PHOENIX (AP) – Les candidats républicains au poste de gouverneur et de secrétaire d’État de l’Arizona ont fait appel mercredi de la décision d’un juge fédéral qui a rejeté une action en justice qu’ils avaient intentée pour exiger le dépouillement manuel des bulletins de vote lors des élections de novembre.

Les avocats représentant le candidat gouverneur Kari Lake et le secrétaire d’État Mark Finchem ont déposé un avis indiquant qu’ils demanderaient à la 9e US Circuit Court of Appeals de relancer leur action en justice.

Le couple a intenté une action en justice en avril, répétant des allégations non fondées selon lesquelles les machines de comptage des votes ne sont pas sécurisées. La secrétaire d’État Katie Hobbs, la plus haute responsable électorale de l’État et candidate démocrate au poste de gouverneur, et le conseil de surveillance majoritaire républicain du comté de Maricopa sont nommés dans le procès.

Le juge de district américain John Tuchi a rejeté leur action en justice à la fin du mois dernier, affirmant qu’ils n’avaient pas le droit de poursuivre parce qu’ils n’avaient pas démontré de probabilité réaliste de préjudice. Il a également noté que leur action en justice doit être intentée devant un tribunal d’État et non fédéral et qu’il est trop proche de l’élection pour bouleverser le processus.

“Les élections de mi-mandat de 2022 devraient avoir lieu le 8 novembre”, a écrit Tuchi dans sa décision. “En attendant, les plaignants demandent une refonte complète des procédures électorales de l’Arizona.”

Lake et Finchem ont remporté leurs primaires du GOP après avoir promu de manière agressive le récit selon lequel les élections de 2020 ont été entachées de fraude ou d’irrégularités généralisées.

Leur action en justice s’appuyait en partie sur les témoignages de partisans de Donald Trump qui ont mené un examen discrédité de l’élection dans le comté de Maricopa, notamment Doug Logan, le PDG de Cyber ​​Ninjas, qui a supervisé l’effort décrit par les partisans comme un “audit médico-légal”.

Finchem n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’avocat de campagne de Lake, Timothy La Sota, a déclaré que l’appel était nécessaire.

“Nous faisons appel car il est absolument essentiel que nous ayons un processus de dépouillement des voix qui donne au public une confiance totale dans le processus”, a déclaré La Sota dans un communiqué.

Les responsables électoraux fédéraux et étatiques et le propre procureur général de Trump ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve crédible que les élections de 2020 aient été entachées. Les allégations de fraude de Trump ont également été catégoriquement rejetées par les tribunaux, y compris par les juges qu’il a nommés. Un recomptage manuel mené par Cyber ​​Ninjas dans le comté de Maricopa n’a trouvé aucune preuve d’une élection volée et a conclu que la marge de victoire du président Joe Biden était plus grande que le décompte officiel.

Les administrateurs électoraux ont témoigné que le comptage manuel de dizaines de courses sur des millions de bulletins de vote en Arizona nécessiterait une quantité extraordinaire de temps, d’espace et de main-d’œuvre, et serait moins précis. Ils ont déclaré que des examens approfondis ont confirmé que les machines de comptage des votes dans le comté de Maricopa sont exactes, non connectées à Internet et n’ont pas été piratées.

