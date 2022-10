Les candidats du greffier du comté de La Salle diffèrent sur le traitement des bulletins de vote – Shaw Local

Les candidats greffiers du comté de La Salle ne s’entendaient pas sur la question de savoir si les électeurs devaient se préoccuper de la gestion des bulletins de vote.

La titulaire Lori Bongartz, une démocrate d’Ottawa, se présente contre la challenger républicaine Jennifer Ebner, d’Oglesby, qui a battu Steven Stohr à la primaire. L’élection est prévue pour le mardi 8 novembre.

Les électeurs devraient-ils s’inquiéter du traitement des bulletins de vote ?

Ebner : Je pense que les machines à voter doivent être testées et certifiées et fonctionner correctement avant le début du vote anticipé. Le problème des machines qui ne fonctionnent pas correctement a été porté à mon attention pour le vote anticipé pour les élections de juin 2022 ainsi qu’en septembre pour le vote anticipé pour les prochaines élections de novembre 2022. De nombreux résidents sont préoccupés par l’intégrité de leur vote. puisqu’ils ne peuvent pas mettre leur bulletin de vote dans une machine. Les bulletins de vote sont placés dans des enveloppes et sont stockés ailleurs dans le bureau. Cela est incompatible avec l’objectif d’offrir à nos électeurs des élections sûres et confiantes.

Bongartz : Pour garantir l’intégrité de chaque élection dans le comté de La Salle, toutes les machines à voter sont testées et certifiées. Le bureau du greffier du comté de La Salle est tenu de transmettre toutes les informations concernant les candidats à notre fournisseur. Une fois que notre fournisseur a terminé son processus, il transmet les bulletins de test et le matériel à notre bureau. Ce processus prend souvent plus de temps que prévu s’il y a des objections ou des candidats qui se retirent du scrutin. Les bulletins de vote qui sont votés en personne sont conservés en lieu sûr dans une urne verrouillée, tout comme les bulletins de vote par correspondance reçus. Deux juges électoraux de chaque parti viennent ouvrir chaque enveloppe de bulletin de vote et vérifier les signatures avant de les insérer dans la tabulatrice. Le protocole est toujours suivi pour s’assurer que le bulletin de vote de chaque électeur est compté.

La greffière du comté de La Salle Lori Bongartz (Photo soumise/Lori Bongartz)

Lori Bongartz, titulaire démocrate

Éducation

Bongartz a fréquenté l’école secondaire d’Ottawa et a obtenu son diplôme en 1979.

Vivre

La greffière du comté de La Salle, Lori Bongartz, possède une vaste expérience dans le comté de La Salle en tant qu’élu en novembre 2018. Professionnelle des affaires de longue date avec des compétences en leadership établies, Bongartz a occupé plusieurs postes allant des statistiques de l’état civil au niveau d’entrée aux fonctions du service électoral. au cours des 33 dernières années. Avant l’élection du greffier du comté en 2018, Bongartz a fait preuve de leadership et a acquis des connaissances perspicaces en tant que sous-greffier en chef de JoAnn Carretto. Bongartz occupe également un poste de membre du comité de circonscription d’Ottawa Sud 1.

Personnel

Bongartz est née et a grandi à Ottawa avec ses parents David et Marilyn Arroyo. David (décédé) a travaillé sur le chemin de fer et a été ouvrier pendant de nombreuses années à Ottawa.

Elle est mariée à Mark Bongartz et a deux enfants, une belle-fille et neuf petits-enfants. Bongartz aime passer du temps avec sa famille et être à l’extérieur.

Objectifs

Bongartz a déclaré qu’elle avait fait ses preuves dans ses fonctions au bureau du greffier du comté et a déclaré qu’elle continuait d’avoir des plans innovants pour son prochain mandat. Bongartz se concentre sur l’avancement de la technologie pour une meilleure efficacité et une productivité accrue telles que; transformation numérique pour accéder aux registres du conseil de comté, aux statistiques de l’état civil et aux noms présumés ; Convertissez-vous à l’équipement de vote le plus récent et mis à jour ; Option pour la formation en ligne des juges électoraux.

Pourquoi voter pour moi ?

Bongartz a déclaré qu’elle avait montré son engagement et son dévouement envers les électeurs du comté de La Salle. Elle a démontré sa capacité à interagir avec d’autres élus et leur personnel, ce qui s’est avéré à la fois bénéfique et gratifiant. Elle continuera à travailler sur l’amélioration des services et plaidera pour des améliorations automatisées des processus.

Jen Ebner, la candidate du GOP au poste de greffier du comté de La Salle, pose pour une photo le lundi 3 octobre 2022 à La Salle. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Jennifer Ebner, challenger républicain

Éducation

J’ai fréquenté l’Illinois Valley Community College et j’ai obtenu mon diplôme avec distinction, Cum Laude (3,542 GPA), en mai 2009. Je suis ensuite revenu et j’ai complété 32 heures de crédit envers mes associés en sciences appliquées pour l’administration des affaires.

Vivre

J’ai une expérience significative dans les petites entreprises entrepreneuriales que j’ai possédées ainsi que de l’expérience avec d’autres entreprises, y compris des cabinets comptables et fiscaux. Je maîtrise les comptes débiteurs, les comptes créditeurs, le rapprochement et d’autres processus de saisie de données, ainsi que les postes nécessitant la supervision directe de personnes gérant de grandes quantités de détails critiques. De plus, j’ai été directeur adjoint chez Chevron, professionnel de soutien direct chez Horizon House et secrétaire chez Mahoney and Associates LLC.

Personnel

Je suis une fière mère de deux enfants adultes, Dominick, 22 ans, dont la maison est à Oglesby, et Darren, 20 ans, dont la maison est au Pérou. Schuyler, 16 ans, et Theresa, 10 ans, vivent à la maison avec moi. J’ai quatre frères et une soeur.

J’occupe actuellement les postes de secrétaire des Northern IL Friends of the NRA, buteur officiel du Peru BB Gun Club, présidente du comité d’intégrité électorale du comité central républicain du comté de La Salle et membre du comité de la circonscription du Pérou 5.

Objectifs

J’améliorerais considérablement la transparence opérationnelle et mettrais à jour le site Web pour qu’il soit plus convivial. Ce sont les gens du bureau du comté de La Salle, et je prévois à la fois d’améliorer et de mettre à la disposition du public le matériel de formation électorale et le matériel autorisé par la loi qui devrait être facilement accessible comme la plupart des comtés de l’Illinois.

Je veillerai à ce que la liste des électeurs inscrits de notre comté soit maintenue et exacte de manière régulière, comme le permet la loi de l’État. Ceci est essentiel pour des élections sûres et efficaces et la responsabilité directe du greffier du comté de La Salle, l’autorité électorale en chef locale du comté.

Je superviserai le bureau avec des politiques et des systèmes accueillants et cohérents. J’utiliserai les connaissances et l’expérience considérables du personnel existant et je serai ouvert à leurs connaissances quant à la manière dont nous pouvons continuellement travailler à l’amélioration des opérations du bureau.

Pourquoi voter pour moi ?

Je suis une personne honnête, travailleuse et éthique. J’ai acquis diverses compétences et connaissances en affaires au fil des ans qui, je suis convaincu, feront une différence au niveau local du gouvernement.