Les candidats en lice pour l’investiture républicaine sont prêts pour le 2e débat – encore une fois sans le favori

Les Républicains en lice pour l’investiture de leur parti à la présidence se réunissent mercredi pour leur deuxième débat alors que les principaux rivaux derrière Donald Trump cherchent à émousser l’élan de l’ancien président, qui est si confiant de réussir les primaires du parti qu’il a refusé d’y participer. encore.

Sept candidats républicains seront sur scène à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan à Simi Valley, en Californie, tandis que Trump prononcera un discours dans le Michigan, tentant de capitaliser sur la grève du syndicat des travailleurs de l’automobile et de faire appel aux membres syndicaux de base du pays. un État clé.

Le débat intervient à un moment critique de la campagne, moins de quatre mois avant que les caucus de l’Iowa ne lancent officiellement le processus de nomination présidentielle.

Trump domine le domaine même s’il est confronté à une série de vulnérabilités, notamment quatre actes d’accusation criminels qui soulèvent la perspective de plusieurs décennies de prison. Mais ses rivaux manquent de temps pour réduire son avance, créant un sentiment d’urgence chez certains pour s’en prendre plus directement à l’ancien président devant un public de millions de personnes.

« Ce n’est pas une nomination qui va vous tomber dessus. Vous devez aller battre les autres candidats et l’un d’eux se trouve être Donald Trump », a déclaré Kevin Madden, stratège républicain et vétéran de la présidentielle de Mitt Romney en 2008 et 2012. campagnes. « Dans ce débat, il sera intéressant de voir si les gens réalisent ou non que le sable passe assez rapidement dans le sablier en ce moment. »

Trump a également sauté le premier débat le mois dernier à Milwaukee, où les participants se sont affrontés tout en évitant pour la plupart les attaques contre lui. De toute façon, près de 13 millions de personnes l’ont écouté.

REGARDER | Trump n’a pas participé au dernier débat, il le sera ce soir : Pourquoi Trump saute le débat présidentiel républicain sur Fox News Même si Donald Trump se retire du premier débat républicain, sa présence restera importante. Andrew Chang explique pourquoi Trump aurait peu à gagner et beaucoup à perdre en prenant la scène du débat.

Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice des Nations Unies, a attiré des foules plus nombreuses et un nouvel intérêt après son premier débat au cours duquel elle a attaqué l’entrepreneur Vivek Ramaswamy sur la politique étrangère et a souligné qu’elle était la seule femme dans ce domaine.

Son équipe a élevé les attentes encore plus haut mercredi soir, déclarant aux donateurs lors d’un récent discours qu’ils étaient « prêts à capitaliser sur l’élan après que Nikki ait quitté la scène ».

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, espère également une grande soirée, qui sera sur le devant de la scène malgré les récentes difficultés pour devenir la meilleure alternative à Trump dans le domaine. Sa campagne a annoncé qu’il avait également constaté une augmentation de la collecte de fonds après le premier débat, mais une bonne performance mercredi sera probablement nécessaire pour reproduire cette situation.

« Il est trop tard pour obtenir une belle performance », a déclaré Christine Matthews, sondeuse républicaine nationale. « DeSantis est passé du statut d’alternative de premier plan à Trump à celui de l’un des challengers et il sera sous pression pour performer. »

Ramaswamy a fréquemment attiré l’attention à Milwaukee, mais a été critiqué par de nombreux candidats qui cherchaient à dénoncer son manque d’expérience politique.

Seront également sur scène mercredi l’ancien vice-président américain Mike Pence, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum et Chris Christie, l’ancien gouverneur du New Jersey, qui a construit sa candidature à la Maison Blanche autour de la critique de Trump.

L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, qui faisait partie du premier débat, n’a pas réussi à se qualifier.