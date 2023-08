Les candidats du GOP veulent moins de gouvernement à moins qu’ils ne fassent pression pour interdire l’avortement

Alors que le Parti républicain commence à se définir pour la campagne présidentielle de 2024, sa philosophie en matière de soins de santé se précise : le gouvernement n’est pas là pour vous aider. Mais il faut le laisser se mettre en travers de votre chemin.

Le débat de mercredi soir, qui mettait en vedette huit des principaux candidats à l’investiture républicaine non-Donald-Trump, a consacré peu de temps aux soins de santé, à l’exception d’un long échange sur l’avortement, couvert en profondeur par Rachel Cohen de Vox.

Mais si l’on compare le débat sur l’avortement avec d’autres moments où les soins de santé ont brièvement occupé le devant de la scène, la position du parti sur le pouvoir fédéral dans le domaine médical commence à prendre forme. Sur l’avortement, sur les soins de santé pour les personnes transgenres, et même sur les soins de santé mentale, les candidats étaient à l’aise avec l’autorité gouvernementale pour dicter les conditions du traitement médical.

Mais lorsqu’il s’agit d’utiliser cette même autorité pour protéger les gens pendant une pandémie mondiale ou pour fournir une couverture santé aux personnes à faible revenu, ils ne veulent pas que le gouvernement s’en mêle.

Comment les candidats républicains veulent utiliser le pouvoir de l’État pour restreindre les soins de santé

L’avortement – ​​que la modératrice de Fox, Martha MacCallum, a qualifié de question politique « perdante » pour les républicains depuis que la Cour suprême a annulé la décision. Roe c.Wade — a donné lieu à un échange controversé au cours duquel l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a exhorté ses collègues candidats à être honnêtes avec les électeurs du Parti républicain : il sera difficile d’adopter une interdiction nationale de l’avortement étant donné les réalités politiques du Sénat américain.

Haley était en grande partie une exception, bien que le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, ait également soutenu que la question serait à juste titre laissée aux États en vertu du 10e amendement. L’ancien vice-président Mike Pence et le sénateur américain Tim Scott de Caroline du Sud ont lancé un plaidoyer passionné en faveur d’une interdiction nationale de l’avortement pendant 15 semaines. Scott a soutenu que la décision sur la politique de l’avortement devrait être retirée aux États – les représentants élus les plus proches des femmes enceintes concernées et qui, selon les conservateurs, devraient prendre ces décisions – parce qu’on ne peut pas leur faire confiance pour établir ces normes par eux-mêmes. .

« Nous ne pouvons pas laisser des États comme la Californie, New York et l’Illinois pratiquer l’avortement à la demande jusqu’au jour de la naissance. C’est immoral. C’est contraire à l’éthique. C’est faux », a déclaré Scott sous les applaudissements du public des électeurs républicains des primaires. (Pour mémoire, les vérificateurs des faits ont corrigé à plusieurs reprises les Républicains pour avoir fait des affirmations similaires dans le passé et seulement 1 pour cent des avortements ont lieu après 21 semaines de gestation.)

« Nous devons avoir un président des États-Unis qui défendra et se battra pour une limite minimale de 15 semaines », a poursuivi Scott.

Le principe même du mouvement anti-avortement est d’impliquer l’État dans une décision médicale qui change la vie et qui serait autrement traitée en privé entre un médecin et une patiente. Malgré l’évidence des conséquences économiques et sanitaires de la restriction de l’avortement et malgré les pertes politiques que le Parti républicain a subies depuis que la Cour suprême a nié le droit à la vie privée consacré dans Chevreuil, Scott et d’autres ont réaffirmé leur engagement à maintenir l’État dans cette position. La foule rugit.

Les droits des transgenres et la myriade de lois conservatrices adoptées ces dernières années pour restreindre l’accès aux soins d’affirmation de genre n’ont été évoqués que de manière indirecte dans le débat, mais véhiculent le même message. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a vanté son bilan « d’élimination »[ing] l’idéologie de genre de nos écoles K-12. Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a défendu sa signature d’un projet de loi interdisant à certains élèves de participer à des sports scolaires. Dans son discours de clôture, Scott a promis que « si Dieu a fait de vous un homme, vous faites du sport contre les hommes ».

Comme Katelyn Burns l’a écrit pour Vox en 2021, la médecine elle-même a subi une transformation en matière de diversité des genres et de soins affirmant le genre. Historiquement, les personnes qui s’identifiaient comme étant d’un sexe différent de celui qui leur avait été attribué à la naissance étaient considérées comme souffrant d’un trouble qui devait être corrigé. Plus récemment, la plupart des médecins en sont venus à croire que ces patients devraient être traités de manière plus humaine et plus positive ; leur permettre d’effectuer une transition sociale de genre (changer de nom et de pronoms, utiliser des toilettes différentes, etc.) est considéré comme une évidence. Les interventions médicales auprès des jeunes doivent être prises au cas par cas.

Mais comme l’ont clairement montré les commentaires des candidats républicains lors du débat, ils n’ont guère intérêt à permettre ne serait-ce qu’une transition sociale pour les jeunes transgenres. Et dans les États à travers les États-Unis, le parti a cherché à restreindre autant que possible ce type de soins médicaux.

« Les défenseurs des droits trans ont souligné que ces projets de loi s’intègrent parfaitement dans le plan plus large du Parti républicain visant à s’emparer du pouvoir des minorités dans le but de forcer leur dynamique de genre préférée », a écrit Burns. C’est l’État, et non l’individu ou son médecin, qui dicte les conditions des soins de santé.

Dans l’une des tangentes les plus frappantes de la soirée, l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy a même plaidé pour la réouverture des « établissements de santé mentale » qui ont fermé au fil des décennies alors que le pays cherchait à réduire les coûts (en commençant sous l’administration Reagan) et essayait – mais a largement échoué. — investir dans des services à domicile et communautaires plus humains. Il a considéré que le placement d’un plus grand nombre de personnes souffrant de problèmes de santé mentale dans ces établissements était l’un des moyens les plus importants de lutter contre la criminalité.

« Au moment même où nous fermions les établissements de santé mentale, nous avons constaté une augmentation des crimes violents. Avons-nous le courage de les ramener ? il a dit. « Je pense que nous devrions. En tant que président, je le ferai.

J’ai interviewé des personnes qui ont été soumises aux traitements cruels qui étaient souvent monnaie courante dans les asiles psychiatriques d’autrefois. Le nouveau paradigme de la santé mentale est beaucoup plus axé sur le traitement des personnes là où elles se trouvent. Alors que les États-Unis ont eu du mal à mettre en place un système de santé mentale suffisant compte tenu de l’ampleur des besoins du pays, peu de personnes travaillant dans ce domaine pourraient affirmer qu’un retour aux institutions de cette époque est la recette pour résoudre notre crise de santé mentale.

Mais Ramaswamy, la plus grande sensation non-Trump de la primaire républicaine jusqu’à présent, le fait. Il a même implicitement admis que « droguer les gens dans ces institutions psychiatriques avec du Zoloft et du Seroquel » ferait partie du programme (mais pas le seul ; il souhaite également un retour au patriotisme, à la foi et à la famille qui, selon lui, constituent l’essence même de l’Amérique). personnage).

Cela a démontré une étonnante volonté d’utiliser le pouvoir de l’État pour interférer avec la capacité de certaines personnes, en particulier celles historiquement marginalisées, à atteindre la santé et le bien-être – un thème récurrent de la soirée.

Les Républicains ne veulent toujours pas que le gouvernement aide les gens à accéder aux soins de santé

Les actions positives que les candidats pourraient entreprendre pour améliorer la santé de la population ont été généralement négligées lors du premier débat de la campagne 2024. Aucun candidat n’a présenté de programme de réforme des soins de santé, car les Républicains sont toujours dans le désert en matière de politique de santé après leur échec à abroger et à remplacer l’Affordable Care Act.

Mais quelques moments choisis ont révélé que les candidats du GOP, tout en étant parfaitement à l’aise pour interférer avec certaines décisions médicales, restent opposés à l’utilisation de cette même autorité gouvernementale pour fournir une assistance aux personnes qui ont besoin d’accès aux soins de santé ou pour protéger les personnes dont la santé peut être menacée dans un contexte de crise. urgence de santé publique. Ils continueront à s’accrocher au vernis d’un petit gouvernement et à la liberté individuelle dans certains contextes.

Le moment le plus évident est celui où DeSantis a posé des questions sur l’économie et a vanté sa volonté de se soustraire au consensus de santé publique sur Covid-19.

« Pourquoi sommes-nous dans ce pétrin ? L’une des principales raisons est la façon dont ce gouvernement fédéral a géré le Covid-19 en verrouillant l’économie. C’était une erreur. Cela n’aurait jamais dû arriver », a-t-il déclaré. « En Floride, nous avons sorti le pays du confinement. Nous avons gardé notre État libre et ouvert. Et je peux vous dire ceci : en tant que président, je ne laisserai jamais les bureaucrates profonds de l’État vous enfermer. »

Le bilan pandémique de DeSantis est compliqué et je l’ai couvert en profondeur plus tôt cette année. En bref, oui, l’État a connu une reprise économique plus rapide alors que les restrictions liées à la pandémie ont pris fin, mais il a également eu une performance médiocre en termes de résultats sanitaires. DeSantis a également poussé au-delà de la fin des confinements pour adopter le scepticisme à l’égard des vaccins, notamment en donnant à un sceptique à l’égard des vaccins le pouvoir de devenir son chirurgien général de l’État. Les experts qui ont vu de près la réponse de l’administration estiment que la volte-face de DeSantis a été préjudiciable à la santé des citoyens de son État – et estiment qu’elle était plus politiquement calculée qu’autre chose.

Mais un gouverneur qui a signé une interdiction de l’avortement pendant six semaines et une interdiction des soins d’affirmation de genre pour les mineurs tout en imposant de nouvelles exigences à ces soins pour les adultes, plaçant ainsi l’État fermement au milieu des décisions médicales individuelles, n’était pas disposé à utiliser la même mesure. pouvoir pour tenter d’endiguer la propagation d’un virus qui a finalement tué plus d’un million d’Américains, dont 80 000 Floridiens.

Un autre bref instant, sur un autre sujet, a renforcé les mêmes idées. Alors que Haley tentait de reprocher aux Républicains leur rôle dans l’augmentation des dépenses gouvernementales ces dernières années, elle a mentionné l’augmentation des inscriptions à Medicaid qui a suivi l’instauration d’une politique d’urgence permettant aux gens de rester inscrits au programme.

« Nos républicains nous ont fait ça aussi. Lorsqu’ils ont adopté ce projet de loi de relance Covid de 2,2 billions de dollars, ils nous ont laissé 90 millions de personnes bénéficiant de Medicaid, 42 millions de personnes bénéficiant de bons d’alimentation », a-t-elle déclaré. « Personne ne vous a dit comment résoudre ce problème. Je vais vous dire comment y remédier. Ils doivent arrêter les dépenses.

Son sens était clair : c’était un problème que tant de personnes bénéficient des prestations gouvernementales et n’aient pas à se soucier de leur couverture maladie, même pendant la pandémie. Il se trouve que le gouvernement met fin à cette politique d’urgence – et en conséquence, des millions d’Américains perdent leur assurance maladie.

Personne n’a demandé aux candidats républicains ce qu’ils pourraient faire pour faire face à l’augmentation spectaculaire du taux de non-assurance qui en résulterait. Comme le débat de mercredi soir l’a clairement montré, ils ne considèrent pas que cela relève du gouvernement.

Mais si vous êtes un certain type de personne qui a besoin d’un certain type de traitement, elle est prête et disposée à mettre l’État entre vous et vos soins de santé.