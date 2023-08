Les candidats du Kentucky échangent des barbes lors du pique-nique de Fancy Farm, le principal événement politique de l’État

FANCY FARM, Ky. (AP) – Devant une foule bruyante lors du premier événement politique du Kentucky samedi, le gouverneur sortant démocrate a parlé de l’économie de haut vol de l’État tandis que son challenger républicain martelait les problèmes sociaux.

Les deux parties se sont en grande partie tenues aux scripts écrits au cours des premiers mois de leur confrontation aux élections générales alors qu’elles faisaient campagne lors du pique-nique de Fancy Farm, traditionnellement considéré comme le point de départ des élections d’automne dans le Kentucky. Cette année, cependant, le gouverneur démocrate Andy Beshear et le procureur général républicain Daniel Cameron y travaillent depuis des semaines, martelant bon nombre des mêmes notes qu’ils ont frappées samedi.

Beshear a déclaré samedi qu’il avait mené l’économie du Kentucky sur une « série de victoires historiques » digne d’un second mandat, tandis que Cameron a critiqué le titulaire sur les questions sociales et a déclaré qu’il était déconnecté des valeurs du Kentucky.

Avec une audience télévisée dans tout l’État, Beshear et Cameron ont établi des contrastes distincts dans la rencontre à enjeux élevés avec environ trois mois avant les élections. Ils ont enduré la chaleur estivale et les cascades de huées et de railleries de partisans soutenant leur rival – un rite de passage pour les candidats à l’échelle de l’État du Kentucky.

La course du gouverneur du Kentucky est l’une des compétitions les plus surveillées du pays et pourrait fournir des indices avant les campagnes de 2024 pour la Maison Blanche et le Congrès.

Beshear a vanté sa gestion de l’économie de l’État, soulignant la création d’emplois grâce à un développement économique record et à des taux de chômage record. Le démocrate sortant a tenté de réduire la partisanerie dans son discours pour un deuxième mandat dans l’État Bluegrass à la mode du GOP.

« Lorsque vous êtes sur une séquence de victoires historiques, vous ne virez pas l’entraîneur », a déclaré le gouverneur. «Vous ne remplacez pas le quart-arrière. Vous gardez cette équipe sur le terrain.

Reprenant un autre de ses principaux thèmes de campagne, Cameron a tenté de lier Beshear au président Joe Biden, qui a été battu par Donald Trump dans le Kentucky en 2020 et reste impopulaire dans l’État. Cameron a critiqué Beshear pour avoir opposé son veto à une législation restreignant la participation des personnes transgenres aux sports scolaires, dans le cadre d’une stratégie axée sur les problèmes sociaux pour exciter les électeurs conservateurs.

« Son bilan est un échec, et il va à l’encontre des vraies valeurs du Kentucky », a déclaré Cameron.

Beshear a juré de ne pas céder les soi-disant problèmes de valeurs familiales à son adversaire républicain, accusant Cameron et ses alliés de mener une stratégie basée sur la division des Kentuckiens.

« Rappelons-nous qu’on nous dit non seulement de parler de notre foi, mais de la vivre réellement », a déclaré le gouverneur. « Je me souviens de la règle d’or, qui est que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. »

Beshear – qui a présidé à une série de catastrophes, de la pandémie de COVID-19 aux tornades et aux inondations – a souligné ses efforts pour apporter de l’aide aux régions sinistrées afin de reconstruire les maisons et les infrastructures.

Cameron a visé les politiques pandémiques de Beshear qui, selon lui, favorisaient les entreprises par rapport aux petites entreprises.

« Il a fermé Main Street et s’est plié en quatre pour Wall Street », a déclaré Cameron.

Beshear a rétorqué que ses restrictions pandémiques avaient sauvé des vies.

Le gouverneur a également été attaqué par des groupes du GOP pour avoir opposé son veto à une législation visant les personnes transgenres. Cameron a noté que Beshear avait opposé son veto à un projet de loi interdisant aux filles et aux femmes transgenres de participer à des sports scolaires correspondant à leur identité de genre. La législature dominée par les républicains de l’État a annulé le veto.

« Gouverneur, je sais que vous êtes obsédés par les pronoms ces jours-ci. Mais en novembre, le vôtre sera: a et été », a déclaré Cameron.

Bruce Schreiner, Associated Press