Les candidats greffiers et enregistreurs du comté de DeKalb parlent de l’accessibilité des électeurs et de la pénurie de juges électoraux – Shaw Local

DeKALB – L’accessibilité au vote et la pénurie de juges électoraux figuraient parmi les sujets débattus par les candidats Linh Nguyen, un démocrate, et Tasha Sims, un républicain, lors du forum de cette semaine pour le greffier et l’enregistreur du comté de DeKalb avant les élections du 8 novembre.

Sims de Kingston est assistante de direction au bureau d’administration du comté de DeKalb et a travaillé au sein du gouvernement du comté pendant près de 15 ans, y compris au bureau du greffier du comté en tant que sous-greffier.

Nguyen de DeKalb enseigne la chimie à la Northern Illinois University et est titulaire d’un doctorat en chimie computationnelle.

Le couple a chacun eu la chance de se rassembler pour les électeurs lors d’un forum virtuel mercredi, le deuxième d’une série en trois parties organisée cette semaine par la DeKalb County League of Women Voters, la DeKalb Public Library et WNIJ.

Les candidats ont discuté de l’accessibilité du vote et des changements qu’ils aimeraient apporter s’ils étaient élus.

Sims a déclaré qu’elle pensait que le comté pouvait toujours faire mieux, même si elle pensait que le bureau du greffier faisait du bon travail maintenant. Elle a dit qu’il est important que les électeurs sachent quand et où voter, et que le bureau le fasse savoir dès que possible. Elle a parlé d’un nouveau logiciel installé dans le bureau du greffier qui permet aux électeurs de demander un bulletin de vote postal à le portail en ligne.

“Je pense que nous permettons beaucoup d’accessibilité en ce moment”, a déclaré Sims. « Je sais qu’il y a toujours place à l’amélioration quoi qu’il arrive. … Je pense que le bureau des élections a le nouveau logiciel Platinum qu’il utilise. Ce nouveau portail, qui est constamment mis à jour et réorganisé et qui dispose désormais de tant de nouveaux outils, qu’un électeur a accès au bout de ses doigts pour savoir à quoi ressemble son bulletin de vote, où il doit se rendre.

Tasha Sims, R-Kingston, est vue le 12 octobre 2022 participant à un forum électoral virtuel. Elle est candidate au poste de secrétaire et de greffier du comté de DeKalb lors des élections du 3 novembre. (Capture d’écran de Megann Horstead)

Nguyen a souligné que le greffier du comté faisait du bon travail, mais a déclaré que la communication était essentielle. Nguyen a déclaré qu’elle recevait des données hebdomadaires du bureau du greffier qui montraient que plus de 9 000 bulletins de vote par correspondance avaient été envoyés aux électeurs du comté de DeKalb.

“Je pense que l’actuel greffier du comté et la loi de l’État offrent de nombreuses possibilités aux gens d’accéder au vote”, a déclaré Nguyen. «Je pense que mettre l’accent sur la communication et diffuser les informations selon lesquelles le vote anticipé est en cours et que le vote par courrier est sûr et sécurisé et est une option que vous pouvez obtenir le bulletin de vote, l’étudier et voter à votre convenance et l’envoyer par la poste retour.”

Nguyen et Sims ont été interrogés sur la gestion de la pénurie de juges électoraux. Avant la primaire de juin, le bureau du greffier a signalé que plus de 100 juges électoraux étaient encore nécessaires pour travailler dans les bureaux de vote le jour du scrutin.

“Si nous voulons encourager davantage de personnes à se porter volontaires pour être juges électoraux, nous devons les payer mieux”, a déclaré Nguyen. “Nous devons bien les payer.”

Linh Nguyen, D-DeKalb, est vu le 12 octobre 2022 participer à un forum électoral virtuel. Elle est candidate au poste de secrétaire et de greffier du comté de DeKalb lors des élections du 3 novembre. (Capture d’écran de Megann Horstead)

Les juges électoraux reçoivent un salaire de base de 110 $ et un supplément de 40 $ s’ils suivent un cours de formation, selon le site Web du greffier. Les juges peuvent également être remboursés pour les fournitures ou le kilométrage qu’ils encourent par circonscription.

Sims a suggéré que le bureau du greffier pourrait travailler avec le bureau régional de l’éducation du comté de DeKalb pour solliciter plus de juges et a reconnu que c’était une lutte permanente pour le personnel.

“C’est une longue journée, comme je l’ai dit, mais c’est tellement gratifiant de savoir que vous faites partie de ce processus”, a déclaré Sims. «Cela peut être amusant, alors essayez simplement de faire passer le message, essayez de vous assurer que nous n’obtenons pas seulement des juges électoraux, mais essayons de les former correctement et essayons de les retenir. C’est important.”

À la fin du forum, on a demandé à Nguyen et Sims si le président Joe Biden avait remporté les élections de 2020.

“Oui, Biden a gagné”, a déclaré Nguyen.

“Qu’on le veuille ou non, je crois en la constitution des États-Unis et il a prêté serment et il est actuellement notre président”, a déclaré Sims.

La réponse de Sims a cependant suscité des critiques alimentées par les démocrates, certains affirmant que sa réponse n’était pas assez claire.

“Je suis horrifiée”, a déclaré mercredi la présidente du parti démocrate du comté de DeKalb, Anna Wilhelmi, après le forum. “C’était totalement inattendu. À moins qu’elle ne déclare totalement publiquement que c’était une erreur, elle est une négationniste électorale.

Lorsqu’on lui a demandé jeudi si elle maintenait ses propos, Sims a répondu oui et qu’elle pensait que les résultats du processus électoral avaient prouvé que Biden avait gagné. Elle a dit qu’elle soutenait également le processus électoral du comté de DeKalb.

“Il n’y a aucune preuve ici d’irrégularités lors des élections de 2020, et je soutiens les résultats des élections du comté de DeKalb”, a déclaré Sims dans un communiqué. “De plus, je soutiens mes commentaires concernant Biden parce que sa victoire électorale a été validée par le processus électoral constitutionnel.”