Les candidats du GOP de 2024 demandent des limites fédérales à l’avortement avant l’anniversaire de l’inversion des Roe

WASHINGTON (AP) – Les meilleurs candidats présidentiels républicains ont appelé vendredi à imposer des limites fédérales à l’avortement, déclarant lors d’un rassemblement de certains des dirigeants chrétiens évangéliques les plus influents de leur parti que la décision de la Cour suprême d’un an annulant Roe contre Wade n’est pas allée loin assez.

Des centaines de participants à la conférence annuelle de la Faith & Freedom Coalition pensent que la politique d’avortement peut continuer à être une force pour les républicains, même si les démocrates insistent sur le fait que la question les soutiendra en 2024.

« La bataille pour la vie est loin d’être gagnée. Nous ne sommes pas arrivés au bout de notre cause », a déclaré l’ancien vice-président Mike Pence. « Nous sommes simplement arrivés à la fin du début. »

L’ancien président Donald Trump, dont les trois candidats à la Cour suprême ont autorisé l’annulation du droit à l’avortement à l’échelle nationale, prononcera le discours d’ouverture samedi soir, à l’occasion du premier anniversaire de la décision Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization qui a renvoyé la politique d’avortement à l’État. niveau. Mais la session de vendredi était destinée aux meilleurs candidats essayant d’effacer la première avance de Trump dans la primaire présidentielle républicaine, et ils ont tous utilisé leur plate-forme pour souligner leurs références anti-avortement et exhorter les militants partageant les mêmes idées à rester à l’offensive.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’est fait le champion d’avoir récemment signé une interdiction de l’avortement par l’État après six semaines de grossesse en Floride – bien qu’il ait été moins clair quant à sa position sur une interdiction fédérale.

Il a dit à la foule que la limite de l’État était « était la bonne chose à faire. Ne laissez personne vous dire que ce n’était pas le cas. Cela semblait être une allusion à Trump qui a mis en garde contre le fait d’aller aussi loin.

Non loin du site de la conférence à Washington, le président Joe Biden se ralliait aux militants du droit à l’avortement pour dénoncer la décision de la Haute Cour, soulignant l’importance de la question pour les deux parties.

En revanche, le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, a résumé l’humeur jubilatoire de la foule de plus de 500 personnes lors du rassemblement de la Coalition Foi et Liberté sur l’avortement, déclarant : « Merci Dieu tout-puissant pour la décision Dobbs ».

Ralph Reed, fondateur et président de la Faith & Freedom Coalition, a déclaré que les dates de la conférence avaient été négociées il y a des années, donc le fait qu’elle couvre l’anniversaire de Dobbs, qui vient samedi, est une « coïncidence fortuite ».

« Mais nous allons certainement faire tout ce que nous pouvons, en tant qu’organisation et en tant que mouvement pro-vie et pro-famille, pour donner à nos candidats une petite piqûre de rappel de testostérone et leur expliquer qu’ils ne devraient pas être sur la défensive », a déclaré Reed dans une interview avant le début de la conférence. « Ceux qui en ont peur doivent, franchement, développer une colonne vertébrale. »

Les démocrates rétorquent que se battre pour préserver le droit à l’avortement peut dynamiser leur base, attirer des modérés aliénés par les extrémistes du GOP et aider le parti à tenir le Sénat, renverser la Chambre et réélire Biden. Malgré un précédent historique défavorable, les démocrates ont réussi une performance plus forte que prévu lors des élections de mi-mandat de l’année dernière et continuent d’indiquer que l’avortement est l’une des principales raisons.

Même Trump a suggéré que les restrictions strictes à l’avortement étaient une faiblesse pour les républicains. Il a posté sur son site de médias sociaux en janvier que la performance décevante du parti à mi-mandat « n’était pas de ma faute » et a blâmé « » la question de l’avortement « , mal gérée par de nombreux républicains, en particulier ceux qui ont fermement insisté sur aucune exception, même en cas de viol, d’inceste ou de vie de la mère.

Le sénateur du Michigan, Gary Peters, chef de la branche de campagne des démocrates au Sénat, a déclaré cette semaine que les meilleurs candidats républicains à la présidentielle soutiendraient une interdiction nationale de gagner du soutien lors de leurs primaires du GOP, puis passeraient à une position plus modérée pour les élections générales.

« Ils ne vont pas s’en tirer comme ça », a déclaré Peters.

Reed a néanmoins suscité des acclamations soutenues vendredi lorsqu’il a ouvert le rassemblement en disant qu ‘ »après 50 ans de prière et de jeûne et de frappe aux portes et d’élection des candidats et d’inscription des électeurs et de changement de la culture de notre pays, Roe v Wade a été annulé ».

Peut-être sensible aux accusations selon lesquelles les évangéliques ont été trop prompts à embrasser Trump, malgré le style de vie pré-politique coloré de l’ancien président et le trio de mariages, Reed a ajouté: «Ils nous accusent de faire partie d’un culte de la personnalité de l’ancien président de la États-Unis. »

« Nous faisons partie d’un culte d’une seule personnalité. Il n’y a qu’une seule personne que nous adorons. Et c’est la personne de Jésus-Christ de Nazareth », a-t-il déclaré.

Pence a également fait allusion à son ancien patron – et à d’autres candidats de 2024 – lorsqu’il a fait valoir que certains orateurs à la conférence croient en la décision Dobbs, qui a renvoyé la question de l’avortement aux États, ou pensent que certaines réglementations étatiques sont trop sévères.

« Nous ne devons pas nous reposer et nous ne devons pas céder tant que nous n’avons pas restauré le caractère sacré de la vie au centre de la loi américaine dans chaque État de ce pays », a déclaré Pence. « Chaque candidat républicain à la présidence devrait soutenir l’interdiction de l’avortement avant 15 semaines comme norme nationale minimale. »

Parmi les candidats du GOP, Pence a en fait déclaré précédemment qu’il soutiendrait l’interdiction de l’avortement à l’échelle nationale après seulement six semaines de grossesse, un délai qui tombe avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes. Sa déclaration vendredi selon laquelle une interdiction de 15 semaines devrait être la «norme nationale minimale» est un exemple de la lutte potentielle des dirigeants du GOP pour défendre une position qui puisse satisfaire la base la plus conservatrice du parti tout en ne repoussant pas les électeurs modérés qui n’aiment pas les restrictions sévères ou des interdictions quasi totales adoptées dans de nombreux États.

Scott, le sénateur de Caroline du Sud, a également salué l’interdiction de six semaines de son État et soutient une interdiction fédérale de 15 semaines. L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley soutient une interdiction fédérale mais n’a pas dit à quel moment de la grossesse elle chercherait à interdire les avortements.

Trump a évité de préciser quelles limites nationales, le cas échéant, il soutiendrait en matière d’avortement.

Un important groupe anti-avortement, Susan B. Anthony Pro-Life America, a déclaré qu’il ne soutiendrait aucun candidat à la Maison Blanche qui ne soutiendrait pas, au minimum, l’adoption d’une interdiction nationale de l’avortement après 15 semaines de grossesse.

Pence, un chrétien évangélique, a été accueilli beaucoup plus chaleureusement cette fois que lors de la dernière fois où il s’est adressé à une coalition Foi et Liberté en 2021. Ensuite, il a été hué par certains et a fait face à des cris de « traître ». Cet événement, qui s’est tenu en Floride, est survenu des mois après l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis, lorsque Pence a défié les demandes sans précédent de Trump d’annuler la victoire de Biden aux élections de 2020.

La réaction plus douce est survenue après que Reed ait averti le public de vendredi de huer ou d’exprimer verbalement tout désaccord avec les candidats à la présidentielle: « S’ils ne sont pas là où ils doivent être, alors aimons-les et prions-les là où ils doivent aller. »

Cependant, tout le monde n’a pas tenu compte de cet avertissement. L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui a construit sa candidature de 2024 autour de la critique de Trump, s’est attiré des huées lorsqu’il a déclaré que l’ancien président était plus intéressé par sa propre promotion que par les intérêts du pays.

Une femme près de la scène a crié « Nous aimons Trump » et quelques autres ont essayé de lancer des chants de « Trump ! Atout! Atout! » mais Christie a pu terminer son discours.

« Vous pouvez huer autant que vous voulez, mais voici le truc, notre foi nous enseigne que les gens doivent assumer la responsabilité de ce qu’ils font », a déclaré Christie, qui est catholique. « Les gens doivent se lever et assumer la responsabilité de ce qu’ils font. »

Will Weissert et Michelle L. Price, The Associated Press