Les candidats du Kentucky ont du mal à décrire les élections de 2020

FANCY FARM, Ky. (AP) – Les républicains du Kentucky sont venus au premier événement politique de l’État ce week-end avec l’intention de remporter les élections en novembre et au-delà, mais certains candidats aspirant à devenir gouverneur ont eu du mal à accepter la défaite de Donald Trump en 2020.

Ils ont donné des réponses analysées ou torturées lorsqu’on leur a demandé si la victoire du démocrate Joe Biden sur Trump pour la présidence était équitablement décidée. Leur marche sur la pointe des pieds était un signe de l’emprise continue de Trump sur de nombreux membres du GOP, y compris dans le Kentucky, qu’il a facilement porté deux fois.

Cette influence était évidente samedi alors que les partisans de Trump tenaient de grandes pancartes «Trump Won» alors que les gens se rassemblaient pour le discours politique lors du pique-nique de Fancy Farm dans l’ouest du Kentucky. Les signes – faisant la promotion des fausses affirmations de Trump d’une élection truquée en 2020 – ont suscité les acclamations des fidèles républicains. Le discours de style souche lors du pique-nique – diffusé à la télévision dans tout l’État – est un rite de passage pour les candidats à l’échelle de l’État du Kentucky.

Trump a déjà pesé sur la course au poste de gouverneur de l’État de Bluegrass en 2023, approuvant le procureur général du GOP, Daniel Cameron. Le gouverneur démocrate Andy Beshear, qui brigue un second mandat, a sauté le pique-nique et a passé samedi à consoler les victimes des inondations dans l’est du Kentucky.

Cameron a souligné l’approbation de Trump lors de son discours de pique-nique. Mais il s’est hérissé de questions pendant le week-end sur les affirmations non étayées de l’ex-président concernant une fraude électorale généralisée en 2020.

“L’élection a été juste et sûre ici dans le Kentucky”, a déclaré Cameron à l’une des questions des journalistes. « Écoutez, nous devons nous concentrer sur l’avenir. Et c’est de cela qu’il s’agit dans cette campagne.

Cameron, cependant, a pris ses distances avec les opinions de certains partisans inconditionnels de Trump, qui estiment que les résultats de l’élection présidentielle de 2020 devraient être annulés.

« Le président Biden est le président des États-Unis. Je ne conteste pas cela », a déclaré Cameron, qui, en tant que procureur général, s’est joint à plusieurs poursuites contestant les politiques de l’administration Biden.

Cameron, qui a travaillé pour le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell du Kentucky et le considère comme un mentor, a également refusé de discuter de l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain. Le panel de la Chambre enquêtant sur l’attaque a blâmé Trump, affirmant que l’agression n’était pas spontanée mais une “tentative de coup d’État” et le résultat direct des efforts du président vaincu pour annuler les élections.

Au lieu de discuter du siège du Capitole, Cameron a évoqué les manifestations de 2020 provoquées par la mort de George Floyd, Breonna Taylor et d’autres Noirs américains lors de rencontres avec la police. Il a dit qu’il n’était pas interrogé sur les manifestations qui ont détruit des biens dans certaines villes du pays.

Cameron, qui est noir, a même fait une blague sur l’approbation de Trump dans son discours de pique-nique – sous la vraie forme de Fancy Farm, où les zingers et les parodies sont non seulement courants mais attendus.

“Maintenant, les gens ont spéculé sur la façon dont j’ai obtenu cette approbation. Alors aujourd’hui, je vais cracher le morceau. C’était en fait assez facile. … Tout ce que j’avais à faire était d’assurer à Trump que Mitch McConnell n’est pas le grand-père de Makenze », a plaisanté Cameron, faisant référence à sa femme.

Cameron était le seul candidat au poste de gouverneur à mentionner Trump, dont l’approbation avait été convoitée par d’autres candidats du GOP au poste de gouverneur, depuis le stade de Fancy Farm.

Dans son discours de pique-nique, la représentante de l’État Savannah Maddox, une autre candidate au poste de gouverneur, a mentionné le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, comme un «républicain authentique» qui «se battra pour vos droits et libertés constitutionnels».

Cameron n’était pas le seul candidat du GOP à avoir du mal à répondre aux questions liées à Trump.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Biden avait gagné équitablement, Ryan Quarles a répondu que le Kentucky avait une “élection sûre” et que Trump “avait énormément gagné” dans l’État de Bluegrass. Quarles, le commissaire à l’agriculture de l’État, fait également partie des candidats au poste de gouverneur à la recherche de la nomination du GOP qui sera décidée au printemps prochain.

“Je pense que le président Trump ferait un bien meilleur travail que le président Biden s’il était au pouvoir aujourd’hui”, a ajouté Quarles.

Un autre espoir de gouverneur, l’auditeur d’État Mike Harmon, a donné une réponse de plus de 140 mots lorsqu’on lui a demandé pour la première fois si Biden avait gagné équitablement. Harmon a déclaré plus tard que certains “contrôles clés liés aux élections avaient été supprimés”, mais a déclaré qu’il ne pouvait pas “faire une évaluation dans un sens ou dans l’autre”.

Harmon a déclaré qu’il souhaitait qu’il n’y ait pas d’attaque contre le Capitole, mais a également souligné les dommages et la destruction de biens lors de manifestations liées à la police, affirmant qu’il y avait un manque d’attention à cela.

« Certes, le président Biden est notre président », a déclaré Harmon plus tard. « Nous devons prier pour lui comme nous prierions pour n’importe lequel de nos présidents. Et j’espère qu’il donne des conseils. Il y a certaines choses que nous aimerions qu’il fasse différemment, évidemment.

