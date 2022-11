Les candidats font le dernier effort pour obtenir le vote – Shaw Local

Le gouverneur démocrate JB Pritzker sillonnait l’État lundi tandis que son adversaire républicain, le sénateur d’État Darren Bailey, se concentrait sur la banlieue de Chicago alors qu’ils présentaient tous les deux leurs derniers arguments aux électeurs avant les élections générales de mardi.

Pritzker, ainsi que d’autres démocrates en tête du classement, ont organisé des rassemblements pour obtenir le vote dans les salles syndicales de cinq villes dans le but d’augmenter le taux de participation des électeurs travaillistes. Cela comprenait des plaidoyers pour l’adoption du soi-disant amendement sur les droits des travailleurs qui garantirait aux employés le droit de s’engager dans des négociations collectives.

“Pour protéger nos libertés fondamentales, pour élever les familles de travailleurs, nous devons élire des démocrates pro-travailleurs, pro-choix, pro-droits de vote, pro-droits civils de haut en bas, n’est-ce pas?” Pritzker a appelé une foule enthousiaste à Springfield.

La tournée a également fait escale à Marion, Caseyville, Moline et Rockford. Se joindre à Pritzker étaient la sénatrice américaine Tammy Duckworth, la lieutenante-gouverneure Juliana Stratton, le procureur général Kwame Raoul, le trésorier de l’État Michael Frerichs et la contrôleure Susana Mendoza, ainsi que des candidats locaux aux élections législatives de l’État.

Comme il l’a fait pendant la majeure partie de la campagne, Pritzker s’est concentré sur les réalisations de son premier mandat, notamment l’équilibre du budget de l’État, l’obtention de plusieurs augmentations de crédit sur la notation des obligations de l’État, l’adoption d’un ensemble d’infrastructures de 45 milliards de dollars et la consécration des droits aux soins de santé reproductive, y compris l’avortement. l’accès, en tant que « droit fondamental » en vertu de la loi de l’État.

S’il était élu pour un second mandat, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse impromptue par la suite, il proposerait des frais de scolarité gratuits pour les personnes au revenu médian ou en dessous, créant de nouveaux emplois dans l’État et continuant à équilibrer le budget afin de construire le réserves de trésorerie de l’État.

“Je sais que cela semble un peu ennuyeux de parler de cela”, a-t-il déclaré. «Mais équilibrer le budget est peut-être la chose la plus importante que nous puissions faire à l’avenir si vous voulez réduire les impôts dans l’État, si vous voulez payer les services dont les gens ont besoin, et l’éducation, qui est si vitale pour notre avenir. .”

Bailey, quant à lui, a passé la matinée de lundi à faire campagne avec le candidat du procureur général du GOP, Thomas DeVore, critiquant l’administration Pritzker pour sa gestion de la pandémie de COVID-19 et déposant de nouvelles accusations selon lesquelles Pritzker envisage secrètement d’imposer des mandats de vaccination aux écoliers.

“JB Pritzker utilise nos enfants pour faire valoir des arguments politiques”, a déclaré Bailey lors d’un rassemblement à Oak Brook. «Il enferme les écoliers hors de leurs salles de classe et il essaie de tordre leurs tendres esprits avec une idéologie dans sa quête pour devenir le gouverneur le plus à gauche d’Amérique. Maintenant, ses sbires cherchent à imposer des mandats de vaccination à nos enfants. »

Pritzker, cependant, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’imposer des exigences en matière de vaccins, affirmant que Bailey “mentait” dans “une tentative désespérée de gagner des votes”.

« Il ne se passe absolument rien qui sorte de l’ordinaire. Il ne fait qu’inventer des choses », a déclaré Pritzker lorsqu’on l’a interrogé sur l’allégation de Bailey.

Bailey a pris part à de nombreuses poursuites contre l’administration Pritzker pour ses ordonnances d’atténuation du COVID-19. DeVore a été son avocat dans ces poursuites.

Depuis lundi, selon le Conseil national des élections, près de 1,2 million de bulletins de vote avaient déjà été déposés lors des élections, soit par courrier, soit dans des bureaux de vote en personne. Les bureaux de vote réguliers seront ouverts de 6 h à 19 h mardi.

La campagne Pritzker organise une soirée de veille électorale mardi soir au Marriott Marquis Hotel de Chicago. La campagne Bailey se réunira au centre des congrès Crowne Plaza Springfield à Springfield.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.