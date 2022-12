Les candidats échevins de La Salle, Pérou cherchent des sièges le 1er jour de dépôt – Shaw Local

Les candidats se sont alignés à l’hôtel de ville de La Salle et du Pérou pour inscrire leur nom sur le bulletin de vote des prochaines élections du conseil municipal.

Quatre sièges d’échevins sont ouverts au conseil du Pérou et quatre sièges d’échevins sont ouverts au conseil de La Salle. Jusqu’à présent, le Pérou a vu trois nouveaux venus et trois titulaires jeter leur chapeau dans le ring, tandis qu’à La Salle trois titulaires ont déposé, ainsi que deux nouveaux venus.

La période de dépôt des candidatures a débuté lundi à 8 h. Les candidats ont déposé les documents nécessaires lundi matin à la première heure pour pouvoir participer au scrutin pour divers sièges d’échevins ouverts. Les candidats ont jusqu’à la fermeture des bureaux de la ville le lundi 19 décembre pour déposer leur candidature aux élections d’avril.

Course au Pérou

Les sièges des échevins du Pérou Jeff Ballard, Tom Payton, Dave Waldorf et Aaron Buffo sont en élection.

Dans le premier quartier, le titulaire Ballard est le seul candidat à s’être présenté aux élections jusqu’à présent.

“Je suis candidat au poste d’échevin du premier quartier et j’ai hâte de continuer à travailler avec le maire”, a déclaré Ballard.

L’échevin du troisième quartier Joe Jeppson dépose sa candidature le lundi 12 décembre 2022 à l’hôtel de ville de La Salle pour se présenter à la réélection en avril. (Olivia Doack)

Dans le deuxième quartier, Payton, titulaire depuis huit ans, a déposé un dossier avec le nouveau venu Andy Arnold.

“Courir dans le deuxième quartier serait un grand honneur car il possède les deux plus grands parcs du Pérou… Je cherche à améliorer les parcs et les activités récréatives”, a déclaré Arnold.

“Je veux continuer le travail que j’ai commencé il y a huit ans, notamment en gardant un budget informé et en créant des emplois durables dans la région pour que le Pérou continue de prospérer”, a déclaré Payton.

Dans le troisième quartier, Waldorf, titulaire depuis 16 ans, et le nouveau venu Rick O’Sadnick ont ​​déposé leur candidature.

“Je suis ici pour soutenir le programme du maire et je suis pour le changement”, a déclaré O’Sadnick.

« Je cours parce que je suis très déterminé à faire avancer la ville dans la bonne direction. Je suis un échevin expérimenté, j’y siège depuis 16 ans et je veux voir la ville progresser économiquement », a déclaré Waldorf.

Dans le quatrième quartier, le nouveau venu Andy Moreno a déposé sa candidature pour le siège et a déclaré qu’il faisait partie de la commission de planification et de zonage du Pérou depuis plusieurs années.

“Je crois en l’engagement civique et je pense avoir une perspective à offrir à la ville du Pérou”, a déclaré Moreno. “Je veux m’assurer que nous avons un système de freins et contrepoids et que les contribuables ont une voix … et je veux m’assurer que nous prenons des décisions basées sur de bonnes idées et des données, et non sur une idéologie.”

course de la salle

À La Salle, les sièges des échevins Bob Thompson, Jerry Reynolds, Joe Jeppson et Jordan Crane sont en lice.

Le titulaire Thompson et le nouveau venu Gary Hammers ont tous deux déposé leur candidature pour le premier siège de quartier.

Dans le deuxième quartier, le titulaire Reynolds a déposé avec la nouvelle venue Amy Luth.

“J’apprécie tous les votes pour me soutenir. Il y a un certain nombre de projets, et pour continuer, je dois gagner les élections pour le deuxième quartier afin que nous puissions poursuivre les progrès que nous avons maintenant », a déclaré Reynolds.

Dans le troisième quartier, Jeppson est le seul candidat lundi à s’être présenté au scrutin.

“Après quatre ans, j’ai l’impression d’avoir donné beaucoup de connaissances et de pouvoir être un échevin précieux à l’avenir.” S’il est élu, il plaidera pour un chemin du lac Baker au parc Rotary et au-delà.

Il n’y a pas encore de candidats déposés pour le siège d’échevin du quatrième quartier.