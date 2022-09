Les candidats du GOP en Géorgie divisés sur les mensonges électoraux de Trump

ATLANTA (AP) – Interrogé sur sa décision de repousser Donald Trump et de certifier la courte victoire de Joe Biden dans son État, le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger a déclaré qu’il n’avait d’autre choix que de défendre ses actions.

“Nous sommes tous tenus responsables par les électeurs”, a déclaré le républicain alors qu’il brigue un second mandat, notant qu’il entend des électeurs qui ont soutenu les efforts de Trump pour annuler les élections et ceux qui sont consternés par les actions de l’ancien président.

“Je leur donne les faits”, a déclaré Raffensperger, car “les Américains et les Géorgiens sont des gens intelligents”.

Pourtant, d’autres républicains de Géorgie adoptent une approche différente. Burt Jones, le candidat au poste de lieutenant-gouverneur qui s’est engagé comme faux électeur pour Trump, défend son rôle dans le stratagème du président vaincu ; les deux hommes au sommet du ticket de Géorgie – le gouverneur Brian Kemp et le candidat au Sénat Herschel Walker – ne disent pas grand-chose sur les élections de 2020 ou sur l’homme qui les a perdues.

Les approches variées reflètent des lignes de faille périlleuses pour les républicains alors qu’elles pèsent l’influence de l’ancien président contre les affirmations des démocrates selon lesquelles un parti dominé par Trump menace la démocratie. Les mensonges en série de Trump selon lesquels l’élection a été volée ont jeté un voile dans tout le pays. Mais nulle part la dynamique n’est plus délicate que la Géorgie, épicentre du plan de Trump après avoir personnellement fait pression sur Raffensperger pour qu’il « trouve » plus de voix. Gagner des élections dans les États du champ de bataille au milieu des retombées signifie amadouer les votes des sympathisants de Trump et des électeurs plus modérés qu’il aliène.

La pression est accentuée par les enquêtes en cours : une enquête du ministère de la Justice ; un examen par le Congrès de l’attaque du Capitole américain du 6 janvier 2021 ; et des procédures spéciales devant un grand jury dans le comté de Fulton en Géorgie, siège du gouvernement de l’État. Le procureur de district Fani Willis, un démocrate, se concentre sur la campagne de pression de Trump contre Raffensperger, Kemp et d’autres pour ignorer la volonté des électeurs.

Biden, quant à lui, a intensifié ses avertissements concernant les «républicains MAGA» dans des discours récents, et certains démocrates de Géorgie amplifient ce message.

“J’ai une question à l’ensemble du ticket républicain : comment pouvez-vous dire que vous aimez ce pays, et que vous embrassez et soutenez un homme qui attaque ses fondements mêmes ?” le candidat lieutenant-gouverneur Charlie Bailey a déclaré lors de la convention d’été des démocrates.

Jones, l’adversaire de Bailey, nie que de faux électeurs aient fait partie d’une telle attaque. “Ce n’était jamais quelque chose que nous avons dit”, a déclaré Jones à propos de la liste qui s’est réunie au Capitole de Géorgie comme s’il s’agissait d’une part légitime du Collège électoral.

Biden a remporté la Géorgie par moins de 12 000 voix sur 5 millions de voix. Le résultat a été confirmé par plusieurs comptages, dont un partiellement fait à la main. Jones et d’autres ont déclaré qu’ils ne faisaient que préserver les options juridiques de Trump, une affirmation minée par des preuves qui ont par la suite émergé d’un effort coordonné pour empanner des électeurs non autorisés dans plusieurs États. Les responsables électoraux et le propre procureur général de Trump ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que la victoire de Biden était entachée. De nombreux tribunaux, y compris des juges nommés par Trump, ont rejeté ses allégations de fraude.

Dans les courses de chapiteau de Géorgie, Kemp et Walker évitent le sujet.

Kemp, enfermé dans une course serrée avec le challenger démocrate Stacey Abrams, ne reconnaît Trump que lorsqu’il le doit. C’est l’approche qu’il a adoptée depuis qu’il a ratifié 16 électeurs démocrates après que Raffensperger a certifié la victoire de Biden, un contraste frappant avec 2018, lorsqu’il a accepté l’approbation de Trump lors d’une primaire du GOP très disputée pour le poste de gouverneur. Maintenant, comme lorsque Trump a fait rage publiquement contre lui en 2020, Kemp explique qu’il “suivait la Constitution” lorsqu’il a béni les électeurs de Biden.

Cette stratégie de contournement a été mise en place pour la première fois lorsque Kemp a écrasé le candidat trié sur le volet par Trump, l’ancien sénateur David Perdue, lors d’une primaire en mai. Le gouverneur a reçu un autre coup de pouce en août lorsqu’un juge d’État a décidé que Kemp n’aurait pas à témoigner vers 2020 devant le grand jury spécial de Géorgie avant les élections d’automne.

Les résultats primaires du printemps montrent les risques. Kemp et Raffensperger, qui ont également eu une primaire contestée, ont bénéficié du passage de dizaines de milliers d’électeurs de tendance démocrate pour voter contre Trump GOP. Mais Perdue a quand même recueilli 236 000 voix – un signe qu’une faction pro-Trump du GOP n’a pas oublié 2020. La marge de Kemp sur Abrams en 2018 était d’environ 55 000 voix.

Les assistants de Kemp reconnaissent ces divisions, affirmant que tout crédit que Kemp a obtenu des indépendants ou des démocrates à vote oscillant est déjà réglé et qu’il n’y a rien à gagner à parler de Trump. C’est pourquoi l’équipe juridique de Kemp a voulu retarder le spectacle public de son entrée et de sa sortie du grand jury.

Walker, un candidat pour la première fois essayant de renverser le sénateur Raphael Warnock, ne dira pas si Biden a gagné légitimement. « Je ne sais pas, n’est-ce pas ? … Nous devons demander à mon adversaire si (Biden) a gagné équitablement », a déclaré Walker aux journalistes.

Warnock, en effet, ne remet pas en cause les résultats.

Malgré une relation étroite avec Trump – l’ancien président a exhorté Walker à se présenter puis l’a approuvé – Walker a insisté devant la caméra sur le fait qu’il n’avait jamais entendu Trump affirmer que l’élection avait été volée. Trump l’a dit à plusieurs reprises, y compris lors de ses dernières apparitions avant les mi-mandats. « Les élections de 2020 ont été truquées et volées… par des personnes qui sont entrées en fonction par tricherie et par fraude », a faussement déclaré Trump la semaine dernière en Pennsylvanie.

Walker, cependant, n’aborde pas le sujet tout seul. Ses mentions de Biden et des démocrates tournent autour de l’inflation ou de problèmes culturels, et il évite largement Trump.

“Je n’y ai jamais pensé”, a déclaré Walker, lorsqu’on lui a demandé s’il inviterait Trump à faire campagne en Géorgie.

Abrams et Warnock aident peut-être leurs adversaires en n’alimentant pas eux-mêmes les braises de 2020.

Warnock s’est concentré sur sa défense contre l’argument de Walker selon lequel il est un laquais de Biden; le démocrate adapte ses contre-attaques aux exagérations de Walker sur son dossier professionnel et académique, plutôt que de l’associer à Trump.

Les deux camps de gouverneurs, quant à eux, désignent l’économie comme le problème le plus important, tout en convenant que l’avortement pourrait donner une ouverture aux démocrates. La publicité payante d’Abrams, en particulier, frappe Kemp pour avoir signé une loi interdisant les avortements à six semaines de grossesse, avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes.

Lauren Groh-Wargo, directrice de campagne d’Abrams, a déclaré qu’Abrams “rappellera aux gens que (Kemp) se lie d’amitié avec les négationnistes électoraux”, mais a souligné que sa première tâche était de vendre aux électeurs ce qu’elle ferait en tant que directrice générale.

Les conseillers de Kemp disent qu’ils pourraient être plus inquiets des retombées de Trump si Bailey avait plus d’argent dans la course du lieutenant-gouverneur pour utiliser la publicité payante pour amplifier son assaut total contre Jones et si l’adversaire de Raffensperger, Bee Nguyen, avait un mégaphone publicitaire plus grand.

Malgré les protestations de Jones, il était l’un des principaux défenseurs d’une session spéciale post-électorale en Géorgie, dans le but de transférer les votes électoraux à Trump. Jones, que Trump a qualifié d ‘”homme de courage” lors d’un rassemblement en décembre 2020 à Valdosta, a signé des documents soutenant une action en justice intentée par le Texas pour annuler les résultats de la Géorgie. Le 5 janvier 2021, Jones a personnellement exhorté le vice-président Mike Pence à retarder la désignation constitutionnelle de Biden en tant que président élu.

“Il est monté dans l’avion de son père et s’est envolé pour Washington DC, la veille de l’insurrection, a rencontré le vice-président, avec une lettre en poche, pour convaincre le vice-président de ne pas compter le vote électoral”, a déclaré Bailey dans une interview. , ajoutant que les demandes de Jones l’alignaient sur “la foule violente” qui a pris d’assaut le Capitole.

Jones s’est également rendu en Arizona pour assister à un recomptage soutenu par les républicains qui n’a fait que réaffirmer la victoire de Biden.

“Si vous pensez que ça va, alors je ne suis pas votre candidat”, a déclaré Bailey, “parce que ce sont les actions d’un autoritaire.”

Raffensperger, pour sa part, a déclaré que ses interactions avec Jones étaient “géniales”. Mais il est à noter que le secrétaire d’État et le gouverneur, du moins pour l’instant, mènent des campagnes distinctes des autres candidats républicains, dont Jones.

“C’est un processus qui se passe tout le temps, et je ne pense pas non plus que l’autre côté soit unifié à 100%”, a déclaré Raffensperger. “Ce sur quoi je suis vraiment plus concentré, c’est ce que je peux contrôler, et c’est moi-même.”

Bill Barrow et Jeff Amy, l’Associated Press