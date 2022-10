Les candidats du Michigan GOP à l’échelle de l’État s’en tiennent au message d’extrême droite

WARREN, Michigan (AP) – Alors que le vote est en cours lors des élections générales du Michigan, la candidate républicaine au poste de secrétaire d’État est montée sur scène en guise d’échauffement pour l’ancien président Donald Trump et a frappé fort sur le thème principal de sa campagne.

Kristina Karamo a répété des affirmations infondées sur l’élection présidentielle de 2020 qui ont été démystifiées à plusieurs reprises. Elle a déclaré à la foule lors du récent rassemblement au Macomb Community College que les «autoritaires» donnaient des millions à son adversaire démocrate – le secrétaire d’État Jocelyn Benson – dans le but de «corrompre les systèmes électoraux des États du champ de bataille afin qu’ils puissent contrôler l’Amérique».

“Si vous regardez l’histoire, cela vous montre ce que font les tyrans”, a déclaré Karamo, un ancien professeur de collège communautaire. “L’histoire nous dit, l’histoire nous crie, que si nous n’intervenons pas et ne nous battons pas maintenant, nous perdrons le plus grand pays de l’histoire de l’humanité.”

C’était une adresse conçue pour exciter la foule d’adeptes dévoués de Trump, dont certains se sont accrochés à la théorie du complot sans fondement de QAnon.

Alors que le discours de Karamo a suscité des acclamations, s’appuyer sur une stratégie électorale générale qui plaît aux électeurs les plus d’extrême droite est un pari pour les républicains du Michigan.

Les candidats qui doivent jouer avec la base de leur parti lors des primaires ou des conventions de nomination se déplacent souvent vers le centre, dans le but d’attirer plus d’électeurs pour les élections générales. Mais cela ne s’est pas produit cette année pour les républicains à la recherche des trois principaux postes de l’État du Michigan – gouverneur, procureur général et secrétaire d’État.

L’élection du 8 novembre testera si les campagnes conçues pour résonner avec l’extrême droite et mettre en évidence des liens solides avec Trump seront suffisantes pour gagner dans un État swing traditionnel, où le républicain sortant a perdu la course à la Maison Blanche contre le challenger démocrate Joe Biden de plus plus de 154 000 votes en 2020.

Les trois candidats du GOP se sont tenus derrière Trump lors du rassemblement du 1er octobre au collège à environ 20 miles au nord de Detroit, rejoints par la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Et le PDG de MyPillow Mike Lindell, qui a amplifié les mensonges électoraux de Trump au public à travers le pays.

Trump a faussement affirmé que les élections de 2020 avaient été “truquées et volées” dans le Michigan, citant des “preuves” qui, selon lui, provenaient pour la première fois de Karamo et Matthew DePerno, un avocat fiscaliste qui est le candidat au poste de procureur général de l’État.

Dans son propre discours à la foule, DePerno a qualifié les démocrates de “marxistes radicaux et culturels” qui veulent “vous faire taire”.

“Si cela ne fonctionne pas, ils veulent vous mettre en prison”, a déclaré DePerno à la foule, qui s’est mise à chanter “Enfermez-la”. Les trois titulaires démocrates sont des femmes.

La campagne de DePerno est également assombrie par une enquête pour savoir s’il devrait être inculpé au pénal pour avoir tenté d’accéder aux machines à voter après les élections de 2020.

John DeBlaay, un agent immobilier de Grand Rapids et délégué de l’enceinte qui a assisté au rassemblement, a déclaré qu’il était ravi des candidats. “Nous avons le meilleur billet America First de haut en bas que nous ayons eu depuis longtemps maintenant”, a-t-il déclaré.

Certains républicains modérés sont sceptiques quant au fait que les campagnes faisant appel principalement aux éléments de base du parti suffiront à battre les titulaires démocrates avec une large reconnaissance de nom et des avantages considérables en matière de collecte de fonds. Les démocrates devraient également bénéficier d’un amendement sur le bulletin de vote visant à inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État.

Ces républicains disent que l’inflation, les prix de l’essence et l’anxiété économique devraient être les principaux points de discussion du GOP, et non un alignement continu avec Trump et ses fausses affirmations sur une fraude généralisée lui coûtant sa réélection.

Ils soulignent la manière inhabituelle dont le Michigan sélectionne ses candidats procureur général et secrétaire d’État, un processus effectué par le biais d’une convention de nomination de parti plutôt que par une élection primaire au cours de laquelle les électeurs font leur choix.

Les républicains les plus conservateurs fidèles à Trump ont dominé cette convention en avril. Le coprésident du parti, Meshawn Maddock, était l’un des 16 républicains qui ont soumis de faux certificats indiquant qu’ils étaient les électeurs présidentiels de l’État malgré la victoire certifiée de Biden dans l’État.

Trois semaines avant la convention, lors d’un autre rassemblement de Trump, DePerno a encouragé les participants – dont beaucoup étaient des délégués de l’enceinte – à « prendre d’assaut » le rassemblement du parti et a déclaré qu’il était « temps pour la base de s’unir ».

Les délégués ont voté à une écrasante majorité pour nommer Karamo. DePerno a remporté un second tour contre l’ancien leader législatif Tom Leonard, qui a perdu dans la course du procureur général de 2018 de 3 points de pourcentage contre la démocrate Dana Nessel.

“Karamo et DePerno sont parmi les plus fidèles à Donald Trump que vous trouverez partout dans le pays”, a déclaré Jason Roe, un stratège républicain de longue date. “Cette loyauté a été inébranlable dans ce processus électoral, quelle que soit la manière dont cela pourrait affecter les perspectives des élections générales.”

Roe, dont le père a été directeur exécutif du Michigan GOP pendant 10 ans, est devenu directeur exécutif de l’État partie au printemps 2021. Six mois plus tard, il a démissionné en raison d’une “différence d’opinion sur le nombre de théories du complot que nous devrions tolérer”.

Peu de temps après le départ de Roe, Trump a commencé à appeler les chefs de parti pour “forcer le parti à adopter formellement des choses qui n’allaient pas être utiles aux prochaines élections”, a déclaré Roe.

Le candidat du parti au poste de gouverneur, Tudor Dixon, a remporté l’investiture lors de la primaire en août après avoir reçu l’approbation de Trump. Dixon, un animateur conservateur d’émissions d’information qui a déjà joué dans des films d’horreur à petit budget, a également bénéficié du soutien de la riche famille DeVos.

Bien que considérée comme moins extrême que Karamo et DePerno, Dixon a indiqué lors des débats qu’elle pensait que l’élection présidentielle de 2020 avait été volée et elle a récemment fait la lumière sur un complot visant à kidnapper la gouverneure Gretchen Whitmer, une démocrate. Dixon a depuis tenté de s’éloigner de la négation des résultats des dernières élections en se concentrant sur des sujets tels que l’inflation et l’éducation, mais elle répète également la rhétorique de la droite dure sur les questions culturelles.

Elle a appelé à l’interdiction des livres « pornographiques » dans les écoles et a présenté un programme d’éducation calqué sur la politique de la Floride que les critiques ont qualifiée de « Ne dites pas gay ».

Alors que les démocrates ont attaqué DePerno et Karamo pour leur refus continu de la victoire de Biden en 2020, ils se sont concentrés sur ce qu’ils décrivent comme la position «extrême» de Dixon en matière d’avortement. La collecte de fonds terne a rendu difficile pour elle de repousser.

Au 22 août, Dixon avait 524 000 dollars en banque contre 14 millions de dollars pour Whitmer, selon les derniers rapports disponibles sur le financement de la campagne. Une partie de cet écart a été comblée par le super PAC Michigan Families United, qui a reçu 2,5 millions de dollars en dons, y compris de la famille DeVos.

“Je n’aime tout simplement pas qu’il n’y ait pas de publicités à la télévision sur Dixon. Tout ce que vous voyez concerne les autres, et tout est négatif », a déclaré Laura Bunting, une résidente du comté d’Ionia qui a assisté au rassemblement Trump.

Karamo et DePerno disposaient de 422 554 dollars en espèces au 16 septembre, contre 5,7 millions de dollars combinés pour leurs adversaires démocrates, selon les rapports de financement de la campagne.

Le sondeur basé au Michigan, Bernie Porn, a déclaré que les candidats républicains ont été définis par leurs positions extrêmes, mais qu’aucun n’a attiré suffisamment d’argent pour passer à la télévision et se présenter à un plus large éventail d’électeurs. Cela, a-t-il dit, “rend difficile pour les gens de se faire une opinion favorable de vous”.

Joey Cappelletti est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Suivez AP pour une couverture complète des élections de mi-mandat sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Joey Cappelletti, l’Associated Press