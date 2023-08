Les candidats du GOP se battent – ​​et s’alignent pour la plupart derrière Trump – lors du premier débat

MILWAUKEE (AP) — Les candidats républicains à la présidentielle qui se disputaient la principale alternative au favori Donald Trump se sont battus – parfois âprement – ​​sur le droit à l’avortement, le soutien américain à l’Ukraine et le type d’expérience nécessaire pour gérer un gouvernement fédéral expansif lors du premier débat. de la campagne 2024.

Mais lorsqu’il s’agissait du choix sans doute le plus important auquel le parti était confronté, pratiquement tout le monde présent sur la scène du débat à Milwaukee mercredi soir s’est aligné derrière Trump, qui a refusé de participer, citant son avance dominante. La plupart ont déclaré qu’ils soutiendraient Trump en tant que candidat, même s’il était reconnu coupable dans une série d’affaires allant de sa manipulation de documents classifiés à ses efforts pour renverser les élections de 2020 et son rôle dans les paiements secrets à une actrice porno et à d’autres femmes. .

«Disons simplement la vérité», a déclaré l’entrepreneur technologique Vivek Ramaswamy. « Le président Trump, je crois, était le meilleur président du 21e siècle. C’est un fait. »

Face à un moment sans précédent dans la politique américaine, ce sentiment est un rappel du pouvoir que Trump continue d’exercer au sein du parti et de la réticence de la plupart des candidats républicains à la Maison Blanche à le confronter directement ou à affronter ses activités qui enfreignent les normes. Et il évoque la lutte de n’importe quel candidat parmi un groupe très nombreux pour émerger comme un contre-courant crédible à Trump, à moins de cinq mois du moment où les caucus de l’Iowa relanceront officiellement le processus de nomination présidentielle du GOP.

Ce défi était particulièrement aigu pour le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a annoncé sa campagne en mai en grande pompe mais qui a depuis eu du mal à gagner du terrain. Il a parfois été éclipsé mercredi par des candidats moins bien placés, dont l’ancien vice-président Mike Pence, un homme politique généralement discret qui a fait preuve d’un côté agressif en se positionnant comme le candidat le plus expérimenté de la scène.

Pence et l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, se sont souvent battus avec Ramaswamy. L’objectif de presque tous les candidats était d’utiliser l’événement, organisé par Fox News, pour déplacer DeSantis de sa lointaine deuxième place et se présenter aux téléspectateurs qui viennent tout juste de se connecter à la course.

Alors que les candidats se sont affrontés à plusieurs reprises – discutant souvent avec les modérateurs Bret Baier et Martha MacCallum – la plupart ont refusé de s’opposer à Trump en tant que candidat, même s’il devenait un criminel reconnu coupable. La question a été soulevée près d’une heure après le début du débat et un jour avant que Trump ne se rende en Géorgie, accusé d’avoir tenté d’annuler les élections de 2020 dans l’État.

Les modérateurs se sont excusés d’avoir même soulevé la question d’un candidat potentiellement incarcéré, affirmant qu’ils ne passeraient qu’un « bref moment » à discuter de l’homme qu’ils ont appelé « l’éléphant qui n’est pas dans la pièce », ce qui a attiré les huées du public.

« Quelqu’un doit arrêter de normaliser les mauvaises conduites. Que vous pensiez ou non que les accusations criminelles sont bonnes ou fausses, cette conduite ne relève pas de la fonction de président des États-Unis », a déclaré Christie, un ancien allié de Trump, devenu depuis un critique féroce.

L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, était la seule personne à avoir clairement refusé de lever la main, indiquant qu’il ne soutiendrait pas Trump en tant que candidat s’il était reconnu coupable.

DeSantis faisait partie de ceux qui ont levé la main. Il a déclaré que Pence « avait fait son devoir » le 6 janvier 2021, lorsqu’il a refusé de se rallier au plan anticonstitutionnel de Trump visant à annuler le vote, mais a néanmoins pressé les hôtes de passer à autre chose.

« Cette élection ne concerne pas le 6 janvier 2021. Il s’agit du 20 janvier 2025, date à laquelle le prochain président entrera en fonction », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Pence a défendu sa décision de ne pas annuler les élections en faveur de Trump, une décision qui a mis fin à leur solide partenariat, affirmant qu’il avait tenu son serment de défendre la constitution.

Trump, qui avait longtemps déclaré qu’il estimait qu’il serait insensé de participer au débat compte tenu de son avance dominante dans la course, a mis à exécution sa menace de sauter l’événement Fox, un coup dur pour le réseau. Au lieu de cela, Trump a pré-enregistré une interview avec l’ancien animateur de Fox, Tucker Carlson, qui a été publiée sur la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter juste avant le début du débat.

« Est-ce que je reste assis là pendant une heure ou deux, peu importe ce qui se passe, et me fais harceler par des gens qui ne devraient même pas se présenter à la présidence ? Dois-je faire cela sur un réseau qui ne m’est pas particulièrement convivial ? » » a déclaré Trump.

Mais même sans Trump, le débat a mis en évidence de vives divisions au sein du parti, qu’il a alimentées sur des questions telles que la guerre entre la Russie et l’Ukraine après l’invasion russe il y a près de 18 mois. DeSantis et Ramaswamy ont tous deux déclaré qu’ils s’opposaient à un financement accru de l’Ukraine, arguant que cet argent devrait être dépensé pour sécuriser la frontière américaine contre le trafic de drogue et d’êtres humains.

« En tant que président des États-Unis, votre première obligation est de défendre notre pays et son peuple », a déclaré DeSantis.

Ramaswamy a comparé le soutien à l’Ukraine aux malheureuses interventions militaires américaines en Irak et au Vietnam.

Christie, Pence et l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley ont présenté le soutien à l’Ukraine comme une obligation morale et un impératif de sécurité nationale, avertissant que le président russe Vladimir Poutine poursuivrait son agression s’il réussissait en Ukraine, menaçant potentiellement les alliés des États-Unis.

« Quiconque pense que nous ne pouvons pas résoudre les problèmes ici aux États-Unis et être le leader du monde libre a une vision limitée de la plus grande nation du monde », a déclaré Pence.

Les candidats se sont également affrontés sur la question de l’avortement, soulignant les défis du parti sur cette question après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade l’année dernière. Tous les candidats se sont identifiés comme « pro-vie », mais ils divergeaient sur le moment où les restrictions devraient entrer en vigueur après que le tribunal ait mis fin au droit constitutionnel à l’avortement, conduisant à une vague de restrictions dans les États dirigés par les républicains.

DeSantis a de nouveau refusé de dire s’il soutenait une interdiction fédérale.

«Je vais me tenir du côté de la vie. Écoutez, je comprends que le Wisconsin va procéder différemment du Texas. Je comprends que l’Iowa et le New Hampshire seront différents, mais je soutiendrai la cause de la vie en tant que gouverneur et président », a-t-il déclaré.

Haley, qui a déclaré qu’elle signerait « absolument » une interdiction fédérale de 15 semaines, a plaidé en faveur d’un consensus, affirmant qu’il serait hautement improbable d’interdire la procédure à l’échelle nationale sans davantage de républicains au Congrès.

« Le consensus est à l’opposé du leadership », a réfuté Pence, qui a fait de son opposition au droit à l’avortement un principe central de sa campagne. Pence soutient une interdiction fédérale de l’avortement à six semaines, avant même que de nombreuses femmes sachent qu’elles sont enceintes, et a appelé le terrain à soutenir une interdiction nationale de 15 semaines au minimum.

Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, a également répliqué à ceux qui affirmaient que la question devrait être laissée aux États. « Nous ne pouvons pas laisser des États comme la Californie, New York et l’Illinois pratiquer l’avortement sur demande jusqu’au jour de la naissance. C’est immoral, contraire à l’éthique, c’est mal », a-t-il déclaré.

Alors que DeSantis s’attendait à être la principale cible en tant que favori sur la scène, les candidats ont concentré une grande partie de leurs attaques sur Ramaswamy, qui est en hausse dans les sondages et épouse de nombreuses positions de Trump.

« Ce n’est pas le moment de suivre une formation sur le tas. Nous n’avons pas besoin de recruter une recrue. Nous n’avons pas besoin de recruter des personnes sans expérience », a plaisanté Pence.

Christie s’est également lancée dans Ramaswamy.

« J’en ai déjà assez ce soir d’un gars qui ressemble à ChatGPT debout ici », a-t-il déclaré, faisant référence au programme de chat d’intelligence artificielle et le qualifiant d' »amateur ».

« Faites-moi un câlin comme vous l’avez fait avec Obama », a rétorqué Ramaswamy – une référence à l’étreinte de Christie pour l’ancien président après qu’une tempête ait ravagé son État.

Haley, la seule femme sur scène parmi une mer d’hommes portant des cravates rouges, a tenté de s’élever au-dessus de la mêlée.

« Je pense que c’est exactement pourquoi Margaret Thatcher a dit : ‘Si vous voulez que quelque chose soit dit, demandez à un homme.’ Si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à une femme », a-t-elle déclaré.

___ Colvin a rapporté de Washington et Cooper de Phoenix. Les rédacteurs d’Associated Press Steve Peoples et Michelle Price à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Sara Burnett, Jill Colvin et Jonathan J. Cooper, Associated Press