des électeurs et d’éviter les conflits qui pourraient favoriser plus d’un candidat.

Ostergren a ajouté que les lois peuvent sembler « dures » lorsqu’elles sont appliquées, mais elles assurent la régularité dans le processus d’accès au scrutin.

« Si vous voulez être sur le bulletin de vote des élections générales et que tous les Iowans éligibles qui peuvent participer à cette élection se présentent et vous choisissent parmi d’autres personnes, vous devez suivre ces règles », a-t-il déclaré.

Les avocats des candidats ont fait valoir que le vice de forme n’invalide pas la sélection des candidats – incontestée au sein du parti – et justifie une infraction à l’organisation, et non le retrait des candidats du scrutin.

En fin de compte, les candidats libertaires Nicholas Gluba dans le 1er district, Marco Battaglia dans le 3e district et Charles Aldrich dans le 4e district ne figureront pas sur les bulletins de vote des élections générales.

Battaglia a déclaré après l’audience de mardi que les contestations étaient une « attaque injuste » et qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait pour s’assurer que « les choses soient faites de la bonne manière ».

« Je resterai dans la course jusqu’à la fin de la course, quoi qu’il arrive. J’ai l’intention de le faire quoi qu’il arrive aujourd’hui, hier ou demain », a-t-il déclaré, précisant qu’il mènerait une campagne de candidature par correspondance. « C’est l’alternative qu’ils me laissent, mais ça ne me pose aucun problème, si c’est ainsi qu’ils décident. »