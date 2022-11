Les candidats du shérif du comté attendront-ils le décompte final des votes – Shaw Local

Will County Sheriff Mike Kelley n’a pas obtenu une victoire infaillible cette saison électorale comme il l’a fait en 2018, et il reste à voir s’il peut encore gagner comme il l’a fait en 2014 lorsque les bulletins de vote provisoires et par correspondance ont été comptés.

L’adversaire de Kelley, l’adjoint du shérif du comté de Will, Jim Reilly, a mené un combat beaucoup plus difficile dans sa deuxième tentative pour devenir le shérif du comté de Will.

Aux élections de 2018, Kelley a gagné avec 58% des voix contre 42% pour Reilly.

À partir de 22 heures mardi, Reilly mène Kelley avec 50% des voix. Kelley est juste derrière lui avec environ 49% des voix. Reilly a une avance de 289 voix sur Kelley.

La course n’est pas encore officiellement terminée. Les bulletins de vote provisoires déposés le jour du scrutin et les bulletins de vote postaux restants portant le cachet de la poste ce jour-là seront comptés le 22 novembre. Les résultats seront considérés comme officiels le 29 novembre.

Reilly et Kelley pensent tous deux qu’ils sortiront victorieux après le décompte des votes restants.

Jim Reilly, candidat républicain pour le shérif du comté de Will (à droite) se tient avec Dawn Damiani dans un bar de Shorewood. Les résultats non officiels ont montré que Reilly avait une avance de 289 voix sur le shérif démocrate du comté de Will, Mike Kelley, à 22 heures mardi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

“Nous sommes convaincus que nous allons toujours sortir vainqueurs”, a déclaré Reilly mercredi.

« Il a gagné ce soir mais je vais attendre et voir. Il reste encore beaucoup de votes à compter », a déclaré Kelley mardi soir.

Kelley n’a pas encore l’intention de concéder. Il est possible qu’il obtienne suffisamment de voix pour gagner, comme il l’a fait en 2014 lors de sa course au coude à coude avec l’ancien shérif du comté de Will, Ken Kaupas.

Au lendemain des élections générales de 2014, Kaupas menait Kelley par 170 voix. Après le décompte des bulletins de vote provisoires et par correspondance, Kelley a succédé à Kaupas par 471 voix.

Reilly a attribué son succès aux urnes aux préoccupations des électeurs concernant la criminalité et la loi de réforme de la justice pénale connue sous le nom de loi SAFE-T.

Reilly a été franc dans ses critiques contre la loi et a affirmé que Kelley ne s’était pas prononcé contre elle. Kelley a déclaré avoir soulevé ses inquiétudes au sujet de la loi avant qu’elle ne soit signée par le gouverneur JB Pritzker et qu’il a essayé de la résoudre par le biais de factures de remorque.

Will County Sheriff Mike Kelley obtient des informations sur les résultats entrants pour sa course de réélection pour Will County Sheriff dans un bar de Lockport mardi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Reilly a déclaré que Kelley n’avait pas non plus rejoint le procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, dans son procès contre la loi SAFE-T.

“Je pense que pour cette raison, il a essentiellement perdu la communauté des forces de l’ordre et la communauté des premiers intervenants”, a déclaré Reilly.

Glasgow n’a pas annoncé publiquement son soutien à Reilly ou Kelley et n’a pas répondu aux questions dans le passé sur le candidat qu’il soutenait.

Les critiques de Glasgow à l’égard de la loi SAFE-T ont été utilisées par les expéditeurs politiques de l’agent conservateur Dan Proft – déguisés en journaux – pour soutenir la candidature du sénateur d’État Darren Bailey au poste de gouverneur.

Alors que l’opposition à la loi SAFE-T a peut-être aidé Reilly à remporter le succès électoral, ce n’est pas le cas pour Bailey, qui a été battu de manière décisive par Pritzker.